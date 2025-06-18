З майстерні у підвалі на Венеційську бієнале: історія Анатоля Степаненка

Анатоль Степаненко є помітним митцем української артсцени. Тривалий час він жив і працював у Базелі (Швейцарія), взяв участь у Венеційській Бієнале в межах альтернативної програми. Митець пережив окупацію Ірпеня – в ті часи піклувався про тварин, яких залишили господарі. Нині живе і працює у Львові. Розповідаємо деталі його історії
Насамперед – ідея
Упродовж десятиліть Анатоль Степаненко займається живописом, фотографією, кіно, інсталяцією, перформансом, акціонізмом, енвайронментом, роботою з архівами й природними об’єктами та іншим.
Проте, єдиного позиціювання Анатоль для себе не виокремлює і пояснює: «У мене усе починається з ідеї. А вже далі – вибір засобів. Якщо з’являється думка, я просто шукаю, як її втілити. Наприклад, у кіно: була естетична концепція, яку я хотів реалізувати – і зробив це засобами кінематографа. Насамперед ідея – потім засоби втілення».
«Нелегальне – було моїм способом життя»
Перші творчі кроки Анатоль Степаненко зробив у період відлиги. «Тоді все почалося – без обмежень, без бар’єрів», – пригадує він. Йдеться про творчий простір, де прихистилися ті, хто не знайшли місце в академії, яка була під суворим наглядом. «Такий собі «зброд» – люди, які мислили неформально. Саме там я зробив свої перші кроки. Ці ковтки свободи мені запам’яталися на все життя».
У тій атмосфері, згадує Анатоль, його формалістичні експерименти сприймалися з захопленням: «Робив, що хотів – і це заходило. Я вже тоді самоствердився як потенційна творча особистість. Інша річ, що на дворі був СРСР – з усіма його реаліями й обмеженнями. Я був готовий до самостійного творчого життя, але не уявляв, як саме воно може виглядати в тих обставинах».
Наприкінці 1960-х Степаненка призвали до армії, де він три роки служив на флоті. Після демобілізації перебрався до Львова та вступив до Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. Там митець активно займався акціонізмом: викинув з вікна гуртожитку радіо, яке грало гімн СРСР; стежив за тінню дерева в Стрийському парку, обводячи її крейдою; стояв на одній нозі з квіткою в зубах. Як пригадує художник і куратор Влодко Кауфман, Степаненко робив перформанси тоді, коли це слово ще не увійшло до українського лексикону.
«Я жив мистецьким життям, наскільки це дозволяли обставини. Ніяких можливостей творчого легального життя я не бачив в радянських умовах. Нелегальне – було моїм способом життя».Анатоль Степаненко
Суб’єктивне дослідження простору
Однією з ключових тенденцій, яку виділяє Степаненко у своїй творчій практиці, є суб’єктивне дослідження простору. Це необразотворча сфера його мистецького вияву. «У мене є, як я це називаю, щуряча схильність – лазити по закутках, смітниках, руїнах. Моє хобі – занедбані заводи, старі мануфактури, індустріальні об’єкти», – розповідає художник.
Його цікавить не архітектура чи документальне фіксування, а радше емоційне освоєння простору. «Це інтуїтивне проникнення в ауру місця. Простору, який утратив своє первинне призначення, життя. І тоді ти можеш залишити в ньому творчий слід – як надпис «Тут був Анатоль».
Незвіданим полем для Степаненка були піщані кар’єри й водоймища біля його рідного міста Ірпеня. Перша документально зафіксована акція тенденції суб’єктивного дослідження простору була в Гнилецьких печерах у 1992 році. Місце має складну історію: колись там був стародавній монастир, у радянські часи – колонія для малолітніх і санаторій, нині – осередок паломництва й туризму. У межах проєкту Анатоль Степаненко намагався переосмислити місце через особисту присутність і взаємодію з його історичним та емоційним контекстом.
Також він пригадує інший проєкт, який реалізував в історичному корпусі Києво-Могилянської академії – колишньому монастирі XVIII століття. Степаненко помістив у кімнаті на тлі білого сувою сухе дерево, а коріння рослини присипав будівельним сміттям. Водночас в іншій кімнаті транслювали відеопроєкцію з більшовицькою хронікою, яка частково потрапляла на звалище дощок та білий прапор над ними. Акція виводила на перший план теми руїни, зміни епох і розчинення художнього жесту в полі багаторівневих знаків, що відображають напружене минуле й актуальні реалії.
