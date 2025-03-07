1,6 млрд грн підтримки: як «Серце Азовсталі» допомагає оборонцям Маріуполя і планує розширювати діяльність

У лютому 2023 року Рінат Ахметов оголосив про старт діяльності громадської організації «Серце Азовсталі», що стала частиною мілітарної ініціативи «Сталевий фронт». Метою проєкту є надання всебічної допомоги військовослужбовцям усіх підрозділів, які обороняли Маріуполь з лютого по травень 2022 року, а також підтримка родин полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників.

Загальна сума допомоги за два роки становила 1 млрд грн, проте наприкінці 2024 року Рінат Ахметов виділив додаткових 600 млн грн. Таким чином за три роки на підтримку оборонців Маріуполя буде надано 1,6 млрд грн. «За кожною гривнею стоять життя і долі наших захисників», – говорить Ксенія Сухова, директорка ГО «Серце Азовсталі». Про яку саме допомогу йдеться – в матеріалі Forbes BrandVoice.

Рінат Ахметов, бізнесмен, засновник проєкту ГО «Серце Азовсталі» Два роки тому я започаткував проєкт «Серце Азовсталі» для допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім’ям. Це наша подяка за подвиг, який вони здійснили, захищаючи український Маріуполь. Я знаю, що за ці два роки проєкт став опорою для наших воїнів та їхніх близьких. Але ще тисячі оборонців Маріуполя сьогодні залишаються в полоні, тож я вирішив продовжити роботу «Серця Азовсталі». Ми дочекаємося кожного, хто боронив Маріуполь, і зробимо все можливе для їхнього гідного життя. Читать больше Свернуть

Юрій Риженков, головний виконавчий директор «Метінвесту» Ініціатива «Серце Азовсталі» стала символом вдячності та підтримки, справжнім прикладом для інших бізнесів і держави, як потрібно підтримувати ветеранів. Захисники та захисниці Маріуполя – це символ мужності, сили та самовіддачі. Їхній подвиг назавжди вписаний в історію України. Ми, як і всі українці, у боргу перед захисниками Маріуполя, тому продовжуємо робити все від нас залежне для їхньої підтримки. За два роки проєкт «Серце Азовсталі» допоміг тисячам оборонців Маріуполя та членам їхніх родин. Важливо, що вони не залишаються наодинці зі своїми викликами, а мають можливість рухатися вперед. Звісно, ми чекаємо на повернення всього гарнізону Маріуполя додому і готові дати всім шанс знайти місце у мирному житті. Читать больше Свернуть

Ключові програми проєкту

Проєкт «Серце Азовсталі» має кілька напрямів і передбачає комплексну підтримку оборонців. Зокрема, за 2023–2024 роки команда проєкту розробила унікальну екосистему, яка передбачає комплексну підтримку оборонців. Зокрема, це програми «Повернення», «Родина», «Здоров’я», «Захист», «Спорт», «Вдома», «Майбутнє». За два роки команді ГО «Серце Азовсталі» вдалось обʼєднати навколо себе понад 7000 оборонців Маріуполя та їхніх родин, а загалом надати 22 000 одиниць допомоги.

Проєкт «Серце Азовсталі» має кілька напрямів і передбачає комплексну підтримку оборонців

Програма «Повернення» – це підтримка для захисників і захисниць, які повернулися з полону.

«Перше, що ми робимо, коли зустрічаємо захисників після полону, – обіймаємо їх. І одразу надаємо диджитал-бокс для звʼязку з родиною. А ще вони зможуть прочитати наші новини і відчути, що на них справді чекали», – говорить Ксенія Сухова. Понад півтори тисячі захисників і захисниць, які повернулися з полону, отримали диджитал-бокси.

