Український ігристий стиль: чому варто відкрити для себе локальні бренди вина

WINETIME – це не просто мережа винних гастромаркетів. Це місце, де цінують локальність і знають, що гарне вино – це передусім історія та люди, які його створюють. У компанії зазначають: якщо говорити про ігристі вина, то українські вже готові конкурувати з найкращими світовими брендами

На Новий рік традиційно вибирають шампанське чи просеко. Але якщо ви ще не відкрили для себе українські ігристі вина, значить, ви граєте за старими правилами. WINETIME пропонує змінити цей підхід.

Про українські ігристі вина

Ігристе вино – це не обов’язково Франція чи Італія. Україна має понад 200 років виноробних традицій, виноградники на унікальних теруарах і виноробів, які не бояться експериментувати. Класичний метод? Без проблем. Метод Шарма? Взагалі легко.

WINETIME разом із сомельє та авторкою винних бестселерів Анною-Євгенією Янченко вирішили зробити крок для популяризації українського ігристого. Її книги «Вино без правил» і «29 століть. Відкриття історії вина в Україні» вже здобули міжнародне визнання, а тепер вона створила гайд, який розповість все про ігристі вина України.

Класика від України

Тут говоримо про традиційний метод, де повторне бродіння відбувається безпосередньо в пляшці. Це той самий підхід, який застосовується для шампанського, кави чи франчакорти. Ось кілька прикладів, які вражають:

SHABO Grand Cuvee Classic Zero Dosage: вино з витримкою 10(!) років і дуже обмеженим виробництвом – лише 478 пляшок. Якщо у вас буде одна з них, цей рік точно почнеться красиво.

вино з витримкою 10(!) років і дуже обмеженим виробництвом – лише 478 пляшок. Якщо у вас буде одна з них, цей рік точно почнеться красиво. GIGI WINERY: свіжоспечена булочка бріош із лимоном і яблуком у келиху. Традиційний метод і локальний сорт Іршаї Олівер у дуеті з Шардоне – це вина для тих, хто вміє цінувати деталі.

свіжоспечена булочка бріош із лимоном і яблуком у келиху. Традиційний метод і локальний сорт Іршаї Олівер у дуеті з Шардоне – це вина для тих, хто вміє цінувати деталі. Biologist Renaissance: 48 місяців витримки, щоб отримати те саме «вау». Вершковість, яблука й ідеальний баланс.

Класичні ігристі вина від українських виробників

Швидкість, стиль, метод Шарма

Метод Шарма – це коли бульбашки народжуються у великих сталевих ємностях. Результат – свіжі, яскраві, фруктові вина, які підкорюють із першого ковтка:

Carpathian Sekt Blaufrankisch Rose Brut: рожеве, як світанок у Карпатах. Аромати порічки, троянди і відчуття, ніби ви щойно відкрили щось нове.

рожеве, як світанок у Карпатах. Аромати порічки, троянди і відчуття, ніби ви щойно відкрили щось нове. Leleka Wine Brut Sparkling White: ігристе вино з винограду сорту Аліготе, який вирощується в Південній Бессарабії (Одеська область). Вино легке, м’яке, з ароматами білих квітів і відчутними грушевими тонами.

ігристе вино з винограду сорту Аліготе, який вирощується в Південній Бессарабії (Одеська область). Вино легке, м’яке, з ароматами білих квітів і відчутними грушевими тонами. Carpathian Sekt Chersegi Brut: біле, ніжне, локальний сорт Черсегі – дуже свіже.

Ігристі вина, вироблені за методом Шарма

Гайд для тих, хто шукає своє

Щоб розібратися в цьому всьому, Анна-Євгенія Янченко створила два гайди:

Про світові ігристі: усе, що треба знати про шампанське, просеко, каву й лімітовані зразки в гайді за посиланням. Тут вам і фудпейринг, і секрети вибору, і рецепти, і навіть знижки на особливі пляшки. Український ігристий стиль: коротший, але безплатний. Про наших виноробів і їхні вина, які вже зараз на рівні з європейськими. Скачати гайд можна за посиланням.

WINETIME вірить у те, що ігристі вина – це не про статус чи традиції. Це про смак і моменти. Українські вина готові стати частиною цих моментів.

Дивитися глибше, пити цікавіше

Українські бульбашки – це для тих, хто не боїться йти проти стандартів. Для тих, хто цінує локальне, розуміє смак і хоче, щоб келих на столі говорив про нього більше, ніж просто: «Це вино дорого коштує».

Заходьте у WINETIME, відкривайте для себе українські ігристі, зберігайте гайд і дозвольте собі бути тим, хто знає більше. Бо справжній шик – це бути попереду трендів.