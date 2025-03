Сила рослинної їжі. Як WINETIME розвиває лінійку корисної та смачної веганської продукції, розширюючи гастрономічний досвід українців

Веганські продукти з’явилися у WINETIME шість років тому, і відтоді мережа стала улюбленою гастролокацією багатьох вегетаріанців. Розширюючи асортимент, WINETIME змінює сприйняття vegan food в Україні, не розділяючи раціон на звичайний та рослинний. Тут веганські позиції — це не окрема категорія, а частина загального гастродосвіду. Такий підхід приваблює дедалі більше гостей і доводить: рослинна кухня може бути яскравою, різноманітною й справді смачною.

Чим відрізняється веганство від вегетаріанства Вегетаріанство — це стиль харчування, для якого характерна відмова від частини продуктів тваринного походження: м'яса, яєць, молока або риби. Веганство є однією з гілок вегетаріанства, суворою його формою. Вегани повністю виключають із раціону та користування будь-які продукти і речі тваринного походження як у безпосередній, так і в переробленій формі. Йдеться і про харчові продукти тваринного походження, і про шкіряний та хутряний одяг чи аксесуари, і про дієтичні добавки та косметику, що тестувалася на тваринах. Низка репрезентативних досліджень про вплив вегетаріанства на організм людини (зокрема, йдеться про дослідження «Веганська дієта: складові харчування, впровадження та вплив на здоров'я дорослих» (2023), «Переваги веганської дієти для здоров'я при метаболічному синдромі (Джулія Марроне, 2021) свідчить про користь такого стилю харчування для органів і систем. Проте корисним вегетаріанство є лише за умови дотримання балансу мікроелементів та вітамінів у раціоні.

Культура вегетаріанства в Україні як відповідь на світовий тренд

Останнє десятиліття в Україні невпинно зростає кількість людей, які з різних причин не вживають продуктів тваринного походження. У 2022 році, за результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 22% опитаних українців підтвердили, що є вегетаріанцями, і 2% — веганами.

«Насправді українці є рослиноорієнтованою в харчуванні нацією, — каже нутриціологиня Ольга Гордієвич. — Історично склалося, що м’ясо на столі в наших предків було нечасто — лише до свят. А на м’ясоїдну націю ми перетворилися порівняно нещодавно — за останні сто років».

Однак близько 20 років тому українці стали активно цікавитися вегетаріанством і, зокрема, веганством. Сьогодні тенденція зростає, констатує нутриціологиня. Сучасні українські вегани — це відкриті до змін молоді жінки і чоловіки (18+ років) із широким кругозором, які піклуються про захист довкілля і тварин. Ще одна категорія вегетаріанців — люди віком 50+, які переходять на рослинну їжу за медичними показниками.

Причин захоплення вегетаріанством чимало, розповідає Ольга Гордієвич. Хтось віддає перевагу цьому стилю життя, наслідуючи кумирів-зірок, які є веганами. Хтось переглядає свої харчові звички, переймаючись проблемою забруднення довкілля і прагнучи залишити планету для майбутніх поколінь чистою. Та в усіх випадках прихід до вегетаріанства — це результат інтернаціоналізації, глобалізації та відкритого доступу до інформації. Україна — прогресивна, цивілізована країна, яка швидко підхоплює нове і цікаве, а сучасні українці із задоволенням запозичують тренди. Тож якщо вегетаріанство популярне у світі, то воно набирає обертів і в нашій країні.

За умови дотримання правил збалансованого харчування вегетаріанство підходить усім, каже нутриціологиня. Навіть попри певні застереження стосовно дітей, офіційної заборони цього стилю харчування для них немає. Вегетаріанство за станом здоров’я як профілактичний інструмент рекомендують людям з алергією, ризиками серцево-судинних захворювань, зайвою вагою, цукровим діабетом, підвищеним холестерином тощо.

