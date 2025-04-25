«Програма «Тризуб компетенцій» формує сильних лідерів, здатних розвивати бізнес у складні часи», – Оксана Олійник, CHRO Київстар

Сьогодні бізнес в Україні – це не лише про результати, а й про людей, які їх створюють. У часи невизначеності саме команда визначає, чи зможе компанія рухатися вперед. Тому зараз, як ніколи, важливі сильні лідери – ті, хто надихає, підтримує і допомагає розвиватися. У 2024 році Київстар запустив програму «Тризуб лідерських компетенцій», яка змінила підхід до управління людьми. І як показали її результати, уважне і турботливе ставлення до співробітників, їхній всебічний розвиток, заохочення до генерування ідей та підтримка амбіційності дає компанії силу втілювати масштабні ідеї

Про концепцію «Тризуб лідерських компетенцій» та її результати розповіла CHRO Київстару Оксана Олійник.

Нові рішення нових викликів: досвід Київстару

Наша компанія завжди була більше, ніж просто бізнес-структурою, а після 24 лютого 2022 року єдність команди з понад 3500 співробітників і підтримка одне одного стали ще відчутнішими. У перші дні повномасштабного вторгнення ми трансформували підходи до роботи: поєднали гнучкість і стабільність, адаптували внутрішні процеси, забезпечили безперервність сервісів для мільйонів клієнтів.

У шаленому потоці змін і нових викликів ми чітко усвідомили, що лідери потребують нових компетенцій, адже традиційного набору управлінських навичок уже недостатньо для успішного розвитку бізнесу. Поряд із бізнес-цілями з’явилися цінності підтримки, психологічної безпеки і емпатії, орієнтовані на кожного співробітника.

Перш за все Київстар розробив багатовекторну підтримку мобілізованих колег, адже це – наш прямий обов’язок як роботодавця. Ми створили програму «4.5.0. Нарешті вдома», яка допомагає мобілізованим працівникам зберегти зв’язок з компанією під час служби і полегшує їхнє повернення до роботи. В межах програми ми впроваджуємо три ключових ініціативи. Перша – забезпечення офіційного супроводу мобілізованих колег. Ми зберігаємо їхні робочі місця, виплачуємо компенсацію, забезпечуємо медичне страхування. Друга – підтримка родин працівників, котрі долучилися до війська. Пропонуємо психологічні консультації, групові зустрічі, вебінари, додаткові дні відпустки. Третя – підготовка наших лідерів і команди до коректного спілкування з мобілізованими співробітниками та ветеранами. Адже повага, делікатність і готовність слухати – це навички, які нині мають бути у кожного лідера. Ми навчаємо керівників і HR-команди правилам підтримки колег, котрі повертаються з війни, підготовці безпечного простору і створенню атмосфери розуміння у команді.

Оксана Олійник, CHRO Київстару

Також ми поглибили навчання лідерів, щоб вони могли підтримувати мотивацію та дух єдності у командах і водночас досягати результатів у складних умовах. Фокус-групи та аналітичні дослідження допомогли виділити три ключові компетенції для лідерів. Вони доповнили пʼять наших загальнокорпоративних компетенцій і стали основою програми «Тризуб лідерських компетенцій», яку ми розробили у 2024 році. Саме ця програма сьогодні формує новий стандарт лідерства у Київстарі. У чому її сутність?

Ефективне управління. Це здатність організувати роботу команди так, щоб досягти результату навіть у кризових ситуаціях і турбулентних умовах воєнного стану.

Впливова комунікація. Це вміння відкрито, чесно та емпатично комунікувати у команді, особливо у складних ситуаціях.

Хоробрість і рішучість. Йдеться про готовність ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність, навіть коли непросто.

Розвиток вказаних компетенцій – необхідність для лідерів, які працюють в умовах війни. Менеджери, котрі взяли участь у програмі, зазначають, що отримали нові дієві інструменти для ефективного управління командою, навички впливової комунікації та розвинули впевненість в ухваленні управлінських рішень. Саме такі скіли поглибив Павло Прохоренко, начальник департаменту по роботі з державними підприємствами. Для нього «Тризуб Лідерських Компетенцій» став не лише джерелом нових знань, а й платформою для глибшого усвідомлення своєї управлінської ролі.

«Раніше я вважав, що ефективний керівник – той, хто дає чіткі інструкції. Проте тренінг навчив, що справжня сила лідера – у здатності ставити правильні запитання, а не лише давати відповіді. А вміння правильно будувати комунікацію та чути інших дозволяє створювати середовище, де ідеї народжуються природно, а не нав’язуються згори. Тепер, замість того, щоб вирішувати все самостійно, я залучаю колег до обговорення і довіряю їхнім рішенням. Адже лідер не вирішує за всіх – він створює умови для рішень», – каже Павло Прохоренко.

Програма Київстару «Тризуб лідерських компетенцій».

