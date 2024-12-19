Крокуючи до здоровʼя. Застосунок YoHealth допомагає українцям залишатись активними. Як він працює

Україна проходить через винятково складні випробування. Проте навіть у найтемніші часи українці вчаться триматися разом і знаходити сили для життя. Для багатьох ця боротьба триває не лише зовні, а й всередині – із втомою, стресом, тривогою. У такі моменти навіть прості речі, як рух чи турбота про себе, можуть стати опорою

Психологи кажуть, що фізична активність допомагає не лише зміцнити тіло, а й упорядкувати думки, повернути внутрішню рівновагу. Саме з цією метою створено додаток YoHealth Україна. Його місія – допомогти українцям бути активними, дбати про здоров’я та знаходити в цьому нові джерела сили.

«Ми створили YoHealth для того, щоб здоровий спосіб життя був доступний кожному, навіть у найскладніших обставинах», – ділиться Руслан Бангерт, регіональний менеджер YoHealth Україна. Деталі – в його інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Хто і коли придумав створити YoHealth?

Ідея створити YoHealth народилася дев’ять місяців тому, як відповідь на зростаючий інтерес до здорового способу життя. Мета була простою – мотивувати людей піклуватися про своє здоров’я, роблячи це цікавим і вигідним. Уже за три місяці команда ентузіастів запустила додаток YoHealth – трекер кроків, який винагороджує вашу активність реальними бонусами, подарунками та знижками.

Механіка YoHealth інтуїтивно зрозуміла. Ви завантажуєте його на телефон, надаєте доступ до даних вашого вбудованого додатка здоров’я – і додаток автоматично починає фіксувати вашу активність. А далі все просто: рухайтесь, ходіть, займайтеся спортом, накопичуючи кроки. Коли зберете достатньо, відкривайте магазин нагород і обирайте те, що вам до вподоби.

На мою думку, на даний момент YoHealth не має аналогів. У інтернеті є безліч крокомірів, які просто відслідковують ваш маршрут і підраховують кроки. Або ж існують сумнівні застосунки, пов’язані з криптовалютами, де для початку необхідно щось придбати. YoHealth обирає інший шлях: це ні те, ні інше.

Хто є вашою основною аудиторією? Чи передбачені спеціальні функції для окремих груп?

З точки зору маркетингу не зовсім правильно казати, що цільова аудиторія YoHealth охоплює всіх мешканців країни, але в широкому розумінні це справді так. Наразі основна частина наших активних користувачів – це молоді люди віком від 18 до 40 років. Вони багато рухаються, займаються спортом чи просто люблять прогулянки. Особливо популярний додаток серед власників собак, адже їхні щоденні прогулянки легко перетворюються на накопичення кроків.

На даний момент механіка застосунку не передбачає розподілу на окремі групи. Проте в майбутньому ми розглядаємо можливість додати функції для різних спільнот, наприклад, футбольних фанатів, щоб організовувати для них тематичні челленджі.

Як саме ви мотивуєте користувачів залишатися активними та регулярно використовувати застосунок?

У самому застосунку вже реалізовано різноманітні мотиваційні механіки, які заохочують більше рухатися. Наприклад, у великих містах України ми пропонуємо спеціальні місії, як-от прогулянки в парках на конкретних маршрутах. Також можна залучати друзів до додатка, отримуючи 5% від їхніх кроків. Якщо у вас багато друзів, цей підхід дозволяє значно збільшити баланс кроків. Коли з’являються нові функції чи пропозиції, ми надсилаємо користувачам пуш-сповіщення.

Як працює система винагород за кроки і які типи винагород доступні користувачам?

Типи нагород залежать від бізнесів, які розмістили свої пропозиції в магазині нагород YoHealth. На цей момент за кроки можна отримати безкоштовний урок англійської мови, квиток у лотерею з реальними грошовими призами, знижку на розробку сайту або квитки на міжнародні футбольні матчі.

Список нагород залежить від пропозицій партнерів, але YoHealth також додає власні ігрові механіки, щоб застосунок залишався цікавим. Наприклад, лотерея та квитки на футбол – це ініціатива YoHealth.

Як застосунок заохочує бізнеси до співпраці і які переваги це дає для користувачів?

Представники малого й середнього бізнесу можуть безкоштовно розмістити свої пропозиції в магазині нагород YoHealth, залучаючи нових клієнтів і свою потенційну аудиторію. Це фактично генерація лідів.

Наприклад, за 250 000 кроків користувач може спробувати заняття з англійської мови, а школа отримує потенційного клієнта. Якщо урок сподобався і користувач задоволений, він може придбати повний курс занять.

Те саме стосується й інших грамотно сформульованих пропозицій. Тренажерний зал може запропонувати знижку 10% на абонемент за 500 000 кроків, а кав’ярня – безкоштовну каву. Магазин електроніки може надати акцію на новий телефон, і багато іншого.

Руслан Бангерт

Про Руслана Бангерта Руслан Бангерт навчався в Університеті Wharton у Філадельфії, де спеціалізувався на гейміфікації. Наразі його основна діяльність охоплює маркетинг у сфері розваг і відеоігор, антикризове управління та розвиток стартапів. У своїх проєктах він почав активно впроваджувати гейміфіковані механіки й переконався, що вони працюють ефективно та результативно, за словами Бангерта. Влітку 2024 року йому вперше презентували YoHealth. Він одразу побачив потенціал застосунка і сам запропонував долучитися до розвитку проєкту в Україні. Для нього це не лише цікавий виклик, а й шанс перевірити свої знання та ідеї на практиці. Читать больше Свернуть

На якому етапі розвитку зараз перебуває YoHealth в Україні?

Ми офіційно запустилися в листопаді, тож наразі YoHealth знаходиться на етапі знайомства з українським ринком. На цей момент додатком вже користуються кілька тисяч людей, які разом зробили близько 80 млн кроків. Важливо, що участь у проєкті є безкоштовною для користувачів.

Як оцінюються результати запуску YoHealth в Україні? Чи виправдалися очікування?

З моменту, як Україна стала повноцінним регіоном операцій у YoHealth, минуло небагато часу. Тому говорити про підсумки ще зарано. Наразі це скоріше обережний запуск у колі друзів і знайомих, щоб перевірити працездатність усіх функцій.

Які нові функції чи оновлення плануються найближчим часом?

YoHealth має намір стати комплексною платформою для управління здоров’ям. У планах – запуск можливостей найму персональних тренерів, інструментів для відстеження прогресу, створення електронної медичної карти для зберігання важливої інформації. Наступний етап розвитку включатиме інтеграцію відеохостингу та повноцінної соціальної мережі, яка зосереджуватиметься на фізичному й ментальному здоров’ї. У застосунку можуть з’явитися представники освітньої сфери, спорту, медицини, соціальних ініціатив, ритейлу та інших напрямів. Далі команда планує вирішувати складніші завдання, щоб зробити YoHealth ще кориснішим інструментом для користувачів.

Чи планується запуск преміум-функцій або платних сервісів?

Преміальний сервіс у YoHealth вже існує – це рекламні інтеграції для бізнесу. Проєкт монетизується за рахунок реклами, яка відображається на всю базу користувачів або на окремі регіони у вигляді пуш-сповіщень, поп-апів між сторінками та закріплених банерів. У майбутньому можливе розширення платних функцій, але для користувачів та невеликих локальних бізнесів YoHealth залишатиметься безкоштовним.