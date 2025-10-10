MEGOGO объявил победителей второго фестиваля украинских ИИ-фильмов

Медиасервис MEGOGO подвел итоги второго фестиваля украинских фильмов MEGOGO AI FILM FESTIVAL, созданных с использованием искусственного интеллекта. Награждение состоялось в рамках закрытия XVI Одесского международного кинофестиваля в кинотеатре «Жовтень» в Киеве.

На конкурс поступило почти 200 работ, что вдвое больше, чем в прошлом году, при этом жюри отметило и существенный рост качества работ участников. Организаторы сообщают, что некоторые креаторы подавали до 10 работ, а среди участников были и возвращавшиеся на фестиваль после прошлогоднего дебюта. По итогам конкурса профессиональное жюри избрало победителей в пяти основных номинациях, обладателя Гран-при и отметило пятерых лауреатов.

Победители MEGOGO AI FILM FEST 2025:

Гран-при фестиваля и денежный приз 240 000 грн получил Евгений Чернышев за работу «Session» – короткий сеанс с психиатром, на котором парень по имени Дэйв рассказывает о том, что его беспокоит. В прошлом году автор завоевал «бронзовую» награду.

Победа в номинации «Лучший синематик» и 80 000 грн одержали Владимир и Валерия Придорогины с короткометражной лентой «Путь», где они с помощью метафоры индивидуального жизненного пути осмысливают текучесть бытия.

В номинации «Лучшая анимация» и 80 000 грн победило креативное агентство Adshot Creative с фильмом «Ночная смена» – внутренним диалогом человека, ежедневно сталкивающимся со смертью и чужой болью.

В категории «Сценарий» и 80 000 грн лучшей стала работа Марии Зозули – «Профессия». Это фильм о детстве, где профессия появляется как мечта и одновременно как первый шаг во взрослый мир.

Награду за «Вертикальный формат» и 80 000 грн получил креатор amheus за сборник абсурдных историй «Синтетика», отражающих жизнь под смешным и одновременно тревожным углом.

Награду в категории «AI Vision: UKRAINE» и 80 000 грн одержала Ольга Мороз за ленту «Тихая вода – глубокая» – атмосферную историю о купальской ночи, где оживает древняя легенда.

Общий фонд составил 640 000 грн. Работы победителей и лауреатов можно посмотреть на сайте фестиваля.

Награждение победителей MEGOGO AI FILM FESTIVAL. Фото: MEGOGO

Лауреатами фестиваля стали: Детский YouTube-канал «Уподобайка», «Щит от тривог»; Игорь Мукомела «Полесские мистерии»; Kurwa Matj «Польское техно»; Ant3Dstudio «Нокс сквозь сознание»; Штучка Интеллект «Врум Врум». Лауреаты получат годовую подписку MEGOGO «Максимальная», а медиа Forbes подготовил для лауреатов специальные подарки – приглашение на AI Summit.

Отдельно жюри отметило оригинальность трех работ: «Немая музыка» (Dmytro Holovashych), «Демократия» (Грушевский team), «MIND SHI» (VTMN Agency).

Победителей и лауреатов выбирало профессиональное жюри по критериям, актуальным для конкретных номинаций. В состав жюри вошли: Анна Мачух, исполнительный директор Украинской киноакадемии, генеральный директор ОМКФ; Дмитрий Мелков, CIO & Head of AI innovation MEGOGO; Мария Панченко, Chief Content Officer MEGOGO; Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, Министр цифровой трансформации Украины; Виктор Шкурба, основатель и креативный директор ISD Group, член жюри Каннских Львов.