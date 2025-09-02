20 років там, де вирішується життя. Як Фонд Ріната Ахметова рятує дітей, підтримує родини й зберігає правду про війну

Коли семирічний Ілля з Харківщини втратив слух після ракетного удару, його життя немов зупинилося – рідні, школа, друзі зникли в тиші. Слуховий апарат, який міг би повернути хлопчика до повноцінного спілкування, був надто дорогим для родини, тож на допомогу прийшов Фонд Ріната Ахметова. Після діагностики, реабілітації та встановлення сучасних слухових пристроїв Ілля знову почув голос мами та повернувся до школи. «Тепер я можу гратися з друзями й дивитися мультики», – усміхається хлопчик

Історія Іллі – одна з безлічі, що складають масштабну історію допомоги мільйонам українців. Уже 20 років Фонд Ріната Ахметова системно рятує життя та відновлює майбутнє, поєднуючи медичну, психологічну й гуманітарну підтримку. За цей час реалізовано майже 70 масштабних проєктів, які зробили Фонд найбільшою приватною благодійною організацією країни. Про ключові програми та про те, як системна благодійність змінює людські долі, – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Про «Фонд Ріната Ахметова» Фонд Ріната Ахметова заснований 15 липня 2005 року, його цінності втілюються через системність, прозорість, масштабність і орієнтацію на соціальний ефект. Діяльність охоплює допомогу медичним установам, психологічну підтримку, продуктову допомогу, лікування, реабілітацію та оздоровлення дітей, оснащення соціального житла. Під час пандемії, військової агресії РФ у 2014-му та повномасштабного вторгнення Фонд Ріната Ахметова залишався на передовій гуманітарної допомоги. З 2015 року організація є членом міжнародної платформи Philanthropy Europe Association, що обʼєднує провідні благодійні організації світу. Це дозволяє впроваджувати в Україні найкращі світові практики благодійності й підсилює ефективність національних ініціатив.

Врятоване дитинство

Одного дня життя Тимофія розділилося на «до» і «після». Йому було лише 13, коли через вибух поруч з домом хлопець отримав важке поранення руки. «Попри те, що син був весь у крові, він не плакав, а лише повторював, що йому холодно в ноги, – мабуть, через втрату крові й шок», – згадує мама хлопця. Тимофій пережив кілька операцій, пройшов курс психологічної та фізичної реабілітації, що організував Фонд Ріната Ахметова. Хлопчику подобалось спілкування з психологом та заняття зі скульптури. Попри поранення правої руки, він вже намагається писати, малювати та готувати.

Проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Реабілітація поранених дітей» 20 років допомоги‪

Тимофій став одним із підопічних проєкту «Реабілітація поранених дітей», який Фонд Ріната Ахметова запустив у 2016 році. Програма передбачає фізичну та психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Вона охоплює 12-денний курс відновлення в спеціалізованих санаторіях заходу України.

Фонд покриває всі витрати на лікування, проживання, харчування та проїзд дитини й супроводжуючого. Важливою частиною проєкту є доступ дітей до спеціалізованих лікувальних і відновлювальних процедур. Наталя Ємченко голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

Допомога, яку діти отримують у межах програми, виходить далеко за межі суто медичної. Приклад – 15-річний Артур із Харкова. 8 травня 2024 року, під час обстрілу, снаряд впав поруч зі школою, де він грав у футбол із друзями. Хлопець зазнав тяжких поранень і втратив ногу. Згодом він вдруге пережив атаку: цього разу росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит», де Артур проходив лікування. Фонд Ріната Ахметова організував йому курс фізичної та психологічної реабілітації в санаторії на Закарпатті.

«Тепер Артур знову спілкується з друзями, ходить у боулінг і кіно, і головне – не втрачає віри в себе», – каже Наталя Ємченко.

Рінат Ахметов почав допомагати дітям ще на початку 2000-х. Разом із футбольним клубом «Шахтар» він відвідував дитячі будинки, даруючи подарунки. Згодом стало зрозуміло: допомога має бути системною, а не разовою. Тож після створення Фонду всі програми підтримки дітей об’єднали під спільною назвою – «Рінат Ахметов – Дітям». За 20 років існування цієї програми допомогу отримали понад шість мільйонів дітей, повідомляють у Фонді. «Наша філософія від самого початку була зосереджена на дітях, позбавлених батьківської любові та опіки, – зазначає голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова. – Згодом фокус змістився на те, щоб кожна дитина мала родину, а не тимчасовий прихисток».

Програма «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» / 20 років допомоги

Так у 2009-му Фонд започаткував програму «Сирітству – ні!», яка популяризувала усиновлення та підтримувала розвиток сімейних форм виховання. Також Фонд був долучений до розробки національної стратегії деінституалізації – переходу від інтернатів до патронатних родин. За даними Фонду Ріната Ахметова, до початку повномасштабної війни завдяки їхнім ініціативам близько 11 000 дітей знайшли свої родини.

Філософія турботи

Філософія Фонду Ріната Ахметова – системно надавати ефективну допомогу там, де вона потрібна найбільше, поєднуючи планомірність із блискавичною оперативністю в надзвичайних ситуаціях. У липні 2024-го, коли російська ракета влучила в столичну дитячу лікарню «Охматдит», пошкоджені «швидкі» не могли терміново евакуювати дітей до інших медзакладів. Команда Фонду оперативно запропонувала забезпечити лікарню новими реанімаційними машинами.

