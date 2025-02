Від ідеї до бестселера: як харківське видавництво Vivat розвивається попри війну

Vivat: бестселери, команда та цінності

Vivat – видавництво бестселерів, яке пропонує українським читачам як популярні книги іноземних авторів, так і твори українських письменників.

Робота команди базується на цінностях видавництва: довіра до працівників, їхня залученість, здорова комунікація і професійність кадрів.

Також кожній успішній команді необхідний візіонер, який розуміє, куди і як вести за собою. СЕО видавництва Юлія Орлова регулярно організовує зустрічі з колегами, під час яких розповідає про місію, цілі та цінності видавництва, обговорює виклики й здобутки відділів. З керівниками підрозділів налагоджена система one to one зустрічей для більш глибокого занурення в питання роботи відділів.

Юлія Орлова, СЕО видавництва Vivat

«Vivat працює на те, щоб книга пройшла шлях від ідеї до бестселера у руках читачів. А моє завдання як СЕО – побачити в цій ідеї бізнес», – пояснює Юлія Орлова.

Харківське видавництво Vivat – частина групи компаній «Фактор», заснованих Сергієм Політучим. «Фактору» у лютому 2025 року виповнилося 34 роки. Vivat – 12, за ці роки видавництво значно розширило виробництво, налагодило роботу з іноземними партнерами. А також видало велику кількість книжок, які залишаються в українських топах вже багато років.

У Vivat працюють девʼять редакційних відділів, які займаються створенням книжок. Також є кілька каналів продажу: великий оптовий канал B2B і роздрібні книгарні Vivat B2C. Близько року тому, 1 лютого 2024 року, інтернет-книгарня Vivat «переїхала» на інший сайт. Для команди це означало не лише зміну адреси ресурсу, а й переформатування роботи з асортиментом, запровадження нових функцій та покращення інтерфейсу для клієнтів.

За даними компанії, Vivat утримує лідируючі позиції на книжковому ринку. В Україні здебільшого популярні ті жанри і книжки, які популярні в усьому світі: фентезі, любовні романи, психологічні трилери. Також і нові піджанри стрімко набирають обертів – наприклад, роментезі, яке Vivat почало видавати українською одними з перших. Ще у 2020 році вийшли книжки найпопулярнішої у світі в цій категорії авторки Сари Дж. Маас.

Роментезі поєднує елементи романтики та фентезі. У центрі таких історій – глибока любовна лінія, яка розгортається на тлі магічного або альтернативного світу. Популярність роментезі почала стрімко зростати у 2010-х, особливо після успіху Сари Дж. Маас. Відтоді жанр став справжнім феноменом і продовжує зростати.

До 2023 року Vivat продав понад 120 000 книжок цієї серії (чотири основні частини і одна додаткова). Далі команда авторки ухвалила рішення зробити ребрендинг серії, тож була пауза і в нових українських накладах у тому числі. Перша та друга частини в новому оформленні вийшли в грудні 2024-го – і понад 80% накладів уже у партнерів і читачів.

Як війна змінила роботу Vivat

Широкомасштабне вторгнення змінило підхід до роботи та структуру Vivat. У штаті видавництва 212 працівників, а також велика кількість перекладачів й ілюстраторів, які працюють поза штатом. Більшість працівників виїхали з Харкова в інші міста України, частина тепер знаходиться поза межами країни. Через розпорошеність працівників втрачається спільний вайб, але СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова поділилася, як вони вирішили цю проблему:

«Ми змогли подолати це завдяки самодисципліні та системності онлайн-нарад. За часи Covid-19 ми навчалися працювати віддалено, тому переорієнтація не забрала у нас багато часу».

На початку вторгнення у Vivat працював штатний психолог і консультант, який допомагав налагоджувати продуктивну й екологічну роботу команд.

Також за часи війни в Vivat зʼявилася серія психологічної літератури – бестселерів від світових і українських фахівців. Вони допомагають читачам налагоджувати процеси у житті й покращувати ментальний стан у важкий час.

Для харківського видавництва Vivat принципово важливо видавати книги про війну.

«Ці книги стануть свідченнями доби. Вони не лише документують реалії війни, а й фіксують і допомагатимуть у майбутньому зрозуміти досвід людей, які її переживають», – пояснює Юлія Орлова.

