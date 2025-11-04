«Ми продовжуємо зміцнювати бізнес, робити внесок в економічну стабільність України та підтримувати наших людей і суспільство», – Олена Кутьіна, нова CEO PepsiCo в Україні  

В українському офісі PepsiCo – кадрові зміни. В листопаді 2025 року посаду CEO в Україні обійме Олена Кутьіна, яка працює в компанії 27 років. Олена долучилась до PepsiCo в Україні у 1998 році й встигла попрацювати в 11 функційних напрямах – від фінансів і логістики до керівництва маркетингом. У новій ролі Олена відповідатиме за стратегічний розвиток бізнесу й операційне управління: розвиток компанії, зміцнення позицій на ринку, а також впровадження програм сталого розвитку. Про ключові принципи управління людьми та стратегію на найближчі роки Олена Кутьіна розповіла Forbes BrandVoice

Від диджиталізації до нових смаків

Цього року ми реалізували понад 350 проєктів, які допомогли зробити наш бізнес більш продуктивним і гнучким. Основний акцент був на диджиталізації та оптимізації операцій – від впровадження глобальних цифрових рішень до системи електронного документообігу. Завдяки цьому ми змогли швидко реагувати на виклики й адаптуватися до мінливих умов ринку.

Щоб краще відповідати смакам і очікуванням споживачів, ми оновили продуктовий портфель: деякі позиції скоротили, натомість запустили нові інноваційні продукти. Сьогодні в нашому асортименті – напої Pepsi, 7UP, Mirinda, соки Sandora та «Садочок», снеки Lay’s, Cheetos, Doritos, «ХрумTeam», а також молочні бренди «Марійка», «Чудо» й дитяче харчування «Агуня».

Ми дуже пишаємось тим, що 96% продукції, яку ми продаємо, виробляється на наших трьох заводах в Україні, і вона доступна кожному споживачеві.

Це щоденна праця наших співробітників, які, як і інші українці, є прикладом стійкості, гнучкості та відданості нашій країні.

У PepsiCo ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб надавати більше сенсу як у стратегічних рішеннях, так і в щоденній роботі. Прагнемо бути більше, ніж просто бізнесом, адже люди у центрі всіх наших дій і вчинків. Ми хочемо бути компанією, що створює позитивні зміни. Можливість ефективно вести бізнес дає нам ресурс допомагати тим, хто цього потребує: з 2022 року понад 200 млн грн було спрямовано на благодійні ініціативи.

Принципи управління людьми

Піклування про співробітників – один з головних пріоритетів PepsiCo, і для мене це теж особисто важливо. Окрім стандартного фінансового пакета, що включає медичне страхування для всіх працівників, харчування на виробництві, ми приділяємо увагу сучасним викликам. Зокрема, впроваджуємо програми підтримки ментального здоров’я, створюємо можливості для молоді, людей з інвалідністю та ветеранів, а також активно підтримуємо волонтерські ініціативи.

Ми хочемо, щоб робота в компанії залишала приємні враження та приносила задоволення на кожному етапі – від першої розмови з рекрутером і протягом всієї кар’єри, з урахуванням сучасних стандартів work-life balance.

Наші принципи формують відкриту, чесну, турботливу й інклюзивну корпоративну культуру.

Цінності компанії цілком збігаються з моїми власними: у побудові команди й управлінні ми поєднуємо піклування і емпатію з високою залученістю та ефективністю.

Найбільші виклики

Ми є невід’ємною складовою українського суспільства, тож його виклики – це і наші виклики. Реагуємо на них відповідально: забезпечуємо споживачів смачними та якісними продуктами, будуємо довгострокові відносини з партнерами і клієнтами, підтримуємо місцеві громади. При цьому жодних компромісів, якщо йдеться про якість продукції та безпеку наших співробітників.

Головний виклик для будь-якої компанії в Україні сьогодні – майже щоденна адаптація бізнесу до змін. Саме тому ми готуємося до різних сценаріїв, плануємо наперед і продовжуємо робити те, що вміємо найкраще, там, де ми є!