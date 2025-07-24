Гардероб з характером: літні тренди, які пропонує KAMERON

Літо – час легкості, свіжості й експериментів зі стилем. KAMERON, офіційний представник світових брендів в Україні, пропонує огляд образів, які визначають модний сезон. Від бездоганної класики Ralph Lauren до сміливих акцентів Dolce & Gabbana і витонченої естетики Saint Laurent – ці рішення допоможуть створити гармонійний гардероб для літа та міжсезоння. Далі – рекомендації від KAMERON.

Тонка естетика дорослого гардероба: сім трендів сезону

Цього сезону ми бачимо прагнення до балансу між комфортом і елегантністю, а також увагу до деталей, які формують цілісний образ. Ось кілька ключових напрямів, що актуальні цього літа і плавно перейдуть у початок осені.

1. Легкість і натуральність тканин

Влітку особливо важлива дихаюча текстура, яка не обтяжує. Наприклад, біла лляна сорочка Ralph Lauren Collection у поєднанні з шовковими брюками устрічного відтінку створює бездоганний повсякденний образ для міста та відпочинку. Завершіть його елегантними босоніжками й сумкою для акценту на натуральності.

Образ 1 / Легкість і натуральність тканин Образ 2 / Легкість і натуральність тканин Попередній слайд Наступний слайд

Образ 1: Сорочка | Штани | Босоніжки | Сумка | Окуляри | Нарди

Образ 2: Шорти | Поло | Светр | Нарди Читати більше Згорнути

2. Монохром і стримана розкіш

Чорний залишається поза часом, і цього сезону ми пропонуємо грати на контрастах фактур. Образ від Dolce & Gabbana з легкої майки, сорочки та брюк у глибокому чорному відтінку підкреслює індивідуальність, а сліпери додають комфорту. Таке поєднання стане ідеальним для вечірніх виходів.

Образ 1 / Монохром і стримана розкіш Образ 2 / Монохром і стримана розкіш Образ 3 / Монохром і стримана розкіш Попередній слайд Наступний слайд

3. Яскраві акценти і відпочинок біля води

Для відпустки обирайте сміливі деталі: купальники Eres у відтінках чорного чи помаранчевого, поєднані з великими сонцезахисними окулярами Saint Laurent та мюлями в мінімалістичному дизайні. Доповніть комплект золотими сережками для вишуканого акценту.

Образ / Яскраві акценти і відпочинок біля води

4. Сезонний перехід – ставка на універсальність

Початок осені диктує нові правила: в тренді будуть легкі светри та поло Polo Rlph Lauren у поєднанні з шортами чи класичними брюками. Такий образ дозволяє відчувати комфорт у мінливу погоду, залишаючись стильним.

Образ 1 / Сезонний перехід – ставка на універсальність Образ 2 / Сезонний перехід – ставка на універсальність Попередній слайд Наступний слайд

Образ 1: Джинси | Поло | Сорочка | Сумка | Бейсболка | Кросівки

Образ 2: Поло | Штани | Бейсболка | Ремінь | Кеди Читати більше Згорнути

5. Оверсайз і невимушена елегантність

Об’ємні силуети залишаються в центрі уваги. Наприклад, просторі брюки та сорочка вільного крою від Dolce & Gabbana, доповнені мінімалістичними аксесуарами, створюють стильний і водночас невимушений образ для ділових зустрічей чи подорожей.

Образ 1 / Оверсайз та невимушена елегантність Образ 2 / Оверсайз та невимушена елегантність Образ 3 / Оверсайз та невимушена елегантність Попередній слайд Наступний слайд

Образ 1: Шорти | Футболка | Сумка | Окуляри | Сліпери

Образ 2: Сорочка | Штани | Кеди | Сумка

Образ 3: Сукня | Купальник | Сумка | Шорти | Сережки | Окуляри | Футболка | Мюлі Читати більше Згорнути

6. Total white – символ елегантності

Повністю білий лук від Polo Ralph Lauren – це варіант, який підкреслює статус і бездоганний смак. Поєднайте з окулярами для балансу розкоші та комфорту.

Образ / Total white – символ елегантності

Образ: Штани | Футболка | Ремінь | Світер | Кеди Читати більше Згорнути

7. Denim нового сезону

Джинс залишається базовим елементом, але тепер він еволюціонує у більш елегантні форми. Пропонуємо джинси від Balmain у парі з жакетом. Це універсальний варіант для ранкової кави, прогулянок і casual-зустрічей.

Образ 1 / Denim нового сезону Образ 2 / Denim нового сезону Попередній слайд Наступний слайд

Маленькі ікони стилю: тренди для дітей цього літа та початку осені

Дитяча мода сьогодні – це мікс комфорту, елегантності й ігрової легкості, де кожна деталь підкреслює індивідуальність навіть найменших. Літні та міжсезонні колекції пропонують гармонію між практичністю і трендовими акцентами, аби образи були зручними для активних буднів і водночас стильними для особливих випадків. Розглянемо кілька напрямів, які домінують у дитячих гардеробах цього сезону.

Натуральні відтінки і комфорт. Беж, молочний та білий – базові кольори для легких футболок, худі та шортів, як у лінії Dolce & Gabbana Junior. Вони ідеально поєднуються між собою, створюючи мінімалістичні образи для прогулянок і подорожей. Акцент на м’яких тканинах робить речі не лише стильними, а й максимально комфортними. Аксесуари як must-have. Сонцезахисні окуляри, бейсболки та рюкзаки – ключові елементи образу, які додають характеру. Наприклад, бейсболка у відтінку беж поєднана з кросівками та легким рюкзаком формує практичний міський look для хлопчиків. Стиль на вихід. Для особливих подій у тренді класика із сучасним акцентом: темно-сині піджаки та білі сорочки у поєднанні з кедами створюють образи, що водночас мають святковий вигляд і залишають свободу руху. Яскраві деталі для дівчаток. Спідниці в ніжно-рожевих тонах, сукні з пов’язками на голову та лаковані балетки Dolce & Gabbana Junior – це тренд для тих, хто любить романтичні, але зручні образи. Додайте сонцезахисні окуляри з кольоровими оправами, щоб завершити образ. Літо біля води. Купальники з лаконічним дизайном у білому або пастельних відтінках у поєднанні з мінімалістичними мюлями та маленькими сумками створюють стильний пляжний гардероб.

Образ 1 / Тренди для дітей цього літа та початку осені Образ 2 / Тренди для дітей цього літа та початку осені Образ 3 / Тренди для дітей цього літа та початку осені Попередній слайд Наступний слайд

Мода для дітей сьогодні – це не копія дорослих трендів, а гармонійний мікс практичності та вишуканості. Завдяки правильному підбору речей навіть найменші можуть мати стильний вигляд і відчувати комфорт у будь-якій ситуації.

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