З огляду на перелік необхідних якостей для лідера в умовах війни ми сформували портрет

Розвиток цих компетенцій – це необхідність впроваджувати життєво важливі інструменти для лідерів, які працюють в умовах війни.

З огляду на це, ми сформували портрет ефективного лідера Київстару і пишаємося, що лідери наших команд саме такі. Вони втілюють найкращі риси гідної людини та вмілого керівника, адже:

діють хоробро, але з розумінням контексту ситуацій та викликів, адже хоробрість лідера – це не відсутність страху, а здатність діяти попри це; вміють вести за собою команду, ґрунтуючись на довірі, а не авторитарності; відверто говорять з командою, навіть коли немає простих відповідей; розвивають себе і мотивують та підтримують розвиток інших. Розвиток лідерів і команд – запорука виживання і конкурентоспроможності бізнесу. Лідер, який не розвивається, не здатен ефективно вести команду у мінливому світі.

Щоб забезпечити максимальну ефективність і комфорт для учасників програми, ми впровадили формат змішаного навчання. «Тризуб» складається з трьох модулів для розвитку лідерських компетенцій. Кожен модуль ми продумали так, щоб учасники не лише отримали знання, а й відпрацювали навички, отримали індивідуальний зворотний зв’язок і закріпили матеріал через креативні практичні завдання. Ми почали програму масштабним онлайн-івентом, що об’єднав лідерів з усієї України, а завершили великим інтерактивним вебінаром, що став платформою для обміну досвідом.

У 2024 році програму «Тризуб лідерських компетенцій» пройшли 68 керівників Київстару, і цей досвід став точкою зростання для кожного з них. Відгук учасників – NPS (індекс готовності рекомендувати компанію) – 9 із 10. Це свідчить про ефективність програми і зміну підходу до лідерства.

Павло Прохоренко підкреслює – тренінги допомогли йому зрозуміти, що управлінська сміливість – це готовність брати відповідальність за складні рішення, не боятися змін, іти на виважений ризик, довіряти своїй експертизі навіть там, де немає очевидно правильного вибору, і підтримувати команду у моменти невизначеності.

Фідбек учасників допоміг нам зрозуміти, які саме вміння вони прокачали або відкрили у собі завдяки програмі. Йдеться про:

Впевненість в ухваленні рішень у складні моменти, коли ситуація змінюється щогодини.

Новий рівень відкритої та чесної комунікації між лідерами й командами, яка допомагає спільно долати перешкоди і мотивує рухатися вперед разом.

Здатність підтримувати команду й тримати баланс продуктивності та людяності навіть в умовах сильного стресу.

Готовність брати відповідальність у кризових ситуаціях.

Ці зміни залишаються з людьми надовго. Один з наших керівників сказав: «Тепер я знаю, як бути лідером, якого справді потребує моя команда зараз – чесним, сміливим і готовим діяти». Ці слова – найкраще підтвердження того, що ми рухаємося у правильному напрямку, тож цьогоріч плануємо другий запуск програми.

Програма Київстару «Тризуб лідерських компетенцій».

Примітно, що менеджери, котрі взяли участь у програмі, ще до її завершення почали застосовувати отримані знання на практиці. Так, Ярослав Лаптєв, начальник відділу проєктів та процесів каналів продажу, швидко покращив внутрішні комунікації, почав ефективніше делегувати завдання, що підвищило ефективність роботи команди. Він відмовився від мікроменеджменту, зосередившись на стратегічних питаннях.

«Команда стала більш автономною, мотивованою та орієнтованою на результат. Ми почали регулярно проводити стратегічні сесії, де кожен член команди може відкрито висловити свої думки. Це посилило культуру відкритого зворотного зв’язку.

Завдяки програмі менеджери посилюють самостійність своїх команд і їхню здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності. Приміром, Ярослав Лаптєв запровадив підхід, за якого кожен співробітник бере відповідальність за певну зону впливу, що дає змогу діяти проактивно, адаптуючись до змін. Це підвищує ефективність і допомагає подолати страх перед відповідальністю та новими викликами.

Катерина Зінченко, керівниця проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва, завершивши тренінг з розвитку лідерських компетенцій, зазначає, що його масштаб перевершив її очікування. «Була велика теоретична частина з масивом нової інформації, активне практичне відпрацювання теорії й робота у невеликих групах над цікавими кейсами», – каже Катерина. Зараз менеджерка використовує у роботі асертивну комунікацію і коучинг, багатоетапний зворотний зв’язок, а також адаптує стиль комунікації залежно від ситуації. Усе це – знання, отримані в межах тренінгу.

У Київстарі ми переконані: сильне лідерство – це ключ до стійкості бізнесу і країни в цілому. І програма «Тризуб лідерських компетенцій» – це інструмент, що формує сильних лідерів, здатних розвивати бізнес у складні часи.