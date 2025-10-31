Війна, полон і відродження: програми «Серця Азовсталі», які перетворюють травму на нові можливості

Громадська організація «Серце Азовсталі» – проєкт комплексної підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин, частина мілітарної ініціативи «Серця Азовсталі» Ріната Ахметова. З моменту запуску в 2023 році надала медичну, психологічну, матеріальну і соціальну допомогу понад 7000 військових. Серед ключових напрямків – програми для оборонців Маріуполя «Повернення», «Спільнота», «Здоров’я», «Вдома» та «Майбутнє». Бійцям надають професійну медичну реабілітацію, забезпечують житлом та об’єднують ветеранів у міцну спільноту однодумців та близьких по духу людей. Проєкт фінансує бізнесмен та меценат Рінат Ахметов – він виділив на ініціативу 1,6 млрд грн. Forbes BrandVoice розповідає історії ветеранів, яким команда «Серця Азовсталі» допомогла пройти шлях від полону до відновлення та отримати нові можливості для особистісного і професійного розвитку.

Вижити в полоні і стати психологом для військових: історія Олександра Дідура

Головний сержант зенітно-ракетного взводу, військовий окремої 36-ї бригади морської піхоти з 13-річним досвідом служби Олександр Дідур вийшов із Комбінату Ілліча в полон у квітні 2022 року. Під час захисту Маріуполя підрозділ Олександра потрапив під танковий обстріл. Боєць отримав важкі осколкові поранення: втратив око, переніс ампутацію трьох пальців правої руки, ліва рука була розтрощена, а вибухова хвиля вибила зуби. З такими травмами він пробув у полоні 15 місяців і повернувся додому лише в липні 2023-го.

До великої війни Олександр закінчив факультет фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету, займався стритліфтингом і став кандидатом у майстри спорту. Зараз він – амбасадор «Серця Азовсталі», учасник багатьох ініціатив: програм «Вдома», «Майбутнє», «Здоров’я» та студент факультету психології Маріупольського державного університету.

Про «Вдома» Мета програми «Серце Азовсталі. Вдома» – створити гідне майбутнє для військових, які, захищаючи Маріуполь, зазнали поранень, були в полоні і отримали I або II групу інвалідності. «Серце Азовсталі» забезпечує квартирами захисників і захисниць Маріуполя, за потреби адаптуючи їх під потреби людей з інвалідністю. Місія програми проста – зробити так, аби кожен відчув: він знову вдома. Читать больше Свернуть

«Команда «Серця Азовсталі» зв’язалася зі мною одразу після повернення. Я родом із Херсонщини, тож дівчата з фонду приїхали до мене на знайомство в госпіталь із кавуном. Це було так душевно, так щемко і приємно! З того дня почалася наша співпраця і дружба», – згадує Олександр Дідур.

надано пресслужбою ГО «Серце Азовсталі»

Через пів року після повернення боєць отримав квартиру від «Серця Азовсталі». Активний період лікування і реабілітації тривав рік і продовжується зараз. Військовий пройшов уже через десятки операцій: йому відновили ліву руку, наростили повіку, провели щелепно-лицьову реабілітацію та встановили зубні імпланти.

Лише протезування руки коштувало близько 1,3 млн грн – усі витрати взяла на себе ГО «Серце Азовсталі».

Також Олександр побував на спортивних кемпах, де брав участь у змаганнях та їздив на відпочинок із родиною – усе за допомоги громадської організації.

Ксенія Сухова, директорка ГО «Серце Азовсталі» Відновлення прискорюється у правильному оточенні. Родина – це середовище стабільності та довіри, яке допомагає перейти з режиму виживання в життя. А спільнота – це середовище прийняття, де не треба пояснювати свій біль. Тому ми приділяємо велику увагу підтримці і ветеранів, і їхніх близьких. Коли родина психологічно готова і стає частиною процесу відновлення захисника, результат набагато кращий. Читать больше Свернуть

«Підтримка триває досі. Я став амбасадором «Серця Азовсталі», пройшов у США навчання з посттравматичного зростання «Рівний-рівному» і тепер допомагаю побратимам і посестрам повертатися до цивільного життя, знаходити душевний спокій. Вчуся на психолога, бо певен: військових найкраще зрозуміють психологи саме зі схожим досвідом», – упевнений Олександр.

надано пресслужбою ГО «Серце Азовсталі»

Він продовжує відновлюватися, підтримує спортивну форму і на власному прикладі мотивує інших ветеранів. Запропонувати своє плече, поговорити, підтримати, порадити – це дуже важливо для усіх, хто пройшов полон і війну, певен Олександр Дідур.