Програма «Повернення» – диджитал-бокси для захисників

У 2024 році громадськості презентували проєкт про подвиг оборонців «М-86: Літопис оборони Маріуполя». Він був створений у щільній співпраці з усіма юнітами, які обороняли місто, та повністю базується на першоджерелах. А згодом на основі «Літопису» презентували мобільну виставку, яка розповідала про ключові події оборони Маріуполя. Її вже побачили у чотирьох містах України. Цьогоріч команда «Серце Азовсталі» планує представити виставку за кордоном, аби донести правдиву історію оборони Маріуполя до міжнародної спільноти. Крім того, «Літопис» випустять у форматі книги, яку презентують у США.

Мобільна виставка, яка розповідає про ключові події оборони Маріуполя

Програма «Захист» – безкоштовна юридична підтримка.

«Ми допомагаємо захисникам знайти шляхи отримання державних допомог і відновити документи, адже багато захисників втратили все», – ділиться Ксенія. Майже 400 захисників і захисниць отримали юридичну допомогу в межах програми.

Михайло Вернигора, захисник Маріуполя Допомога, яку надають у «Серці Азовсталі», дійсно змінює життя. Вона повертає віру, надає силу рухатися вперед та адаптуватися до нової реальності після пережитого. Читать больше Свернуть

Програма «Родина» – формування спільноти захисників.

«Ми зустрічалися та спілкувалися із захисниками, їхніми мамами, дружинами, дітьми. Нам вдалося перезнайомити людей з усієї країни! Разом ми підтримували один одного та розробляли нові програми психологічної підтримки», – стверджує Ксенія Сухова. У межах програми надали допомогу 6000 захисників і членам їхніх родин.

«Робота зі спільнотою стане ключовим напрямом у 2025 році для ГО «Серце Азовсталі»: програма «Родина» трансформується у «Спільноту Серця Азовсталі», яка стане ще потужнішою», – пояснює керівниця проєкту. Впродовж року команда «Серця Азовсталі» навчатиме осередок спільноти своїм методикам і напрацюванням. Метою сталої спільноти оборонців Маріуполя є звільнення всіх полонених і забезпечення гідного життя для героїв після повернення. «Ми хочемо, щоб спільнота стала центром взаємопідтримки та спільного розвитку, – говорить директорка. – Сьогодні вже сформовано ініціативну групу, далі ми маємо розробити та реалізувати пілотні проєкти. Перші результати роботи групи плануємо показати в травні».

Програма «Родина» – формування спільноти захисників

Програма «Спорт» – фізичний розвиток ветеранів.

«Разом ходили в гори, тренувалися, разом брали участь у змаганнях і перемагали», – говорить директорка проєкту. В межах цієї програми 754 захисниці отримали допомогу.

Програма «Спорт» – фізичний розвиток ветеранів

Програма «Здоровʼя» – медична допомога захисникам.

«Зазвичай захисники повертаються з полону у важкому психологічному та фізичному стані. Ми разом проходили цей шлях повернення до життя: шукали клініки та лікарів. Я рада, що в найважливішу хвилину ми були поруч», – пояснює Ксенія. 1700 оборонців отримали допомогу за програмою «Здоровʼя».

Програма «Здоровʼя» – медична допомога захисникам

Тетяна Матюшина, мати захисника Маріуполя «Азовсталь» зберегла життя мого сина, а «Серце Азовсталі» – моє. Вони підхопили мене, коли я падала у прірву, і подарували шанс на друге життя. Читать больше Свернуть

Програма «Вдома» – квартири захисникам (ті, хто має інвалідність І або ІІ групи).

«Коли оборонець має інвалідність, йому потрібен довгий час на відновлення. Заробляти, коли потрібна тривала реабілітація, неможливо, тому ми не можемо говорити про розвиток або майбутнє, доки не забезпечена найголовніша потреба – у житлі. Тим паче що кожна квартира – це не просто стіни, а майбутнє родини», – пояснює Ксенія. 200 оборонців отримали квартири, 50 квартир буде надано у 2025 році.

