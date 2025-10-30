У квітні 2022 року, коли більшість бізнесів лише намагалися зрозуміти, як вижити, CEO Bayadera Group Анатолій Корчинський вирушив у поїздку філіями країни. Під обстрілами та невизначеністю попереду компанія не лише зберегла роботу і зарплати, а й сплатила податки та евакуювала продукцію зі сходу

Сьогодні Bayadera Group контролює близько 30% українського ринку горілки, має три власні виробництва та 27 філій по всій країні. Частина команди працює тут 10–20 років – рідкість для українського FMCG. Корчинський очолює компанію десять років, а до цього ще за стільки ж часу пройшов шлях від менеджера з продажу до керівника філії. У розмові з Forbes BrandVoice він розповів, чому залишився в одній компанії два десятиліття, як поєднує досвід «старої гвардії» й новачків та коли інтуїція рятує бізнес.

Від продажів до CEO

Ви працюєте в Bayadera понад 20 років. Коли вперше з’явилася думка, що можете очолити компанію?

Коли власники запропонували мені стати СЕО. Якщо вони так вирішили, це означало, що мені довіряють – і я не міг їх підвести. Та й відмовлятися було б нерозумно, бо це для мене був і рух уперед, і водночас виклик. Було цікаво спробувати свої сили в цій ролі.

Більшість топів переходять з компанії в компанію. Чому ви залишились на стільки років?

Якщо людина цілеспрямована, вона здатна досягти успіху в будь-якій компанії, адже результат залежить передусім від неї самої.

Для мене Bayadera – це простір, де цінуються сімейні традиції, людські відносини та взаємна довіра.

Тут є можливість постійно розвиватися, брати на себе відповідальність і бачити плоди своєї праці, що робить кожен день значущим і мотивує рухатися вперед.

Згадайте момент із початку кар’єри, коли ви бачили, що компанія могла б працювати інакше. Чи вдалося вам реалізувати ці зміни вже в ролі CEO?

Дійсно, до того як стати СЕО, я неодноразово бачив можливості для покращення. Збирав топів, ділився ідеями, як і що потрібно зробити по-іншому. Десь були неприємні рішення, щось довелося змінювати, а десь – ставати жорсткішим. Усе це призвело до нових KPI, які дали змогу компанії стрімко розвиватися.

Як змінилося ваше сприйняття колег, які почали працювати з вами 20 років тому?

Я й зараз звертаюся до них за підтримкою. Погляд збоку дозволяє бачити більше, щоб приймати правильні рішення. Я не ідеальний і можу помилятися, тому думка колег, які в компанії багато років і відчувають зміни, для мене надзвичайно важлива.

Тривалі контракти та досвід

У Bayadera є люди, які працюють десятки років у компанії. Це лише про лояльність чи щось більше? Які фактори утримують працівників так довго?

Звісно, це лояльність, а також мотивація – не лише матеріальна, а й емоційна. Крім того, компанія стабільна, надає можливості самореалізації, прислуховується до них. Людям важливо, коли їх чують, поважають і цінують. Багато колег, які навіть йшли з компанії, згодом поверталися. Адже внутрішній клімат тут дуже комфортний. А ще є стільки напрямів бізнесу, де можна здобути досвід і навіть очолити один з них.

Як ви дієте в ситуації, коли потрібно обирати між досвідченим співробітником, який «завжди так робив», і новачком із новим підходом?

Усе залежить від ситуації. Враховуючи, що світ стрімко розвивається, я б поділив 60 на 40: 60 – новачок, 40 – досвід. Головне – правильно балансувати між цими поняттями, залежно від цілей компанії.

Загалом ми зараз живемо й приймаємо рішення, як я кажу, «за приладами»: куди стрілки показують – у тому напрямку і йдемо. Війна в країні, світ швидко змінюється, і планувати на 10 років уперед – важко. Але на три–пʼять – ми все одно плануємо, розуміючи, де хочемо бути.

Пригадайте, будь ласка, управлінське рішення часів війни, коли ви поставили інтереси людей вище бізнес-результату. Як воно вплинуло на команду?

Коли почалася повномасштабна війна, керівництво й команда постійно тримали зв’язок у спільній Telegram-групі.

Компанія достроково сплатила податки державі, виділила фінансову допомогу ЗСУ та виплатила людям зарплату наперед.

Очевидно, що команда оцінила це. Особисто я на початку квітня 2022 року об’їхав майже всі філії в країні. Спілкувався зі співробітниками, заспокоював. Крім того, ми запропонували релокацію певним підрозділам. Компанія залишалася на місці, акціонери та керівництво – у Києві. Це давало людям відчуття стабільності.

Чи є у вас ритуал або правило, яке допомагає залишатися на зв’язку з командою?

Я – максимально доступний керівник. До мене немає черг чи записів. Я відкритий у всіх месенджерах, мій телефон знають усі співробітники. На перервах п’ю каву з колегами, цікавлюся життям, обговорюю новини.

Інтуїція, бізнес-правила, розвиток

Яке найважче «ні» вам довелося сказати у кар’єрі? Кому чи чому ви відмовили, хоча це було болісно?

