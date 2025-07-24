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Гардероб з характером: літні тренди, які пропонує KAMERON /предоставлено пресс-службой
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Гардероб з характером: літні тренди, які пропонує KAMERON

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4 хв читання

предоставлено пресс-службой

Літо – час легкості, свіжості й експериментів зі стилем. KAMERON, офіційний представник світових брендів в Україні, пропонує огляд образів, які визначають модний сезон. Від бездоганної класики Ralph Lauren до сміливих акцентів Dolce & Gabbana і витонченої естетики Saint Laurent – ці рішення допоможуть створити гармонійний гардероб для літа та міжсезоння. Далі – рекомендації від KAMERON. 

Тонка естетика дорослого гардероба: сім трендів сезону

Цього сезону ми бачимо прагнення до балансу між комфортом і елегантністю, а також увагу до деталей, які формують цілісний образ. Ось кілька ключових напрямів, що актуальні цього літа і плавно перейдуть у початок осені.

1. Легкість і натуральність тканин

Влітку особливо важлива дихаюча текстура, яка не обтяжує. Наприклад, біла лляна сорочка Ralph Lauren Collection у поєднанні з шовковими брюками устрічного відтінку створює бездоганний повсякденний образ для міста та відпочинку. Завершіть його елегантними босоніжками й сумкою для акценту на натуральності. 

Ralph Lauren Collection

Образ 1 / Легкість і натуральність тканин

Ralph Lauren Collection

Образ 2 / Легкість і натуральність тканин

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2. Монохром і стримана розкіш

Чорний залишається поза часом, і цього сезону ми пропонуємо грати на контрастах фактур. Образ від Dolce & Gabbana з легкої майки, сорочки та брюк у глибокому чорному відтінку підкреслює індивідуальність, а сліпери додають комфорту. Таке поєднання стане ідеальним для вечірніх виходів.

Образ 1 / Монохром і стримана розкіш

Образ 1 / Монохром і стримана розкіш

Образ 2 / Монохром і стримана розкіш

Образ 2 / Монохром і стримана розкіш

Образ 3 / Монохром і стримана розкіш

Образ 3 / Монохром і стримана розкіш

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3. Яскраві акценти і відпочинок біля води

Для відпустки обирайте сміливі деталі: купальники Eres у відтінках чорного чи помаранчевого, поєднані з великими сонцезахисними окулярами Saint Laurent та мюлями в мінімалістичному дизайні. Доповніть комплект золотими сережками для вишуканого акценту.

Saint Laurent

Образ / Яскраві акценти і відпочинок біля води

4. Сезонний перехід – ставка на універсальність

Початок осені диктує нові правила: в тренді будуть легкі светри та поло Polo Rlph Lauren у поєднанні з шортами чи класичними брюками. Такий образ дозволяє відчувати комфорт у мінливу погоду, залишаючись стильним.

Polo Rlph Lauren

Образ 1 / Сезонний перехід – ставка на універсальність

Polo Rlph Lauren

Образ 2 / Сезонний перехід – ставка на універсальність

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5. Оверсайз і невимушена елегантність

Об’ємні силуети залишаються в центрі уваги. Наприклад, просторі брюки та сорочка вільного крою від Dolce & Gabbana, доповнені мінімалістичними аксесуарами, створюють стильний і водночас невимушений образ для ділових зустрічей чи подорожей.

Dolce & Gabbana

Образ 1 / Оверсайз та невимушена елегантність

Dolce & Gabbana

Образ 2 / Оверсайз та невимушена елегантність

Dolce & Gabbana

Образ 3 / Оверсайз та невимушена елегантність

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6. Total white – символ елегантності

Повністю білий лук від Polo Ralph Lauren – це варіант, який підкреслює статус і бездоганний смак. Поєднайте з окулярами для балансу розкоші та комфорту.