Всеїдна людина отримує амінокислоти, вітамін В12, залізо, кальцій, йод, Омега-3 поліненасичені жирні кислоти переважно з їжі тваринного походження. Тож вегетаріанцям треба ретельно підбирати продукти, щоб задовольнити потребу організму в білках і виключити ймовірність виникнення дефіцитів. А веганам варто ще прискіпливіше формувати тарілку, щоб зберегти баланс і отримати всі необхідні для здоров’я нутрієнти. Також їм є сенс обирати дієтичні добавки й продукти, збагачені залізом і кальцієм, радить Ольга Гордієвич.

Ольга Гордієвич, нутриціологиня

Поради нутриціологині Ольги Гордієвич для тих, хто обирає вегетаріанство Щоб належно балансувати білки, жири і вуглеводи на вегадієті, варто проконсультуватися з дієтологом або нутриціологом.

Чверть тарілки має бути білковою. Щоб білки рослинного походження забезпечували організм усіма необхідними нутрієнтами, вони мають бути різноманітними.

Варто вести щоденник харчування в мобільному застосунку або на папері для підрахунку кількості спожитих білків, жирів і вуглеводів.

Відмовляючись від продуктів тваринного походження, не варто збільшувати обсяг ультраобробленої рослинної їжі, особливо борошняних виробів: хліба, печива, тістечок. Важливо зберігати біологічну цінність страв.

Варто обирати цільнозернові крупи та випічку — такі продукти містять більше мінералів, вітамінів, клітковини і мають більшу нутрітивну цінність для організму.

Щоб покрити потребу організму в поліненасичених жирних кислотах Омега-3, можна споживати льон, лляну олію, горіхи, насіння чіа, морські водорості.

Раз на рік або частіше треба здавати аналіз крові, щоб стежити за рівнем вітамінів групи В (зокрема, В12) та інших елементів і за потреби компенсувати їх брак суплементами.

Як веганські продукти стали частиною гастрономічної культури WINETIME

Близько шести років тому у WINETIME стали поповнювати асортимент вегетаріанськими продуктами і стравами. Причина в клієнтоорієнтованості компанії. «Все почалося із запиту гостей, — розповідає Тарас Цьомик, категорійний лідер відділу «Веган» WINETIME. — Наші гості багато подорожують і, дізнаючись про світові тренди, привозять їх в Україну. Ми відчуваємо їхні настрої, фіксуємо їхні смаки і запити й відповідно оновлюємо асортимент».

У WINETIME швидко відстежили активізацію запитів на рослинні продукти, що є замінниками продуктів тваринного походження. Спершу компанія почала імпортувати вегетаріанські позиції, бо такої продукції вітчизняних виробників майже не було. А невдовзі точковий імпорт викристалізувався в окрему категорію.

У 2016–2017 роках виробники і продавці продуктів рослинного походження позиціонували таку їжу як окрему категорію, призначену для конкретної групи людей — вегетаріанців. «Така кастомізація відгороджувала інших споживачів від цієї продукції, викликала побоювання, мовляв, це прісні, «бліді» за смаком продукти, які не варто куштувати, що обмежувало їхню купівлю і споживання, — каже Тарас Цьомик. — Виникло упередження, ніби веганські продукти створені лише для веганів. А це не так. На сьогодні виробники продуктів рослинного походження відійшли від цього і презентують їх як рослинну альтернативу продуктам тваринного походження».

У WINETIME рослинну продукцію купують люди різного віку і різного стилю харчування. Це і вегани (такі собі гастрономічні аскети), і вегетаріанці, які не їдять м’яса, але люблять рибу, і люди з алергією на м’ясо, рибу, молоко чи яйця, і ті, хто не має харчових обмежень, але прагне урізноманітнити раціон або дотримуватися детоксу.

«Категорія рослинних продуктів дуже популярна серед наших гостей під час постів, зокрема й під час сорокаденного Великоднього посту, що цьогоріч почався 3 березня і завершиться 19 квітня. У такі періоди попит на веганські продукти зростає удвічі, — розповідає Тарас Цьомик. — Ще кілька років тому з наближенням посту люди, які планували його дотримуватися, не завжди знали, чим замінити м’ясні, рибні та молочні продукти. Зараз це легко — у магазинах WINETIME достатньо просто перейти до сусідньої полиці й обрати джерело багатого смаку і необхідних поживних речовин».

