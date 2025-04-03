От рэп-мюзикла в YouTube до выручки 70 млн грн. Агентство «Купол» сделало из проекта МУР системный бизнес. Как зарабатывают создатели хита «Ты [Романтика]»

Авторы вирусного мюзикла «Ты [Романтика]» проект МУР за год объездили со спектаклями более 30 городов, собрали миллионы прослушиваний, а теперь выпускают фильм. Архитекторы успеха – продюсер Антон Азизбекян и пиарщик Иванна Гавлюк, соучредители агентства «Купол». Как они помогли МУР выйти на десятки миллионов выручки?
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«Если бы в начале 2024 года мне сказали, что МУР будет ездить во всеукраинские туры, выступать в Stereoplaza и партнериться с Bolt и «Аврора», я бы попросил меня разбудить», – говорит соучредитель проекта МУР Николай Шмундир, 22.
МУР – авторы рэп-мюзикла о Расстрелянном возрождении «Ты [Романтика]», который в марте 2024-го произвел фурор в украинском YouTube и собрал более миллиона просмотров на платформе. Общее количество прослушиваний МУР на стримингах в 2024 году составило 17 млн, по данным проекта.
Потенциал «Ты [Романтика]» быстро рассмотрел продюсер Антон Азизбекян, 44. Он помог создать на основе YouTube-мюзикла спектакль, обеспечивший МУР десятки тысяч зрителей и десятки миллионов выручки. За продвижение проекта взялась PR-специалист Иванна Гавлюк, 32, которая помогла стать звездой ветерану и «холостяку» Александру Терену.
Весной 2025-го в портфолио МУР – четыре альбома, более полусотни сыгранных спектаклей и фильм-спектакль, который выйдет в прокат 10 апреля. «Если бы не Иванна и Антон, мы бы никогда в жизни не были таким проектом, каким есть сейчас», – говорит Шмундир.
На чем построен успех МУР и сколько проект приносит учредителям?
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