Рішення про придбання «швидких» було затверджене протягом години. У моменти життя і смерті бюрократія зводиться до мінімуму. Наталя Ємченко голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

Така ефективність проявилася і в 2019 році, коли за особистим рішенням Ріната Ахметова був реалізований проєкт «200 швидких для України». За рекордно короткі півроку державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатним долати бездоріжжя, зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів для новонароджених. На цих швидких виїжджали до пацієнтів під час пандемії коронавірусу. Загалом у межах проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» Фонд Ріната Ахметова надав допомогу 505 медичним закладам: облаштовано кисневі пости, передано сучасні апарати ШВЛ, експрес-тести, засоби індивідуального захисту та комплекти медичного одягу.

З початком повномасштабної війни швидкі знадобились під час евакуації дітей із дитячих будинків Донеччини. «В 2022 році постало гостре питання, як вивезти понад сотню дітей у безпечне місце, – розповідає Сергій Капустін, генеральний директор Міжнародного дитячого центру «Артек». – І саме тоді вирішальним став один із автомобілів швидкої допомоги, переданих нам Фондом Ріната Ахметова. Дороги були перекриті, сповнені заторів і блокпостів, всюди обстріли. Лише завдяки цій машині ми змогли організувати евакуацію і дістатися Закарпаття».

Психологічна допомога як складова стратегії

З 2014 року Фонд Ріната Ахметова фокусувався не лише на гуманітарній та медичній допомозі, а й на відновленні психологічної стійкості українців, які постраждали від воєнних дій. Першу кризову команду сформували, коли евакуйовували родини з Донецької та Луганської областей: стало очевидно, що навіть у фізичній безпеці люди залишаються травмованими.

Одним із перших системних кроків стала розробка спеціалізованого курсу «Травма війни» – спільна ініціатива експертів з України, Ізраїлю та США. У межах програми підготовлено 250 українських психологів, які надавали допомогу дітям і дорослим.

«Ми працювали у школах, інтернатах, лікарнях і літніх таборах, – розповідає Альона Лукʼянчук, психологиня. – Найчастіше – з дітьми від пʼяти до девʼяти років. Я памʼятаю дівчинку Ілону, яка після лікування подарувала мені зеленого дракона, який й досі зі мною. Це мій символ того, що дитина, навіть після пережитих жахів війни, здатна відчувати тепло, якщо поруч є хтось, готовий підтримати».

Кваліфіковану психологічну підтримку від Фонду отримали понад 1,2 млн дорослих і дітей по всій Україні.

Підтримка прифронтових громад

Фонд передав для жителів України 13,5 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів»

«У 2014-му в Донецьку зникло постачання, логістика, пенсії. Люди опинилися на межі виживання. Саме тому ті коробки з продуктами називалися не інакше, як «набори виживання», – згадує Микола Осиченко, медійник і волонтер. – Після повномасштабного вторгнення Фонд розгорнув нову мережу логістичних хабів по всій країні і люди, які тікали з Бахмута, Волновахи, Маріуполя, впізнавали ті самі коробки».

Підтримка прифронтових громад / 20 років допомоги

Музей «Голоси Мирних» як живий архів війни

Історія Музею «Голоси Мирних» почалася з фіксації розмов людей, які опинилися у «сірій зоні» війни під час наступу росіян на Донбас у 2014-му. «Спочатку це була документація гуманітарної допомоги, а згодом – збір безцінних свідчень про життя під час військової агресії, своєрідне джерело правди, – ділиться Наталя Ємченко. – Ми накопичили десятки тисяч годин записів, які британські колеги охрестили «архівом війни»».

З початком повномасштабного вторгнення Музей масштабував свою роботу: наразі зібрано вже понад 140 000 історій. Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова є джерелом правди про війну та визнаний найбільшою у світі колекцією свідчень мирних жителів, постраждалих від війни росії проти України.

Музей «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова / 20 років допомоги

«Унікальність Музею у тому, що свідчення збирають в режимі реального часу, під час активних бойових дій. Це принципово відрізняє його від міжнародних архівів, які формувалися заднім числом, – пояснює голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова. – Водночас ми суворо дотримуємося етичних стандартів, щоб не травмувати тих, хто ділиться своїм болем. Психологи – ядро наших програм».

Психологічна підтримка у роботі Музею допомагає героям інтерв’ю не лише ділитися болем, а й долати травму, що стає для них частиною терапії.

Наталя Ємченко голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Ми віримо, що пам'ять про пережите – це ключ до подолання травматичного досвіду і запобігання повторенню трагедій у майбутньому. Головне завдання пам'яті – назвати зло на його справжнє ім'я і зробити його негативним орієнтиром для суспільства.

Одним з амбасадорів Фонду Ріната Ахметова став телеведучий Олексій Суханов. «Коли я вперше потрапив на експозицію, то не міг стримати сліз. Пам’ятаю, як стояв серед валіз, що символізували втрачені домівки, і ніби чув ті голоси, бачив очі тих, хто залишив усе у минулому», – каже Олексій.

Серед планів Фонду Ріната Ахметова – публікація щоденника Катерини Савенко – маріупольчанки, яка вела його з лютого по квітень 2022-го, описуючи переживання війни до своєї загибелі. «Наша робота не обмежується підтримкою тих, хто не може подбати про себе. Ми створюємо проєкти, які працюватимуть десятиліттями, адже збереження правди і боротьба із забуттям – це наш внесок у світле майбутнє, – стверджує Наталя Ємченко, голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова. – Місія Фонду Ріната Ахметова – надавати голос нашим героям, тому ми робимо все, щоб цей голос звучав якомога гучніше».