«Допомога від «Серця Азовсталі» не лише про лікування, – продовжує він. – Це про пошук себе в цивільному житті. 13 років служби я не уявляв, ким можу бути поза армією. А тепер я це знаю».

Ксенія Сухова, директорка ГО «Серце Азовсталі» «Серце Азовсталі» активно займається адаптацією та впровадженням в Україні методик посттравматичного зростання. Зараз ми готуємо менторів із числа наших оборонців, аби вони могли надавати психологічну підтримку за принципом «рівний-рівному». До кінця цього року ми завершимо підготовку перших десяти тренерів. А вже в 2026-му вони почнуть впроваджувати програму для ветеранів, сімей полонених і загиблих у різних регіонах України. Ми хочемо, щоб це стало системним рухом – не тимчасовим проєктом, а довготривалою платформою зростання. Читать больше Свернуть

З фронту і полону до нової кар’єри: шлях захисника «Азовсталі» Ігоря Чертова

На початку повномасштабного вторгнення Ігор Чертов служив у загоні Морської охорони ДПСУ в Маріуполі. Під час оборони «Азовсталі» отримав контузії й поранення, а після наказу про вихід потрапив у восьмимісячний полон, де втратив 30 кг.

Ігор Чертов

6 грудня 2022 року він повернувся додому під час чергового обміну. Після звільнення проходив реабілітацію разом із сім’єю в кемпах у Карпатах, організованих для підтримки оборонців Маріуполя.

«Команда «Серця Азовсталі» зв’язалася зі мною майже одразу після створення організації. Мене одразу включили до програми для оборонців. Особливо цінно було те, що реабілітація, психологічна підтримка та відпочинок були доступні не лише нам, військовим, а й нашим родинам. Ми з родиною двічі відвідали Трускавець. Усі оборонці Маріуполя, що повернулися з полону, зібралися разом у мальовничому куточку природи. Це було неймовірне відчуття єдності та братерства! Атмосфера допомогла нам здружитися та відчути себе однією родиною», – згадує Ігор.

У 2023 році Чертов повернувся до служби та ще півтора року прослужив у морській охороні, після чого завершив кар’єру, підсумувавши 29 років служби як кадровий офіцер. Далі він вирішив реалізовуватися в цивільному житті. І знову йому допомогли в «Серці Азовсталі» в межах програми «Майбутнє».

З кар’єрним ментором Ігор Чертов розробив план розвитку, склав професійне резюме та почав активно розсилати його в різні установи. Завдяки цьому отримав кілька запрошень – пропонували роботу і в експедиторських компаніях, і навіть на технічних позиціях. Зрештою його запросили до центрального офісу «Регістру судноплавства України», де він працював головним фахівцем служби правил та експертизи. Поки його резюме продовжувало «жити своїм життям», він отримав нову пропозицію – долучитися до ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». Попри сумніви щодо відсутності цивільного управлінського досвіду, він прийняв виклик і нині виконує обов’язки генерального директора компанії.

«Серце Азовсталі» – дуже сильна організація з надважливою місією. Допомога від них стала справжнім трампліном для нового життя, а команда – добрими товаришами, резюмує Ігор.

Про «Майбутнє» Програма «Майбутнє» створена для підтримки захисників і захисниць Маріуполя під час переходу до цивільного життя після служби. Ветеранам допомагають обрати новий фах і реалізувати свій потенціал. Разом із кар’єрними менторами захисники визначають індивідуальний шлях розвитку, проходять навчання чи перекваліфікацію та отримують супровід у працевлаштуванні в компаніях-партнерах «Серця Азовсталі». Програма дає змогу отримати вищу освіту, ІТ-професію, вивчити іноземні мови та навчитися основам підприємництва. Читать больше Свернуть

надано пресслужбою ГО «Серце Азовсталі»

Шлях до спортивних перемог і громадської роботи: історія сили та відновлення Сергія Дубова

Сергій Дубов понад 12 років працював на заводі «Азовсталь», а в 2015-му долучився до лав Державної прикордонної служби України. З початком повномасштабної війни він разом із побратимами боронив Маріуполь. Зброї бракувало, та гарнізон міста тримав оборону 86 днів, стримуючи сили противника і даючи українській армії час перегрупуватися та отримати допомогу від західних партнерів.

