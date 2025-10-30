Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026: як італійський бренд зберігає позачасову цінність у світі швидкоплинних трендів

Історія бренду Brunello Cucinelli – це приклад того, як ціннісне та соціально відповідальне бачення бізнесу може стати основою світового успіху. Заснований у 1978 році в італійському Соломео, бренд виріс із невеликої майстерні з виробництва кашеміру до символу «гуманного капіталізму» – концепції, де краса, праця й гідність людини рівнозначні. Brunello Cucinelli поєднав давні ремісничі традиції Умбрії з сучасною філософією поваги до людини, землі й часу. Саме тому речі бренду – не просто предмети одягу, а маніфест тихої розкоші, інтелектуальної елегантності й виняткової якості, що визначають власне суть сучасного люксу.
Womenswear: Instinct & Reason
Цього сезону італійський бренд Brunello Cucinelli втілює філософський дуалізм людської природи в матеріальну форму. Жіноча колекція Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026, що отримала назву «Instinct & Reason», – це тонке дослідження двох полюсів: інстинкту (або ж емоцій, чуттєвості) й раціо. Вони завжди працюють у синергії, народжуючи гармонію, що впливає як на наші щоденні рішення, так і на великі життєві мрії.
Що визначає чуттєвість? Колекція Instinct & Reason оспівує природні відтінки, довершене ремісництво й сенсуальність дотику до натуральних тканин. Ці елементи наближають нас до самих себе, до відчуття комфорту й внутрішньої гармонії.
Що визначає раціо? Раціо в цій концепції проявляється в традиційному італійському крої, шляхетних лініях, виключній якості матеріалів. Разом вони формують позачасову елегантність, яка завжди височіє понад трендами.
Естетика Unexpected Everyday
Brunello Cucinelli переосмислює поняття повсякденної розкоші – робить її невимушеною, але водночас бездоганною. Структуровані силуети м’яко врівноважуються плавними лініями, а строгість форми – цікавими акцентами та асиметрією.
Образи колекції Instinct & Reason, створені для міського життя, але сповнені вишуканої естетики, зокрема аристократичної естетики кінного спорту. Тож ключовими речами сезону стали: блейзери, водостійкі накидки, поплінові сорочки зі стрічками та жабо. Динаміки та урбаністичності додають такі деталі та декоративні елементи, як-от денімні коміри та Dazzling Degrade – техніка, в якій паєтки різних розмірів та відтінків утворюють глибокий 3-D eфект та мерехтіння, що нагадує потік низпадаючої води.
Мікс візерунків і однотонів у комбінаціях сорочок і штанів, блуз і спідниць кидає виклик звичним модним канонам, зберігаючи при цьому цілісність образу. Аксесуари – чоботи, ремені та рукавички з м’якої шкіри – стають сполучною ланкою між вишуканим ремеслом і сучасною жіночністю.
Палітра
Колір відіграє ключову роль у концепції Instinct & Reason: світлі натуральні тони контрастують із глибокими бордовими й коричневими відтінками, продовжуючи тему дуалізму. Ця кольорова гармонія поглиблює сприйняття колекції, демонструючи майстерність Brunello Cucinelli у поєднанні традицій і сьогодення, емоційного та раціонального.
Про чоловічу колекцію
У січні 2025 року Brunello Cucinelli представив і чоловічу колекцію Fall/Winter 2025–2026. Бренд переосмислює сучасний гардероб, залишаючись вірним своїй ДНК. Колекція символічно названа Anamnesis. Поняття «anamnesis» (від дав.-гр. ἀνάμνησις) світові подарував мислитель і філософ Платон, визначаючи цим словом концепцію пам’яті душі.
У прочитанні Brunello Cucinelli – це повернення до суті класичного чоловічого стилю, переосмисленого крізь призму сучасності. Кожен образ віддзеркалює ідею особистої ідентичності, де традиція поєднується з інновацією, а форма — з функцією.
Візія сучасного крою
У центрі колекції – незмінна відданість досконалості крою. Класичні костюми отримують нове звучання в поєднанні з яскравим трикотажем, а архітектурно скроєні піджаки врівноважують стриману брутальність деніму. Пальта з об’ємним силуетом інтегруються в повсякденні образи, створюючи баланс між аристократичною вишуканістю та невимушеністю.
Живопис кольору та текстур
Основу палітри складають насичені відтінки: амарантовий, гарбузовий, редисовий, сапфіровий і хмарний, збалансовані глибокими сірими, бежевими та фірмовими відтінками синього. Текстильна фактура підсилює колірну гру: вовняні тканини з м’яким ворсом, денім із необробленими краями, пофарбовані вручну матеріали – все це створює візуальну глибину та багатовимірність кожного комплекту.
Трикотаж як форма мистецтва
Трикотажна лінія – втілення ремісничої майстерності та інновацій. Рідкісні волокна та новітні техніки прядіння вдихають нове життя в класичні мотиви. Переосмислені шотландські візерунки, геометричні варіації на тему сhevron («ялинки») й жакардові орнаменти демонструють еволюцію спадщини Cucinelli. Об’ємні англійські резинки зберігають позачасову естетику, додаючи сучасної фактурності.
Деталі та аксесуари
Кожен штрих продуманий до досконалості: плісе, емальовані гудзики, вставки з контрастних матеріалів, а також взуття та сумки зі шкіри насичених кольорів з олійною або брашованою обробкою додають образам мужності та вишуканої стриманості.
Instinct & Reason і Anamnesis – це не просто колекції, а спогад про сутність елегантності, переосмислений у ритмі сучасного світу. В них Brunello Cucinelli вкотре доводить: справжня майстерність – у вмінні повертатися до витоків, аби створювати нове.
Якщо ви хочете зануритись у світ найкращих новинок від італійського бренду, завітайте до офіційних монобутиків у Києві та Дніпрі.
м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4
+38 096 555 71 26
+38 066 555 71 26
м. Дніпро, б-р Кельнський, 1 (МФК «Cascade Plaza»)
+38 095 888 24 85
+38 068 888 24 85
Актуальні колекції Brunello Cucinelli також представлені в мультибрендових бутиках мережі Symbol у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Ужгороді, Івано-Франківську та в інтернет-магазині symbol.ua
