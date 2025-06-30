«За два роки компанія пройшла шлях від локального продукту до цілісного бренду з чіткою бізнес-моделлю», – Катерина Садовая, CEO VODA UA

Майже два роки VODA UA очолює Катерина Садовая. До призначення на посаду CEO з жовтня 2023-го вона протягом семи років відповідала за маркетинг компанії, тож у новій ролі продовжила розвиток бренду вже на рівні стратегічного управління. Під її керівництвом VODA UA демонструє впевнене зростання: продукція представлена майже по всій Україні, а продажі стабільно зростають (за даними компанії). Про трансформацію компанії, нові виклики та переосмислення бренду Катерина Садовая розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про лідерство

Ви очолили компанію після багаторічного досвіду в маркетингу. Що стало для вас найбільшим викликом у новій ролі CEO?

Одним із найбільших викликів стала зміна масштабу відповідальності: від фокусу на бренд, комунікацію та споживача до системної відповідальності за бізнес як цілісний організм. Як маркетолог я впливала на сприйняття, позиціонування та попит, а вже як СЕО – відповідаю за фінансову стійкість, виробничі й логістичні процеси, правові ризики, команду, інвестиції, розвиток партнерств і довгострокову репутацію бренду.

Найважче – досі залишається звичка робити все самостійно. Від початку інтеграції бізнесу в холдингову структуру мені доводилося втручатися в кожну деталь.

Сьогодні мій головний обов’язок – це будувати команду, сильнішу за мене в кожному напрямку, і створювати систему, що працює без мікроменеджменту. Цей перехід став для мене справжньою трансформацією мислення: від креатора – до архітектора. І саме в цьому нині і є моє найбільше зростання.

Як змінився ваш стиль управління з переходом на нову позицію? Що для вас означає жіноче лідерство в сучасному українському бізнесі?

Якщо раніше я контролювала деталі й брала участь у кожному процесі, то сьогодні моє завдання – бачити картину цілком та вибудовувати систему, що працює без мого втручання.

При цьому керуюсь принципом: сильна компанія тримається не лише на ідеях, а й на структурі, відповідальності та культурі взаємоповаги.

Для мене важливо, щоб команда розуміла не лише «що», а й «чому».

Рішення я ухвалюю на основі даних, але не відкидаю й інтуїцію – вона допомагає там, де шаблони не працюють. Саме завдяки такій гнучкості компанія продовжує рухатись уперед.

Загалом жіноче лідерство сьогодні – одночасно і виклик, і можливість. Виклик – бо бути почутою досі непросто: доводиться ламати стереотипи, долати упередження, балансувати між очікуваннями та реаліями. Але це й можливість, адже, на мою думку, саме жінки здатні привносити в бізнес нову якість: емпатію, гнучкість, інтуїцію, глибину та здатність будувати культуру довіри. Ми не зобов’язані наслідувати традиційні чоловічі моделі, а створюємо власні. У цьому й криється сила справжнього прогресу.

Що вас надихає у щоденній роботі – люди, продукт, ринок?

По-перше, я безмежно закохана в наш продукт і живу ним щодня. По-друге, мене надихають люди, і команда – моє найбільше надбання. Коли людина горить брендом, це одразу відчутно – саме так трапляється «клік» і народжується нове рішення, відбувається прорив, а щось складне нарешті спрацьовує.

Але найцінніше – це відчуття, що ми створюємо не просто воду, а бренд, якому довіряють. Бренд із власним голосом, сенсом і культурою.

Своєю перемогою я вважаю те, що вдалося вибудувати компанію навколо ідеї, що працює не лише на продукт, а й на довіру та сприйняття. Я змогла вийти з позиції суцільного контролю й сформувала команду, яка мислить самостійно та бере на себе відповідальність. Для мене це трансформація мислення: коли бізнес перестає бути ручним проєктом і стає живим організмом.

Катерина Садовая, CEO VODA UA Фото предоставлено пресс-службой

Нова стратегія – новий ритм

Як змінилася стратегія бренду після переходу до нового власника?

За два роки компанія пройшла шлях від локального продукту до цілісного бренду з чіткою бізнес-моделлю. Йдеться про вивірену стратегію масштабування в усіх областях України, що забезпечила стабільне збільшення товарообігу.

З командою Superheroes.marketing ми переосмислили зовнішній вигляд, голос бренду, його сенси, ринкову присутність. Нова візуальна айдентика VODA UA з маками у формі контуру України стала символом справжності та природної чистоти – цінностей, що як ніколи резонують з українським споживачем. Ми створили брендбук, який об’єднує всі канали комунікації – від етикеток до інсталяцій, розробили упаковки для різних форматів і вийшли на новий рівень співпраці з українськими партнерами. Ця глибока зміна дала бренду потужний ринковий імпульс: споживачі почали довіряти нам – за візуалом, за смаком, за якістю.

