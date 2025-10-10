MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки другого фестивалю українських фільмів MEGOGO AI FILM FESTIVAL, створених із застосуванням штучного інтелекту. Нагородження відбулося у межах закриття XVI Одеського міжнародного кінофестивалю у кінотеатрі «Жовтень» в Києві.

На конкурс надійшло майже 200 робіт, що вдвічі більше, ніж торік , при цьому журі відзначило і суттєве зростання якості робіт учасників. Організатори зауважують, що деякі креатори подавали до 10 робіт, а серед учасників були й ті, хто повертався на фестиваль після торішнього дебюту. За підсумками конкурсу професійне журі обрало переможців у пʼяти основних номінаціях, володаря Гран-прі та відзначило пʼятьох лауреатів.

Переможці MEGOGO AI FILM FEST 2025:

Гран-прі фестивалю та грошовий приз у 240 000 грн здобув Євген Чернишов за роботу «Session» – короткий сеанс з психіатром, на якому хлопець на імʼя Дейв розповідає про те, що його турбує. Минулого року автор виборов «бронзову» відзнаку.

Перемогу в номінації «Найкращий синематик» та 80 000 грн здобули Володимир та Валерія Прідорогіни з короткометражною стрічкою «Шлях», де вони за допомогою метафори індивідуального життєвого шляху осмислюють плинність буття.

У номінації «Найкраща анімація» та 80 000 грн перемогла креативна агенція Adshot Creative з фільмом «Нічна зміна» – внутрішнім діалогом людини, яка щодня стикається зі смертю та чужим болем.

У категорії «Сценарій» та 80 000 грн найкращою стала робота Марії Зозулі – «Професія». Це фільм про дитинство, де професія з’являється як мрія і водночас як перший крок у дорослий світ.

Нагороду за «Вертикальний формат» та 80 000 грн отримав креатор amheus за збірку абсурдних історій «Синтетика», що віддзеркалюють життя під смішним і водночас тривожним кутом.

Нагороду в категорії «AI Vision: UKRAINE» та 80 000 грн отримала Ольга Мороз за стрічку «Тиха вода – глибока», – атмосферну історію про купальську ніч, де оживає стародавня легенда.

Загальний фонд склав 640 000 грн. Роботи переможців та лауреатів можна буде переглянути на сайті фестивалю.

Нагородження переможців MEGOGO AI FILM FESTIVAL. Фото: MEGOGO

Лауреатами фестивалю стали: Дитячий YouTube-канал «Уподобайка», «Щит від тривог»; Ігор Мукомела «Поліські містерії»; Kurwa Matj «Польське техно»; Ant3Dstudio «Нокс крізь свідомість»; Штучка Інтелект «Врум Врум». Лауреати отримають річну передплату MEGOGO «Максимальна», а медіа Forbes підготував для лауреатів спеціальні подарунки – запрошення на AI Summit.

Окремо журі відзначило оригінальність трьох робіт: «Німа музика» (Dmytro Holovashych), «Демократія» (Грушевський team), «MIND SHI» (VTMN Agency).

Переможців та лауреатів обирало професійне журі за критеріями, що актуальні для конкретних номінацій. До складу журі увійшли: Анна Мачух, виконавча директорка Української кіноакадемії, генеральна директорка ОМКФ; Дмитро Мєлков, CIO & Head of AI innovation MEGOGO; Марія Панченко, Chief Content Officer MEGOGO; Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністр цифрової трансформації України; Віктор Шкурба, засновник та креативний директор ISD Group, член журі Канських Левів.