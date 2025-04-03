Від реп-мюзиклу в YouTube до виторгу 70 млн грн. Агенція «Купол» зробила з проєкту МУР системний бізнес. Як заробляють творці хіта «Ти [Романтика]»

Автори вірусного мюзиклу «Ти [Романтика]» проєкт МУР за рік об’їздили з виставами понад 30 міст, зібрали мільйони прослуховувань, а тепер випускають фільм. Архітектори успіху – продюсер Антон Азізбекян і піарниця Іванна Гавлюк, співзасновники агенції «Купол». Як вони допомогли МУР вийти на десятки мільйонів виторгу?

«Якщо б на початку 2024 року мені сказали, що МУР їздитиме у всеукраїнські тури, виступатиме в Stereoplaza і партнеритиметься з Bolt і «Аврора», я б попросив мене розбудити», – каже співзасновник проєкту МУР Микола Шмундир, 22.

МУР – автори реп-мюзикла про Розстріляне відродження «Ти [Романтика]», який у березні 2024-го спричинив фурор в українському YouTube і зібрав понад мільйон переглядів на платформі. Загальна кількість прослуховувань МУР на стрімінгах у 2024 році сягнула 17 млн, за даними проєкту.

Потенціал «Ти [Романтика]» швидко розгледів продюсер Антон Азізбекян, 44. Він допоміг створити на основі YouTube-мюзикла виставу, яка забезпечила МУР десятки тисяч глядачів і десятки мільйонів виторгу. За просування проєкту взялася PR-фахівчиня Іванна Гавлюк, 32, яка допомогла стати зіркою ветерану та «холостяку» Олександру Терену.

Навесні 2025-го в портфоліо МУР – чотири альбоми, понад пів сотні зіграних вистав і фільм-спектакль, що вийде в прокат 10 квітня. «Якщо б не Іванна та Антон, ми б ніколи в житті не були таким проєктом, яким є зараз», – каже Шмундир.

На чому побудований успіх МУР і скільки проєкт приносить засновникам?