Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Катерина Садовая, CEO VODA UA /предоставлено пресс-службой
Категория
BrandVoice
Дата

«За два роки компанія пройшла шлях від локального продукту до цілісного бренду з чіткою бізнес-моделлю», – Катерина Садовая, CEO VODA UA

Forbes Реклама

5 хв читання

Катерина Садовая, CEO VODA UA Фото предоставлено пресс-службой

Майже два роки VODA UA очолює Катерина Садовая. До призначення на посаду CEO з жовтня 2023-го вона протягом семи років відповідала за маркетинг компанії, тож у новій ролі продовжила розвиток бренду вже на рівні стратегічного управління. Під її керівництвом VODA UA демонструє впевнене зростання: продукція представлена майже по всій Україні, а продажі стабільно зростають (за даними компанії). Про трансформацію компанії, нові виклики та переосмислення бренду Катерина Садовая розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про лідерство

Ви очолили компанію після багаторічного досвіду в маркетингу. Що стало для вас найбільшим викликом у новій ролі CEO?

Одним із найбільших викликів стала зміна масштабу відповідальності: від фокусу на бренд, комунікацію та споживача до системної відповідальності за бізнес як цілісний організм. Як маркетолог я впливала на сприйняття, позиціонування та попит, а вже як СЕО – відповідаю за фінансову стійкість, виробничі й логістичні процеси, правові ризики, команду, інвестиції, розвиток партнерств і довгострокову репутацію бренду.

Найважче – досі залишається звичка робити все самостійно. Від початку інтеграції бізнесу в холдингову структуру мені доводилося втручатися в кожну деталь.

Сьогодні мій головний обов’язок – це будувати команду, сильнішу за мене в кожному напрямку, і створювати систему, що працює без мікроменеджменту. Цей перехід став для мене справжньою трансформацією мислення: від креатора – до архітектора. І саме в цьому нині і є моє найбільше зростання.

Як змінився ваш стиль управління з переходом на нову позицію? Що для вас означає жіноче лідерство в сучасному українському бізнесі?

Якщо раніше я контролювала деталі й брала участь у кожному процесі, то сьогодні моє завдання – бачити картину цілком та вибудовувати систему, що працює без мого втручання.

При цьому керуюсь принципом: сильна компанія тримається не лише на ідеях, а й на структурі, відповідальності та культурі взаємоповаги.

Для мене важливо, щоб команда розуміла не лише «що», а й «чому».

Рішення я ухвалюю на основі даних, але не відкидаю й інтуїцію – вона допомагає там, де шаблони не працюють. Саме завдяки такій гнучкості компанія продовжує рухатись уперед.

Загалом жіноче лідерство сьогодні – одночасно і виклик, і можливість. Виклик – бо бути почутою досі непросто: доводиться ламати стереотипи, долати упередження, балансувати між очікуваннями та реаліями. Але це й можливість, адже, на мою думку, саме жінки здатні привносити в бізнес нову якість: емпатію, гнучкість, інтуїцію, глибину та здатність будувати культуру довіри. Ми не зобов’язані наслідувати традиційні чоловічі моделі, а створюємо власні. У цьому й криється сила справжнього прогресу.

Що вас надихає у щоденній роботі – люди, продукт, ринок?

По-перше, я безмежно закохана в наш продукт і живу ним щодня. По-друге, мене надихають люди, і команда – моє найбільше надбання. Коли людина горить брендом, це одразу відчутно – саме так трапляється «клік» і народжується нове рішення, відбувається прорив, а щось складне нарешті спрацьовує.

Але найцінніше – це відчуття, що ми створюємо не просто воду, а бренд, якому довіряють. Бренд із власним голосом, сенсом і культурою.

Своєю перемогою я вважаю те, що вдалося вибудувати компанію навколо ідеї, що працює не лише на продукт, а й на довіру та сприйняття. Я змогла вийти з позиції суцільного контролю й сформувала команду, яка мислить самостійно та бере на себе відповідальність. Для мене це трансформація мислення: коли бізнес перестає бути ручним проєктом і стає живим організмом.

Катерина Садовая, CEO VODA UA /предоставлено пресс-службой

Катерина Садовая, CEO VODA UA Фото предоставлено пресс-службой

Нова стратегія – новий ритм

Як змінилася стратегія бренду після переходу до нового власника?

За два роки компанія пройшла шлях від локального продукту до цілісного бренду з чіткою бізнес-моделлю. Йдеться про вивірену стратегію масштабування в усіх областях України, що забезпечила стабільне збільшення товарообігу.