Квартира для сім'ї захисника Азовсталі від проєкту «Серце Азовсталі»

Тарас Іроденко, захисник Маріуполя Завдяки отриманій квартирі від «Серця Азовсталі» наша родина знову разом. Тепер у моїх дітей є своя домівка – місце, де ми разом будуємо майбутнє. Читать больше Свернуть

Програма «Вдома» – квартири захисникам (ті, хто має інвалідність І або ІІ групи)

Програма «Майбутнє» – працевлаштування захисників.

«Усі ці можливості відкривають нові горизонти нашим захисникам у цивільному житті. Ми щоразу радіємо, коли наші захисники знаходять себе, коли вони щасливі та реалізовані», – посміхається Ксенія. 483 захисники знайшли свій шлях, пройшли навчання з різних предметів за програмою «Майбутнє». У 2025-му планують працевлаштувати понад 200 оборонців.

Програма «Майбутнє» – працевлаштування захисників

Співпраця з державою

За два роки роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом омбудсмена, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту.

Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України Я радий, що ми свого часу почали співпрацювати з командою «Серце Азовсталі», оскільки робота щодо повернення усіх військовослужбовців, зокрема тих, хто боронив Маріуполь, – у пріоритеті голови координаційного штабу Кирила Буданова. Важливо, що ви робите справу не окремо, а разом з державою, ми це відчули на собі. У межах наших проєктів ми взаємодіяли щодо обміну інформацією про полонених, а на міжнародних майданчиках разом адвокатували щодо повернення наших хлопців. Наша робота триває і далі, на цей рік ми запланували багато спільних проєктів. Наш основний обовʼязок – повернути всіх героїв додому. Читать больше Свернуть

Для якісної допомоги захисникам і захисницям «Серце Азовсталі» залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. Діалог громадського сектора з державою допомагає робити підтримку ветеранів в Україні ще ефективнішою.

Олександр Порхун, заступник міністра охорони здоровʼя України, Герой України У планах Міністерства охорони здоровʼя – зустрітися з представниками ГО «Серце Азовсталі», щоб перейняти той досвід, який набула команда за два роки роботи із захисниками. Міністерство охорони здоровʼя також працює над низкою стандартів у напрямі реабілітації оборонців. Ті практики, які впровадила команда у межах програми «Серце Азовсталі. Здоров’я», стануть нам у пригоді. Ми працюємо над покращенням проєктів з реабілітації, вони постійно змінюються залежно від ступеня поранень, які отримують наші хлопці та дівчата, захищаючи нашу країну. Читать больше Свернуть

Освітні проєкти

Цього року команда «Серце Азовсталі» почала співпрацю з американською організацією Americaʼs Warrior Partnership та Київською школою економіки. Разом вони впроваджуватимуть освітній проєкт з ветераноцентричності в українських громадах. Джим Лоррейн, CEO Americaʼs Warrior Partnership, особисто поділиться досвідом і найефективнішими методиками з підтримки ветеранів. На базі американського досвіду буде створено дорожню карту для громад, що допоможе краще розуміти потреби військових та ефективно підтримувати їх. Пілотні проєкти реалізують у двох громадах на Київщині та Дніпропетровщині.

Також у планах команди – впровадити методику посттравматичного зростання за принципом «рівний – рівному» та масштабувати її в Україні. У межах спільного проєкту з американською організацією Boulder Crest пʼятеро оборонців Маріуполя пройдуть відповідне навчання у США. Вони стануть першими сертифікованими менторами з посттравматичного зростання в Україні. «Коли ми були в США, нас вразив цей метод, ми на власні очі побачили, як ветерани змінюють життя і травма стає поштовхом для зростання», – говорить Ксенія. А спільно з американським партнером Dog Tag та Маріупольським державним університетом ветерани пройдуть інтенсивне бізнес-навчання та отримають психологічну підтримку. Випускники зможуть запускати власні бізнес-проєкти.