Як це – будувати та диференціювати бренд VODA UA в умовах «червоного океану»?

Це означає будувати бренд в умовах жорсткої конкуренції – коли на ринку присутні гравці-акули з великими фінансовими ресурсами та відпрацьованими дистриб’юторськими моделями. Коли економічних переваг немає, а єдиний шлях – вибудовувати власну позицію через візуальну айдентику, чітку комунікаційну платформу та стабільну присутність у точках продажу. Ми зайшли в категорію, де складно виділятися, і почали «забирати» частку ринку естетикою та послідовністю. І саме це працює в умовах «червоного океану», де перемагає не той, хто голосніше, а той, кого запам’ятали і кому повірили.

Як змінився запит споживача за останні роки і як ви на це реагуєте? Які нові продукти пропонуєте?

В умовах зовнішньої нестабільності споживач став набагато чутливішим до ціни. Змінилася споживча поведінка, трансформувався сам «кошик» – він став раціональнішим, простішим, прагматичнішим. Слабкі бренди не витримали, а частина ринку зникла. На плаву залишилися великі гравці з фінансовими подушками та ті, хто зміг швидко адаптуватися. Ми чітко побачили цей зсув і оперативно відреагували: оптимізували продуктовий портфель, сфокусувалися на найбільш затребуваних форматах – 0,5 л і 1,5 л, переглянули дистрибуційні пріоритети та посилили цінову конкурентоспроможність.

Як сьогодні виглядає команда VODA UA?

Команда VODA UA за останні два роки зросла у п’ять разів. Ми кардинально змінили підхід до підбору людей: шукаємо не виконавців, а професіоналів, які поділяють наші цінності: гнучкість, відповідальність, ініціативу. На ринку сьогодні відчутний дефіцит кадрів, особливо у сфері FMCG, але завдяки чіткому баченню й прозорій бізнес-моделі нам вдалося залучити справді сильних фахівців.

Ми підсилили маркетинг, аналітику, операційний блок і сформували повноцінну торгову команду. Зокрема, створили низку нових ролей: від бренд-менеджменту, трейд-маркетингу й продакт-комплектації до аналітики каналів збуту та R&D. З’явилися спеціалізовані функції для запуску нових форматів води, роботи з регіональними мережами та розвитку e-commerce. Кожна з цих ролей – відповідь на конкретні виклики ринку. Вони дозволяють нам діяти швидко й точно, не втрачаючи якості.

Катерина Садовая, CEO VODA UA

Як виникла ідея підтримки футбольних клубів «Шахтар», «Полісся» та «Рух»? Яке значення для бренду має спонсорство у спорті?

Ідея підтримки футбольних клубів «Шахтар», «Полісся» та «Рух» виникла як продовження нашої стратегії – бути ближчими до людей і стати частиною сучасної української культури. Спорт, а особливо футбол, об’єднує мільйони, формує емоції, цінності, ідентичність. Ми хотіли бути не просто брендом «на полиці», а тим, який підтримує рух, силу, витривалість – усе, що асоціюється і з водою, і з грою.

Для VODA UA спонсорство у спорті – це не просто маркетингова активація, а інструмент формування довіри, національного масштабу та щирої взаємодії з аудиторією. Це визнання того, що ми – частина великої гри, яка виходить за межі бізнесу.

Курс на зростання

Що вас найбільше драйвить у плануванні майбутнього компанії?

Драйвить відчуття, що ми створюємо щось справді важливе – український бренд нового покоління, який формує культуру споживання, задає стандарти й тримає якість. У таких умовах виробництво – це частина національної стійкості. Ми вчимося адаптуватись, приймати рішення швидко й відповідально, бо за кожною дією стоять люди. Особливої ваги це набуває в умовах війни, коли кожне планування, запуск продукту чи рішення відбувається за нестабільних умов. Але саме це нас і загартовує.

Якими є головні стратегічні цілі компанії на найближчі роки?

Масштабування, інновації та зміцнення позицій бренду як національного лідера у своїй категорії. Ми плануємо розширити продуктовий портфель, активніше розвивати e-commerce та прямі канали дистрибуції.

Окрема мета – побудова сильної бренд-екосистеми, яка охоплює не лише продукт, а й культурну складову, спорт, сталий розвиток і локальну ідентичність.