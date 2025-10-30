Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026: як італійський бренд зберігає позачасову цінність у світі швидкоплинних трендів

Історія бренду Brunello Cucinelli – це приклад того, як ціннісне та соціально відповідальне бачення бізнесу може стати основою світового успіху. Заснований у 1978 році в італійському Соломео, бренд виріс із невеликої майстерні з виробництва кашеміру до символу «гуманного капіталізму» – концепції, де краса, праця й гідність людини рівнозначні. Brunello Cucinelli поєднав давні ремісничі традиції Умбрії з сучасною філософією поваги до людини, землі й часу. Саме тому речі бренду – не просто предмети одягу, а маніфест тихої розкоші, інтелектуальної елегантності й виняткової якості, що визначають власне суть сучасного люксу.

Womenswear: Instinct & Reason

Цього сезону італійський бренд Brunello Cucinelli втілює філософський дуалізм людської природи в матеріальну форму. Жіноча колекція Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026, що отримала назву «Instinct & Reason», – це тонке дослідження двох полюсів: інстинкту (або ж емоцій, чуттєвості) й раціо. Вони завжди працюють у синергії, народжуючи гармонію, що впливає як на наші щоденні рішення, так і на великі життєві мрії.

Що визначає чуттєвість? Колекція Instinct & Reason оспівує природні відтінки, довершене ремісництво й сенсуальність дотику до натуральних тканин. Ці елементи наближають нас до самих себе, до відчуття комфорту й внутрішньої гармонії.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Що визначає раціо? Раціо в цій концепції проявляється в традиційному італійському крої, шляхетних лініях, виключній якості матеріалів. Разом вони формують позачасову елегантність, яка завжди височіє понад трендами.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Естетика Unexpected Everyday

Brunello Cucinelli переосмислює поняття повсякденної розкоші – робить її невимушеною, але водночас бездоганною. Структуровані силуети м’яко врівноважуються плавними лініями, а строгість форми – цікавими акцентами та асиметрією.

Образи колекції Instinct & Reason, створені для міського життя, але сповнені вишуканої естетики, зокрема аристократичної естетики кінного спорту. Тож ключовими речами сезону стали: блейзери, водостійкі накидки, поплінові сорочки зі стрічками та жабо. Динаміки та урбаністичності додають такі деталі та декоративні елементи, як-от денімні коміри та Dazzling Degrade – техніка, в якій паєтки різних розмірів та відтінків утворюють глибокий 3-D eфект та мерехтіння, що нагадує потік низпадаючої води.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Мікс візерунків і однотонів у комбінаціях сорочок і штанів, блуз і спідниць кидає виклик звичним модним канонам, зберігаючи при цьому цілісність образу. Аксесуари – чоботи, ремені та рукавички з м’якої шкіри – стають сполучною ланкою між вишуканим ремеслом і сучасною жіночністю.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Палітра

Колір відіграє ключову роль у концепції Instinct & Reason: світлі натуральні тони контрастують із глибокими бордовими й коричневими відтінками, продовжуючи тему дуалізму. Ця кольорова гармонія поглиблює сприйняття колекції, демонструючи майстерність Brunello Cucinelli у поєднанні традицій і сьогодення, емоційного та раціонального.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Про чоловічу колекцію

У січні 2025 року Brunello Cucinelli представив і чоловічу колекцію Fall/Winter 2025–2026. Бренд переосмислює сучасний гардероб, залишаючись вірним своїй ДНК. Колекція символічно названа Anamnesis. Поняття «anamnesis» (від дав.-гр. ἀνάμνησις) світові подарував мислитель і філософ Платон, визначаючи цим словом концепцію пам’яті душі.

У прочитанні Brunello Cucinelli – це повернення до суті класичного чоловічого стилю, переосмисленого крізь призму сучасності. Кожен образ віддзеркалює ідею особистої ідентичності, де традиція поєднується з інновацією, а форма — з функцією.

Візія сучасного крою

У центрі колекції – незмінна відданість досконалості крою. Класичні костюми отримують нове звучання в поєднанні з яскравим трикотажем, а архітектурно скроєні піджаки врівноважують стриману брутальність деніму. Пальта з об’ємним силуетом інтегруються в повсякденні образи, створюючи баланс між аристократичною вишуканістю та невимушеністю.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Живопис кольору та текстур

Основу палітри складають насичені відтінки: амарантовий, гарбузовий, редисовий, сапфіровий і хмарний, збалансовані глибокими сірими, бежевими та фірмовими відтінками синього. Текстильна фактура підсилює колірну гру: вовняні тканини з м’яким ворсом, денім із необробленими краями, пофарбовані вручну матеріали – все це створює візуальну глибину та багатовимірність кожного комплекту.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Трикотаж як форма мистецтва

Трикотажна лінія – втілення ремісничої майстерності та інновацій. Рідкісні волокна та новітні техніки прядіння вдихають нове життя в класичні мотиви. Переосмислені шотландські візерунки, геометричні варіації на тему сhevron («ялинки») й жакардові орнаменти демонструють еволюцію спадщини Cucinelli. Об’ємні англійські резинки зберігають позачасову естетику, додаючи сучасної фактурності.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Деталі та аксесуари

Кожен штрих продуманий до досконалості: плісе, емальовані гудзики, вставки з контрастних матеріалів, а також взуття та сумки зі шкіри насичених кольорів з олійною або брашованою обробкою додають образам мужності та вишуканої стриманості.

Brunello Cucinelli осінь–зима 2025/2026

Instinct & Reason і Anamnesis – це не просто колекції, а спогад про сутність елегантності, переосмислений у ритмі сучасного світу. В них Brunello Cucinelli вкотре доводить: справжня майстерність – у вмінні повертатися до витоків, аби створювати нове.

Якщо ви хочете зануритись у світ найкращих новинок від італійського бренду, завітайте до офіційних монобутиків у Києві та Дніпрі.

м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 +38 096 555 71 26 +38 066 555 71 26 м. Дніпро, б-р Кельнський, 1 (МФК «Cascade Plaza») +38 095 888 24 85 +38 068 888 24 85