Книжка Павла Белянського «Битись не можна відступити» увійшла до фіналу премії ВВС 2024. У Vivat також вийшла книжка Валерія Пузіка «Мисливці за щастям». Щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка і добірка його текстів у книжці «Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші».

Окрім цього, видавництво у співпраці з українським ПЕН видало книжку «Діалоги про війну» Ольги Мухи, а також «Її війна. 25 історій про сміливість, силу і любов» Євгенії Подобної, «Слова і кулі» Наталі Корнієнко.

Юлія Орлова додає: «Ці видання фіксують Україну та її громадян у найскладніший час, щоб наступні покоління і ми самі через кілька років могли повертатися до тих подій і аналізувати їх».

Книжки про історію та культуру України також у фокусі видавництва. «Як зрозуміти українців. Кроскультурний погляд» Марини Стародубської, «Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга» Орисі Демської, «Країна жіночого роду» Вахтанга Кіпіані – це лише невелика частина тих видань, які користуються великим попитом серед українців.

«У наших співвітчизників є запит на дослідження рідного, свого. Ми намагаємось зараз дослідити і свою ідентичність, і витоки російської агресії», – каже Юлія Орлова.

Книжка Олександра Зінченка «Як українці зруйнували імперію зла» потрапила до другого туру Шевченківської премії-2025 у номінації «Публіцистика і журналістика».

Тримаєш фокус – маєш результат

«Широкомасштабне вторгнення вкотре показало нам, що Vivat – команда, націлена на загальний результат, а не просто на виконання своїх безпосередніх обовʼязків. Тримаєш фокус – маєш результат. Для того щоб тримати команду в тонусі, потрібно мати фундамент, базу. Це спільна корпоративна ціль і спільні цінності. Для Vivat корпоративна ціль – бути видавництвом бестселерів. Мені дуже важливо, щоб працівники і особливо топи видавництва, бачили карʼєрні можливості, а не скляну стелю можливостей», – додає СЕО видавництва.

Для цього у 2024 році видавництво організувало тримісячне навчання для керівників команд, щоб покращити їхні управлінські навички. Юлія Орлова припускає, що Vivat не повернеться повністю до офісної роботи після закінчення війни, адже працівники навчились бути продуктивними на віддаленому форматі роботи. Передбачається, що це буде гібридний формат роботи.

Показники Vivat відображають тенденції ринку загалом – зменшується кількість назв, але ростуть наклади.

До ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» у травні 2024 року видавництво Vivat видавало до 30 назв щомісяця. Після цього довелося переглянути плани, уповільнити темпи і шукати додаткові способи працювати над запланованими проєктами.

Відповідно до зміни смаків читачів, змінюється і наповнення видавничого портфеля. Із початком широкомасштабного вторгнення в українців також збільшився запит на книжки про нас самих. Це книжки про історію («Як українці зруйнували імперію зла» Олександра Зінченка), культурні відмінності («Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд» Марини Стародубської), класичні твори (окрема серія української альтернативної класики).

Серія української альтернативної класики

Роман «Покинь, якщо кохаєш» Коллін Гувер став бестселером №1 в Україні у 2024 році. Наклад цього видання становить майже 75 000 примірників (середній наклад книжок в Україні 3-4000 примірників). Також книжка очолила рейтинг програми єКнига для 18-річних. Наступна частина «Залишся, якщо кохаєш» не менш популярна (62 000 примірників).

Романи Коллін Гувер

З нонфікшну лідирує мотиваційна серія «Кафе на краю світу» Джона Стрелекі. Лише першу частину продали накладом понад 43 000 книжок. А також «Фактор Черчилля» Боріса Джонсона з накладом 42 000.

Середній наклад видавництва Vivat за січень 2025-го складає 6723. Це 15 новинок і приблизно стільки ж додруків (другі, треті тощо наклади книжок, які видавалися раніше).

Попри війну, Vivat розширює свою присутність у різних містах України. Вже працює 11 книгарень, а незабаром відкриється ще одна в Одесі. У книгарнях Vivat можна не лише купити книжки: це сучасні простори, де відбувається велика кількість подій: від авторських презентацій до книжкових клубів і майстер-класів.

Усі ці здобутки стали можливими завдяки системності, стратегічному плануванню та увазі до деталей. Українці обирають книжки Vivat, через довіру бренду а це найкраще підтвердження того, що видавництво рухається у правильному напрямку.