З командою Superheroes.marketing ми переосмислили зовнішній вигляд, голос бренду, його сенси, ринкову присутність. Нова візуальна айдентика VODA UA з маками у формі контуру України стала символом справжності та природної чистоти – цінностей, що як ніколи резонують з українським споживачем. Ми створили брендбук, який об’єднує всі канали комунікації – від етикеток до інсталяцій, розробили упаковки для різних форматів і вийшли на новий рівень співпраці з українськими партнерами. Ця глибока зміна дала бренду потужний ринковий імпульс: споживачі почали довіряти нам – за візуалом, за смаком, за якістю.

Як це – будувати та диференціювати бренд VODA UA в умовах «червоного океану»?

Це означає будувати бренд в умовах жорсткої конкуренції – коли на ринку присутні гравці-акули з великими фінансовими ресурсами та відпрацьованими дистриб’юторськими моделями. Коли економічних переваг немає, а єдиний шлях – вибудовувати власну позицію через візуальну айдентику, чітку комунікаційну платформу та стабільну присутність у точках продажу. Ми зайшли в категорію, де складно виділятися, і почали «забирати» частку ринку естетикою та послідовністю. І саме це працює в умовах «червоного океану», де перемагає не той, хто голосніше, а той, кого запам’ятали і кому повірили.

Як змінився запит споживача за останні роки і як ви на це реагуєте? Які нові продукти пропонуєте?

В умовах зовнішньої нестабільності споживач став набагато чутливішим до ціни. Змінилася споживча поведінка, трансформувався сам «кошик» – він став раціональнішим, простішим, прагматичнішим. Слабкі бренди не витримали, а частина ринку зникла. На плаву залишилися великі гравці з фінансовими подушками та ті, хто зміг швидко адаптуватися. Ми чітко побачили цей зсув і оперативно відреагували: оптимізували продуктовий портфель, сфокусувалися на найбільш затребуваних форматах – 0,5 л і 1,5 л, переглянули дистрибуційні пріоритети та посилили цінову конкурентоспроможність.

Як сьогодні виглядає команда VODA UA?  

Команда VODA UA за останні два роки зросла у п’ять разів. Ми кардинально змінили підхід до підбору людей: шукаємо не виконавців, а професіоналів, які поділяють наші цінності: гнучкість, відповідальність, ініціативу. На ринку сьогодні відчутний дефіцит кадрів, особливо у сфері FMCG, але завдяки чіткому баченню й прозорій бізнес-моделі нам вдалося залучити справді сильних фахівців.

Ми підсилили маркетинг, аналітику, операційний блок і сформували повноцінну торгову команду. Зокрема, створили низку нових ролей: від бренд-менеджменту, трейд-маркетингу й продакт-комплектації до аналітики каналів збуту та R&D. З’явилися спеціалізовані функції для запуску нових форматів води, роботи з регіональними мережами та розвитку e-commerce. Кожна з цих ролей – відповідь на конкретні виклики ринку. Вони дозволяють нам діяти швидко й точно, не втрачаючи якості.

Катерина Садовая, CEO VODA UA

Катерина Садовая, CEO VODA UA

Як виникла ідея підтримки футбольних клубів «Шахтар», «Полісся» та «Рух»? Яке значення для бренду має спонсорство у спорті?

Ідея підтримки футбольних клубів «Шахтар», «Полісся» та «Рух» виникла як продовження нашої стратегії – бути ближчими до людей і стати частиною сучасної української культури. Спорт, а особливо футбол, об’єднує мільйони, формує емоції, цінності, ідентичність. Ми хотіли бути не просто брендом «на полиці», а тим, який підтримує рух, силу, витривалість – усе, що асоціюється і з водою, і з грою.

Для VODA UA спонсорство у спорті – це не просто маркетингова активація, а інструмент формування довіри, національного масштабу та щирої взаємодії з аудиторією. Це визнання того, що ми – частина великої гри, яка виходить за межі бізнесу.

Курс на зростання

Що вас найбільше драйвить у плануванні майбутнього компанії?

Драйвить відчуття, що ми створюємо щось справді важливе – український бренд нового покоління, який формує культуру споживання, задає стандарти й тримає якість. У таких умовах виробництво – це частина національної стійкості. Ми вчимося адаптуватись, приймати рішення швидко й відповідально, бо за кожною дією стоять люди. Особливої ваги це набуває в умовах війни, коли кожне планування, запуск продукту чи рішення відбувається за нестабільних умов. Але саме це нас і загартовує.

Якими є головні стратегічні цілі компанії на найближчі роки?

Масштабування, інновації та зміцнення позицій бренду як національного лідера у своїй категорії. Ми плануємо розширити продуктовий портфель, активніше розвивати e-commerce та прямі канали дистрибуції.

Окрема мета – побудова сильної бренд-екосистеми, яка охоплює не лише продукт, а й культурну складову, спорт, сталий розвиток і локальну ідентичність.

Ми бачимо VODA UA як бренд, що формує нову норму якості життя.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні