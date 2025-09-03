«Нічого для ветерана без ветерана»: як «Київстар» створює новий стандарт підтримки військових

Війна змусила український бізнес шукати нестандартні рішення для підтримки співробітників. «Київстар» запровадив програму «4.5.0. Нарешті вдома», яка поступово перетворилася на частину корпоративної культури компанії. Ключова ідея – адаптація суспільства до ветерана, а не ветерана до суспільства. Forbes BrandVoice розповідає деталі.

Про започаткування програми

На початку 2023 року українські компанії не мали готових рішень щодо повернення військових до цивільного життя, тож Київстар звернувся за досвідом до американських колег. Головна порада звучала однозначно: не будувати гіпотез, а запитувати у самих ветеранів про їхні реальні потреби. Виявилося, що частина співробітників прагнула повернутися до роботи вже з першого дня, тоді як іншим потрібен був час на відновлення.

Світлана Кончаніна, керівниця департаменту із залучення та розвитку талантів у «Київстар» З початком війни ми сфокусувалися на допомозі колегам, яких мобілізовували. Уже тоді усвідомили, що нам треба бути готовими до їхнього повернення. Такого досвіду українські компанії ще не мали, тож ми звернулися за порадою до наших американських колег. Окрім іншого, вони зауважили, що готуватися до повернення ветеранів має суспільство, а не тільки ті, хто повертається.

Ця практика заклала фундамент програми, яка спирається на принцип «нічого для ветерана без ветерана» та на відмову від співчуття на користь поваги й відзнаки. Вона передбачає системний підхід до реінтеграції, що може тривати 6–18 місяців.

«Ми завжди підтримували ветеранів, але без чіткої системи, – додає Світлана. – Усвідомивши необхідність структурованого підходу, створили програму, яка допомагає кожному захиснику адаптуватися до нового етапу життя».

Навчання, адаптація, реінтеграція

Для забезпечення процесу адаптації «Київстар» інвестує у внутрішню політику та навчання. Працівники проходять вебінари, зустрічі з військовими та психологами, а керівники і HR отримують спеціальну підготовку: від врегулювання конфліктів і роботи з травма-інформованим підходом до опанування техніки МААСЕ – практики стабілізації емоційного стану в кризових ситуаціях.

«Ми швидко зрозуміли, що підтримка має будуватися на зворотному зв’язку та індивідуальному підході, – пояснює Світлана Кончаніна. – Кожного разу, коли військові повертаються, ми обов’язково спілкуємося з ними і на основі отриманих відповідей розробляємо індивідуальні кроки допомоги».

Окремо компанія створила посібники, пам’ятки й інфографіки для колективів і родин військових, що формує цілісну систему знань для підтримки ветеранів і їхнього оточення.

Світлана Кончаніна, керівниця департаменту із залучення та розвитку талантів у «Київстар» Коли члена нашої команди мобілізують, ми турбуємося, щоб він не мав сумнівів щодо підтримки від компанії, та пояснюємо всі деталі в спеціальному інформаційному листі. Це стосується і сімей наших військових – важливо, щоб рідні знали, що не залишаються наодинці зі своїми труднощами.

«Найбільша складність у тому, що ніхто точно не знає, як правильно пройти шлях реінтеграції, – пояснює Світлана Кончаніна. – Ми всі разом проходимо цей шлях і вчимося на ходу. Але саме в цьому є наша сила – підтримуємо одне одного і ростемо разом, крок за кроком».

«4.5.0. Нарешті вдома»

«4.5.0. Нарешті вдома» – це приклад того, як «Київстар» інтегрує підтримку ветеранів у довгострокову стратегію, перетворюючи соціальну відповідальність на інвестицію в майбутнє суспільства.

«Також наразі ми зосередилися на підтримці співробітників, у яких рідні або близькі на війні, – продовжує Світлана Кончаніна. – Ми проводимо опитування серед колег, щоб зрозуміти, яка саме допомога їм необхідна, і постійно розширюємо програму, аби вона відповідала реальним потребам».

Наразі для всіх співробітників компанії та їхніх рідних доступна програма підтримки ментального добробуту. Щоб покрити якомога більший спектр актуальних запитів, програма включає не лише психологічну підтримку, а й індивідуальні консультації з юристами та фінансовими консультантами.

Інклюзивність – надзвичайно важлива тема, додає вона. Серед тих, хто повертається, є люди з інвалідністю, і це змінює сприйняття робочого середовища. Тепер це не лише про фізичну доступність, а й про підтримку, прийняття та взаємоповагу. За словами керівниці департаменту із залучення та розвитку талантів у «Київстар», ця тема дуже сильно вплинула на корпоративну культуру компанії і зробила її ще більш відкритою і дружньою для кожного.