Сергій Дубов

24 березня 2022 року Сергій отримав важке поранення під час артобстрілу. Внаслідок вибуху він втратив ліву руку, серйозно пошкодив очі: праве око було втрачено, а в лівому застряг уламок. Спочатку Дубова доправили до тимчасового шпиталю на Заводі Ілліча: руку зашили, на очі наклали пов’язку. За чотири дні його перевезли на «Азовсталь», а далі був полон. Попри травми і складне лікування військовий не здався.

«Після полону мій стан здоров’я був важким: сильна контузія потребувала тривалого лікування та реабілітації. Саме тоді за програмою «Здоров’я» мені зробили протезування зубів, і ця допомога стала для мене надзвичайно важливою», – розповідає Сергій.

Сьогодні він веде активне життя: тренується, бере участь у міжнародних змаганнях, де здобуває нагороди. Разом із побратимами Романом Мещеряковим та Павлом Піковцем він створив громадську організацію Veteran Pride, що фокусується на психологічній та фізичній реабілітації ветеранів через спорт.

Дубов не лише амбасадор проєкту «Серце Азовсталі», а й співзасновник ГО «Ветеран Прайд», тож спортивні кемпи для ветеранів він організовує в партнерстві обох ініціатив. Ініціатива ветеранів стала основою концепції, а фінансування забезпечили «Серце Азовсталі». Цього літа вони провели чотири заїзди, у яких взяли участь понад 40 ветеранів. Разом із ним у команді працює й оборонець Маріуполя, амбасадор «Серця Азовсталі» Роман Мещеряков.

Результати відчутні: навіть ті, хто перебував у важкому психологічному стані, відчуваючи підтримку спільноти, уже на третій день перебування в кемпі починають відкриватися, спілкуватися, усміхатися.

надано пресслужбою ГО «Серце Азовсталі»

«Ми знаємо, що потрібно нашим побратимам, бо самі пройшли цей шлях. Відпочинок, підтримка та спорт дають шанс не замкнутися в проблемах, уникнути залежностей і знайти новий сенс у житті», – пояснює Сергій.

Він переконаний: спорт – один із найдієвіших інструментів реабілітації, що допомагає і фізично, і морально. Саме активний рух витягнув його з найважчого періоду. Тепер він хоче передати цей досвід іншим.

У 2023 році Сергій Дубов здійснив свою давню обіцянку: ще під час оборони «Азовсталі» він присягнув собі – якщо виживе, то виступить на Invictus Games. І зробив це. Також представляв Україну на Air Force Trials у США, на змаганнях у Лас-Вегасі і на турнірах у Європі.

«Ветеранський спорт – це не про нарощування м’язів, а про нове життя в суспільстві, пошук себе і відновлення впевненості. Це коло людей, які розуміють одне одного і разом вирішують важливі соціальні та життєві питання», – каже ветеран.

надано пресслужбою ГО «Серце Азовсталі»

Попереду в нього – нові плани і перемоги. А порада побратимам проста і щира: «Не опускати рук, шукати свою справу, займатися здоров’ям і невпинно рухатися вперед».

Ксенія Сухова, директорка ГО «Серце Азовсталі» Для нас принципово важливо долучати захисників до удосконалення наших програм. «Нічого для ветерана без ветерана» – один із наших принципів. Ми формуємо спільноту захисників та інших родин. Ніхто не зрозуміє військового, який пройшов Маріуполь та полон, як інший військовий. Ніхто не зрозуміє матір, яка втратила дитину, як інша така матір. Дуже важливо, коли людина бачить, що її досвід може стати підтримкою для інших. Тож ті, хто уже пройшов процес відновлення, підтримують та допомагають іншим, хто лише на початку цього шляху. І коли колишні полонені стають інструкторами, менторками, засновниками ветеранських ініціатив, вони не просто проходять реабілітацію, а виходять на новий рівень усвідомленості і відповідальності. Читать больше Свернуть

У «Серці Азовсталі» не вимірюють ефективність роботи лише цифрами, для команди головне – якість змін у житті людей, зменшення симптомів травми, підвищення довіри до себе, бажання діяти. Та є і конкретні індикатори: кількість ветеранів, які знайшли для себе нові цивільні професії, показники психологічного стану, рівень соціальної включеності родин. Накопичену експертизу планують масштабувати: співпрацюють із Міністерством оборони, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Центром зайнятості, розробляють програми, передаючи свій досвід іншим організаціям. Окремо працюють над розвитком посттравматичного зростання в Україні, бо хочуть, аби це стало новою культурою підтримки в Україні.