Анатоль Степаненко переосмислює часові, культурні, релігійні й історичні нашарування того чи іншого місця. Він досліджує і пізнає світ, а саме простір, що його оточує, через мистецтво. Під час цього процесу Анатоль шукає, вивчає, виокремлює і поєднує смислові, візуальні та історичні нашарування. Він інтерпретує побачене/знайдене і взаємодіє з ним. Результатом стає унікальна візуальна система знаків і символів, яка є прямим відображенням внутрішнього стану і світогляду митця.
Тайнопис
Анатолю Степаненку вдалося створити власну систему знаків. На сотнях чи радше тисячах творів митця зображена численна кількість символів.
«Знакова система так чи інакше була присутня в моїй творчості від самого початку, – розповідає Анатоль Степаненко. – Спершу це було інтуїтивно, майже несвідомо – певне відлуння на рівні генетичної пам’яті. У радянські часи доступу до інформації майже не було, тому я буквально по крихтах почав вибудовувати власну систему знань: що означають ці символи і як вони між собою пов’язані».
Відродження українського поетичного кіно
У 1980-х роках Анатоль Степаненко навчався на режисерських та сценарних курсах у москві, куди, як він пригадує, потрапив випадково.
Степаненку пропонували кар’єру в мосфільмі, однак той обрав рідну кіностудію Довженка, де зрежисерував два фільми: екранізація новели «Панна Сотниківна» Валерія Шевчука – «Місяць уповні» та екранізація класика української драматургії Івана Кочерги «Майстри часу» (друга назва – «Годинникар і курка»).
Після виходу на екрани «Місяць уповні» Анатоль Степаненко став відомим. За його словами, це був прорив – постмодерністична версія на основі естетики українського поетичного кіно.
З майстерні у Святошині в Базель
Майстерня Анатоля Степаненка розташовувалась у підвалі на околиці Києва, у Святошині. «Там була майстерня, були ідеї, думки, матеріали. Я працював, малював картини, водночас робив різні вилазки та перформанси. Це був справжній підвал із сірими стінами, щурами».
Згодом Степаненко став стипендіатом міжнародної програми обміну для художників у Базелі. Упродовж 1993–1998 років він жив і працював у Швейцарії. Саме тоді почалася його активна участь у міжнародних проєктах. Він взяв участь у проєкті мистецької групи FABS у Лодзі, IV Міжнародній трієнале графіки в Японії, виставці мініатюр і малих форм живопису в Норвегії та Польщі, а також виставці незалежних українських митців у Нью-Йорку.
Також митець брав участь в експозиції банерів на Венеційській бієнале. У команду його запросив куратор Доррон Поллок, який робив альтернативний проєкт на виставку. Тоді Степаненко представив фрагмент із проєкту «Холодний подих», на якому зображений відбиток крильця метелика.
Ірпінь
Після перебування у Швейцарії митець повернувся до рідного Ірпеня, де жив і творив до початку повномасштабного вторгнення. Анатоль Степаненко пережив окупацію і опікувався тваринами, яких залишили їхні господарі.
«Тварини – остання фаза моєї ірпінської екзистенції. За ті два місяці було три етапи: перший, так званий героїчний, коли я намагався знайти своє місце у лавах тероборони і брав участь у кількох акціях; другий – суто екзистенційний, коли я опинився сам на сам із війною; третій – коли мусив піклуватися про покинутих тварин. Я люблю тварин навіть більше, ніж людей – зізнаюся чесно», – розповідає Степаненко.
Згодом митець переїхав до Львова із собакою Чаком та кішкою Марисею. Нині він мешкає у квартирі в одному з житлових районів міста, веде активне мистецьке життя і продовжує творити. У 2023 році взяв участь у резиденції «Вибачте, номерів немає», що відбулася в готелі «Інтурист-Закарпаття», де реалізував проєкт «Антропоморфізми», продовжуючи свою творчу практику.
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