Тарас Цьомик, категорійний лідер відділу «Веган» WINETIME

Тарас Цьомик категорійний лідер відділу «Веган» мережі гастромаркетів WINETIME «Визначаючи цільову аудиторію веганських продуктів, WINETIME зміщує фокус із веганів і орієнтується на єдину велику групу — усіх наших гостей. Звертаючись до них із полиць наших гастромаркетів, ми промовляємо до всіх і одразу, пропонуючи фантастичні смаки рослинних продуктів, корисний склад та відчуття задоволення від класної їжі».

Перевірені постачальники — запорука якісної продукції

Річна частка продажу вегетаріанських продуктів у WINETIME — близько 3%. Під час Великоднього посту цей показник зростає до 5,5%, а продаж усіх «рослинних» категорій збільшується удвічі.

З 2019-го по 2021-й попит на веганські позиції у WINETIME зростав щороку утричі-вчетверо. У 2023-му і 2024-му компанія зафіксувала 60% зростання продажу. Стабільно найпопулярнішими залишаються вівсяне молоко, рослинні котлети, веганські йогурти і фарш, розповідають у мережі гастромаркетів.

WINETIME працює і з іноземними, і з вітчизняними виробниками продукції рослинного походження. Мережа пропонує повний збалансований кошик веганських продуктів із майже 200 SKU: бакалію (рис, кускус, булгур, гречку тощо); свіжі й консервовані овочі та фрукти; альтернативні молочні продукти та соуси (йогурти, багато видів рослинного молока, сири різних типів подрібнення, зокрема нарізки, бруски, терті; майонезні соуси для бургерів та азійських страв); рослинні сосиски, варені й копчені ковбаси, пельмені, шніцелі, стейки, нагетси, кебаб, хумус, паштети; рослинні аналоги індички, креветок і рибних нагетсів; рослинні замінники червоної риби, чорної та червоної ікри, веганські суші.

До вибору виробників для співпраці у WINETIME підходять сумлінно. Іноземних постачальників компанія знаходить на виставках у Німеччині, Франції, Італії. Вітчизняні ж партнери самі пропонують WINETIME свою продукцію, бо добре знають репутацію мережі й довіряють їй як провайдеру веганських продуктів. Фахівці компанії їдуть на виробництва, звертають увагу на наявність у працівників санітарних книжок, перевіряють продукцію в лабораторіях, дегустують її. «Йдеться про харчову безпеку і здоров’я наших гостей, тож це обов’язково, — каже Тарас Цьомик. — Також влаштовуємо в наших гастромаркетах «сліпі» дегустації, щоб отримати зворотний зв’язок від гостей. На основі цього ухвалюємо рішення і починаємо співпрацю».

Заморожені рослинні напівфабрикати мережа закуповує виключно в українських виробників, зокрема у компаній Wanted Vegan, Eat me at, MEET NOT MEAT. Вони об’єктивно кращі за імпортні аналоги, констатують у WINETIME. Приблизно 80% представленої у WINETIME альтернативи молочним продуктам іноземного виробництва, половина рослинних сирів і м’яса — made in Ukraine, половина — імпорт.

Популяризація рослинних аналогів м’ясних, рибних та молочних продуктів і розширення їхнього асортименту — один із векторів розвитку компанії WINETIME. Вегетаріанські страви — це особливий гастрономічний досвід, який кожен може отримувати щодня, це здорове, збалансоване, різноманітне харчування з думкою про довкілля та власне здоров’я, впевнені у WINETIME. «Наша компанія дає гостям змогу щодня створювати собі різний гастрономічний досвід і пропонує масштабний вибір по-справжньому корисних і смачних продуктів», — резюмує Тарас Цьомик.