Polo Ralph Lauren

Образ / Total white – символ елегантності

7. Denim нового сезону

Джинс залишається базовим елементом, але тепер він еволюціонує у більш елегантні форми. Пропонуємо джинси від Balmain у парі з жакетом. Це універсальний варіант для ранкової кави, прогулянок і casual-зустрічей.

Balmain

Образ 1 / Denim нового сезону

Balmain

Образ 2 / Denim нового сезону

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Маленькі ікони стилю: тренди для дітей цього літа та початку осені 

Дитяча мода сьогодні – це мікс комфорту, елегантності й ігрової легкості, де кожна деталь підкреслює індивідуальність навіть найменших. Літні та міжсезонні колекції пропонують гармонію між практичністю і трендовими акцентами, аби образи були зручними для активних буднів і водночас стильними для особливих випадків. Розглянемо кілька напрямів, які домінують у дитячих гардеробах цього сезону.

Натуральні відтінки і комфорт. Беж, молочний та білий – базові кольори для легких футболок, худі та шортів, як у лінії Dolce & Gabbana Junior. Вони ідеально поєднуються між собою, створюючи мінімалістичні образи для прогулянок і подорожей. Акцент на м’яких тканинах робить речі не лише стильними, а й максимально комфортними.

Аксесуари як must-have. Сонцезахисні окуляри, бейсболки та рюкзаки – ключові елементи образу, які додають характеру. Наприклад, бейсболка у відтінку беж поєднана з кросівками та легким рюкзаком формує практичний міський look для хлопчиків.

Стиль на вихід. Для особливих подій у тренді класика із сучасним акцентом: темно-сині піджаки та білі сорочки у поєднанні з кедами створюють образи, що водночас мають святковий вигляд і залишають свободу руху.

Яскраві деталі для дівчаток. Спідниці в ніжно-рожевих тонах, сукні з пов’язками на голову та лаковані балетки Dolce & Gabbana Junior – це тренд для тих, хто любить романтичні, але зручні образи. Додайте сонцезахисні окуляри з кольоровими оправами, щоб завершити образ. 

Літо біля води. Купальники з лаконічним дизайном у білому або пастельних відтінках у поєднанні з мінімалістичними мюлями та маленькими сумками створюють стильний пляжний гардероб.

Dolce & Gabbana Junior

Образ 1 / Тренди для дітей цього літа та початку осені

Dolce & Gabbana Junior

Образ 2 / Тренди для дітей цього літа та початку осені

Polo Ralph Lauren

Образ 3 / Тренди для дітей цього літа та початку осені

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Мода для дітей сьогодні – це не копія дорослих трендів, а гармонійний мікс практичності та вишуканості. Завдяки правильному підбору речей навіть найменші можуть мати стильний вигляд і відчувати комфорт у будь-якій ситуації.

Усі представлені в статті речі можна придбати на сайті kameron.ua або в магазинах компанії Kameron.

Мережа магазинів компанії Kameron

DOLCE & GABBANA

  • Київ, ТЦ «Мандарин Плаза», 1-й поверх, вул. Басейна, 6
  • Київ, ЦУМ, 1-й поверх, вул. Хрещатик, 38

DOLCE & GABBANA kids

  • Київ, ТЦ «Мандарин Плаза», 4-й поверх, вул. Басейна, 6

SAINT LAURENT

  • Київ, ТЦ «Мандарин Плаза», 1-й поверх, вул. Басейна, 6

BALMAIN

  • Київ, ТЦ «Мандарин Плаза», 1-й поверх, вул. Басейна, 6

POLO RALPH LAUREN

  • Київ, ТЦ Ocean Plaza, 1-й поверх, вул. Антоновича, 176
  • Київ, ТЦ Gulliver, 1-й поверх, пл. Спортивна, 1/А
  • Київ, ТЦ SkyMall, 2-й поверх, просп. Романа Шухевича, 2/Тт
  • Київ, ЦУМ, -1-й, 3-й, 5-й поверхи, вул. Хрещатик, 38

KAMERON 

  • Київ, ТЦ «Мандарин Плаза», 1-й поверх, вул. Басейна, 4

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