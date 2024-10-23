Акціонери фінтех-компанії Аctivitis: «Потенціал ринку факторингових послуг в Україні – $18 млрд, для його покриття ми залучаємо $1 млрд інвестицій»

Малий та середній бізнес (МСБ) України історично гостро відчуває проблему в залученні фінансування, фінансової інклюзії. Так є зараз, так було і 10 років тому. Костянтин Жуковський та Максим Кушнарьов, маючи власний бізнес, добре усвідомлювали ці виклики, неодноразово зіштовхуючись з ними на своєму досвіді. Це й стало поштовхом для створення нової компанії Activitis , яка ставила перед собою завдання розробляти прості та зрозумілі фінансові продукти для українського бізнесу.

Протягом останніх п’яти років Activitis зосередилася виключно на двох продуктах: факторингу та класичному кредитуванні. У 2023-му, обʼєднавши свої можливості з досвідченим експертом фінансових технологій Ярославом Смакотою, команда реалізувала інноваційний фінансовий сервіс «купуй зараз, плати пізніше» (BNPL) у своїх продуктах eDilo та WEAGRO.

WEAGRO фокусується на аграрному секторі, пропонуючи українським фермерам можливість швидко купувати товари з відтермінуванням оплати, тоді як eDilo надає таку ж можливість оплати частинами для всіх сфер МСБ з опцією кешбеку (до 12% від суми B2B угоди), що робить укладання угод за допомогою сервісу ще привабливішим. Крім того, компанії-продавці завдяки eDilo отримують доступ до факторингових послуг за вигідною ціною, оскільки програма співфінансування Проєкту IBR та Activitis частково компенсує комісію за ці послуги. Проте, незважаючи на появу цих сервісів, ринок факторингу в Україні досі залишається слаборозвиненим. За словами співвласників Activitis, на відміну від країн ЄС, де факторингові операції становлять від 11 до 17% від ВВП, в Україні, за даними 2023 року, цей показник залишається на рівні до 0,5%. Щоб задовольнити потреби українського малого та середнього бізнесу у швидкому фінансуванні, необхідно залучити не менше $1 млрд інвестицій, стверджують співвласники Activitis. Детальніше про це вони розповіли в інтервʼю Forbes BrandVoice.

Факторинг як спосіб фінансування

Чим факторинг принципово відрізняється від кредиту для підприємця?

По-перше, швидкістю прийняття рішень. На відміну від великих компаній, горизонт планування МСБ – від шести місяців до півтора року, тож і гроші на розвиток їм потрібні тут і зараз. Надаючи послуги факторингу вже протягом 10 років, ми розуміємо підприємців. Ми – бізнес, який розуміє бізнес. Власне, цим ми й відрізняємось від існуючої банківської системи України, яка декларує низькі відсоткові ставки, але водночас забуває, що для підприємств важливіша не ціна, а швидкість.

Так, рішення щодо видачі грошей у межах наших сервісів ми схвалюємо за 30 хвилин. Наш рекорд – 1 година 57 хвилин від моменту надходження заявки до отримання коштів клієнтом.

Чи є обмеження для компаній, які хочуть скористатись послугами факторингу?

Ні, факторинг – це універсальний фінансовий інструмент, який можуть використовувати підприємці з різних сфер, серед яких виробництво, будівництво, торгівля, сфера послуг, агросектор тощо. Але попри те, що факторинг знайомий українським компаніям ще з початку 1990-х років, цей ринок досі тільки розвивається в нас.

Потенціал ринку факторингу в Україні

Як ви як експерти ринку оцінюєте потенціал ринку факторингових послуг в Україні?

За оцінкою експертів міжнародної фінансової корпорації IFC, з якими ми наразі ведемо перемовини, – $18 млрд. Відомо, що підприємства малого та середнього бізнесу є основою економіки більшості країн, вони створюють понад 70% робочих місць. І Україна не має бути винятком за цим показником.

Чи достатньо у вас ресурсів, якщо завтра кількість компаній, бажаючих скористатись послугами факторингу, збільшиться в рази?

Для цього ми й шукаємо інвесторів. Сьогодні нам потрібно залучити не менше $1 млрд, що дозволить покрити потреби у фінансування клієнтів фінтех-компанії Activitis. Ми вже ведемо перемовини з Європейським інвестиційним банком, міжнародною фінансовою корпорацією IFC, Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Ми хочемо голосно заявити про себе, адже український ринок готовий приймати великі інвестиції, і ми в Activitis знаємо, куди їх спрямувати. Для цього маємо всі ресурси, належну експертизу й інноваційні продукти. Підтвердженням є той факт, що наш сервіс eDilo став єдиним фінансовим проєктом із 97, внесених до каталогу для Міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбулась цього року в Берліні.

Усвідомлюючи такий потенціал ринку, як держава підтримує розвиток факторингових послуг в Україні?

Перспективи розвитку факторингових операцій почали серйозно обговорювати на державному рівні ще у 2021 році. За рік створили Український альянс торгового фінансування та факторингу при Незалежній асоціації банків України, презентували «дорожню карту» розвитку факторингу до 2025 року, що передбачала зміни в законодавстві та формування сучасної IT-структури.

Згідно зі стратегією відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва до 2027 року, що видав Кабінет міністрів у серпні цього року, держава має створити національну цифрову платформу факторингу. Водночас діюча Програма «факторинг» – важливий крок у його популяризації, але обмеження кола учасників у вигляді лише банківського сектора є стримуючим фактором для розвитку небанківських фінансових установ, які пропонують факторингові послуги. Таке обмеження створює дисбаланс у вартості фінансових послуг для бізнесу. Вважаємо за необхідне будувати ефективну співпрацю представників усього фінансового сектору в межах державних програм задля гарантування рівних умов надання факторингових послуг МСБ України.

Activitis як визнаний гравець на ринку факторингових послуг

Які переваги Activitis як фінтех-компанії в реалізації плану збільшення факторингових операцій в Україні?

Як сказано вище, наша особливість у тому, що ми прийшли з бізнесу і добре розуміємо бізнес. Тому і рішення формуємо виходячи з їхніх проблем, а не мислимо категоріями банківської системи. 36% наших клієнтів, які скористались послугами факторингу, ніколи не брали банківські кредити до цього. Сьогодні, з погляду фінтеху, ми ледь не єдина небанківська фінансова установа, яка пропонує ринкові факторингові рішення для МСБ.

Про нашу спроможність реалізувати задумане говорять цифри: з початку повномасштабного вторгнення обсяг виконаних факторингових забовʼязань компанії Activitis становив понад 8,8 млрд грн, а обсяг профінансованих бізнесів – більше ніж 720 млн грн.

Яку долю на ринку факторингових послуг займає Activitis зараз?

Зараз компанія Activitis займає десь 20% ринку факторингових операцій, що підтверджують аудиторські звіти. Ми впевнені, що за умови охоплення ринку факторингом на $18 млрд ми також збережемо присутність не менше ніж 20%. А в 2025 році в планах Activitis – вийти на міжнародні ринки.