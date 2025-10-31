Mercedes-Benz Україна презентує рекламну кампанію «Разом з тобою» за участі Еліни Світоліної

Компанія «Автокапітал», офіційний дистриб’ютор Mercedes-Benz в Україні (УКРАВТО ГРУП), запускає національну рекламну кампанію «Разом з тобою», створену у співпраці з легендою світового тенісу Еліною Світоліною

«Це не просто партнерство між відомою спортсменкою та брендом – це об’єднання спільних цінностей, прагнення до досконалості, лідерства та сміливості прокладати власний шлях. Як і Mercedes-Benz, Еліна завжди рухається вперед, долаючи виклики та надихаючи мільйони людей своєю силою духу. Для Mercedes-Benz Україна велика честь підтримувати її на цьому шляху», – коментують у компанії.

Рекламна кампанія «Разом з тобою» за участі Еліни Світоліної

Еліна Світоліна – одна з найвідоміших українських спортсменок, приклад відданості та професіоналізму. Вона неодноразово підкреслювала, що шлях чемпіона складається з десятків щоденних рішень, маленьких цілей і наполегливої праці. Саме ця філософія віддзеркалює поведінку українців сьогодні.

Дуже важливо ставити задачі на день, на тиждень, на рік – і дозволяти мрії рухати тебе вперед. Не боятися ставити великі цілі. Коли озираєшся назад і бачиш пройдений шлях – розумієш, що робота, яку ти робиш щодня, має значення. Еліна Світоліна спортсменка

У відео символічно переплітаються два світи: тенісний корт та сучасне місто. Спортивний Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ рухається вулицями Києва, долаючи мокрий асфальт і динамічні повороти – як метафора викликів, з якими сьогодні стикається наша країна та українці.

Mercedes-Benz Україна х Еліна Світоліна. Разом з тобою.

Кампанія «Разом з тобою» підкреслює ідею підтримки – місії, яку Mercedes-Benz Україна бере на себе в ці непрості часи: бути поруч, дарувати впевненість та надихати. І саме це поєднання емоції та дисципліни лежить в основі нової комунікації бренду в Україні.