Найважче «ні» – перше. Але й усі наступні неприємні. Мені важко відмовляти людям – звільняти чи не брати на роботу. Був випадок: керівник, який досяг певного успіху, потім розслабився й почав відставати. Довелося перевести його на нижчу посаду, щоб, як то кажуть, проявив себе, здобув новий досвід і потім рухався далі. Людина відмовилася. Було прикро.

Які три правила бізнесу ви вважаєте найважливішими?

По-перше, обирай складний шлях – там менша конкуренція, і саме він формує сильні результати. По-друге, стався до людей так, як хотів би, щоб ставилися до тебе – довіра і повага роблять команду ефективною. І по-третє, будь відданим своїй справі: будь відповідальним за компанію та її людей.

Як ви поєднуєте логіку й інтуїцію при прийнятті рішень? Чи є приклад, коли інтуїція врятувала ситуацію?

Був такий випадок. Коли почалася війна, ми встигли вивезти продукцію з однієї філії на сході. Багатьом здавалося: навіщо поспішати, все владнається. А вже через кілька тижнів стало зрозуміло, що вчинили правильно. Діявши на випередження, ми зберегли гроші компанії.

Розкажіть, будь ласка, про помилку, яка стала важливим уроком

Колись я мав спільний бізнес із партнером, і справа розвивалася добре, поки я не припустився помилки – погодився взяти на роботу його дружину. Це негативно позначилося на компанії. З того часу я ставлюся до партнерств із більшою обережністю. Важливо розуміти моральні принципи людини, її здатність ухвалювати власні рішення, а не діяти під чужим впливом.

Майже третина українського ринку горілки

Які досягнення Bayadera сьогодні для вас – найсильніше підтвердження стійкості компанії?

Стабільність і довіра команди. Незважаючи на масштаб, люди відчувають надійність компанії: зарплати й податки сплачуються вчасно, розвиток і підтримка співробітників тривають навіть під час війни. Партнери прагнуть співпрацювати з нами, а міжнародні рейтинги підтверджують репутацію: деякі колаборації тривають понад 20 років. Водночас ми підтримуємо ЗСУ та соціальні проєкти – адже ми українці, і тут наше життя й майбутнє.

Анатолій Корчинський, CEO Bayadera Group Фото Антон Забельський

Як війна змінила критерії успіху? Що для вас тепер означає «успішна компанія»?

Критерії успіху бізнесу залишилися тими самими, але війна підкреслила їхню практичну важливість. Сьогодні успішна компанія – та, що вміє швидко адаптуватися до нових реалій і виживати в кризових умовах: COVID, кібератаки, блекаути, обстріли. Другий важливий критерій – внесок у майбутнє: великий бізнес має діяти вже зараз, підтримуючи ЗСУ, країну та людей.

Що допомагає Bayadera утримувати лідерство на ринку навіть у непрості часи?

Сила Bayadera – у поєднанні масштабності й гнучкості. Компанія має три власні виробництва – горілчане, коньячне та винне, а також дистрибуційну мережу з 27 філій по країні.

Ми забезпечуємо 20% експорту української горілки й 30% внутрішнього ринку.

Bayadera поєднує локальне розуміння споживача з високими міжнародними стандартами – це й дає змогу залишатися серед лідерів.

Експорт та відбудова

Якими ви бачите стратегічні перспективи компанії на найближчі три–пʼять років?

Компанія бачить себе не просто виробником алкоголю, а інноваційним лідером галузі, амбасадором українського продукту у світі й відповідальним бізнес-гравцем, який формує ринок, а не тільки реагує на нього.

У найближчі три–пʼять років стратегічні перспективи полягають у реалізації кількох ключових напрямів, таких як експортна експансія та інтернаціоналізація брендів, інновації в продуктах і форматах, власна роздрібна мережа, цифрова трансформація, розвиток людського капіталу, сталий розвиток і ESG-стратегія.

Яку роль український бізнес, і Bayadera зокрема, може відіграти у відновленні країни? Це більше про відповідальність чи про можливості?

Український бізнес сьогодні має і відповідальність, і можливість впливати на відновлення країни. Саме компанії створюють робочі місця, сплачують податки, підтримують армію й громади.

Наше завдання – працювати чесно, стабільно й довгостроково, щоб країну не довелося «відновлювати» знову.

Водночас це час нових можливостей. Україна не просто відбудовується, а формує нову економіку – технологічну, відкриту до світу. Ті, хто інвестує сьогодні, завтра визначатимуть її стандарти й культуру. Сильний бізнес – це фундамент сильної держави.

Уявіть, до вас підходить молодий підприємець із запитанням: «Як стати успішним лідером в Україні?». У вас є 30 секунд. Що скажете?

Будь чесним із собою та людьми. Будуй не лише бізнес, а й репутацію. Не шукай коротких шляхів – шукай правильні. Вчися постійно і не бійся брати відповідальність. В Україні перемагають ті, хто витримує, змінюється й тримає слово. А якщо зовсім стисло – потрібні бажання і удача.