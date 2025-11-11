АСВІО Банк: від банку-бутика до цифрової платформи з міжнародними амбіціями

Зареєстрований у НБУ в 1991 році, АСВІО Банк є одним із перших комерційних банків України, який тривалий час працював у форматі банку-бутика, зосереджуючись на обслуговуванні обмеженого кола преміальних корпоративних клієнтів. Проте з 2022-го фінустанова почала вибудовувати нову відкриту модель роботи – з фокусом на цифровій трансформації та розширенні продуктів для бізнесу та фізичних осіб.

За останні три роки банк перезапустив ІТ-архітектуру, перейшов на власний процесинг на базі європейського програмного забезпечення, розробив мобільні застосунки для роздрібних клієнтів і бізнесу, а також впровадив онлайн-онбординг для юридичних осіб будь-якої форми власності.

«Створення нестандартних інноваційних і водночас зручних для клієнтів рішень – нова стратегія АСВІО Банку. Ми швидко впроваджуємо, тестуємо та масштабуємо. Без зайвої бюрократії, але структуровано, з контролем якості. Це дозволяє нам діяти як гнучкій технологічній компанії і водночас залишатися стабільним банківським інститутом», – говорить Євген Шуліка, голова правління. Які рішення пропонує АСВІО Банк і чи здатен він змінити ринок? Про це – в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Стратегія цифрового банкінгу

Який ваш стратегічний фокус, незважаючи на сьогоднішню невизначеність?

Коли ситуація змінюється майже щодня, будувати довгострокові стратегії непросто. Але вже зараз ми закладаємо цифровий фундамент, щоб у момент, коли українська фінансова система інтегрується з європейською, банк був готовий масштабуватися на міжнародний ринок.

Флагманським продуктом більшості банків нині є кредитування фізичних осіб. В АСВІО цей напрям також представлений, але не є ключовим. Натомість банк пропонує клієнтам широкий набір класичних і диджитальних послуг, зокрема платежі для бізнесу VISA B2B Connect.

Ми побудували мультиплатформу, яка дозволяє швидко впроваджувати та розвивати будь-який мобільний банківський сервіс.

Фактично ми створили єдиний бекенд – технологічне ядро, яке дозволяє запускати окремі продукти для різних сегментів клієнтів, розгортати повноцінний банківський застосунок як автономне рішення в межах однієї екосистеми та інтегрувати його з усіма банківськими системами за два-три місяці. Так у нас зʼявилися застосунки ASVIO Business, ASVIO VIP, amobank і платформа Garantiya.com.

Наприкінці минулого року випустили ASVIO Business, впровадили онлайн-онбординг для юридичних осіб будь-якої форми власності на платформі Garantiya.com, а нещодавно з’явився застосунок для VIP-клієнтів. Поки що таких продуктів в Україні мало, тож ми очікуємо, що в довгостроковій перспективі саме вони стануть флагманами та виведуть АСВІО Банк на новий рівень масштабування.

Для чого потрібен окремий застосунок для VIP-клієнтів і кого ви вважаєте такими?

VIP-клієнти – це люди з високим рівнем доходу і значними активами, які очікують не просто персоналізованого підходу, конфіденційності та бездоганного обслуговування. Для них важливі комплексні технологічні фінансові рішення, які роблять їхній банкінг ефективним і комфортним. Таким клієнтам ми пропонуємо лише картки рівня Infinite. Така картка дає більше привілеїв, ніж звичайні: високі ліміти, ексклюзивні пропозиції, пріоритетну підтримку та доступ до спеціальних програм банку.

На відміну від стандартних застосунків із сотнями функцій, застосунок для VIP-клієнтів зосереджений лише на ключових: переказ коштів, оплата комунальних послуг, поповнення мобільного, обмін валют, оформлення депозиту та керування кредитним лімітом. Він інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні. А для тих, хто цінує час, завжди доступний персональний консьєрж-сервіс.

У майбутньому ми плануємо додати до ASVIO VIP можливість організовувати бізнес-комунікацію між клієнтами – власниками компаній.

Яке ключове завдання такої комунікації?

Наші клієнти – це переважно корпоративний бізнес і підприємці з сегмента МСБ, тож ми добре розуміємо їхню структуру, знаємо, хто ухвалює рішення, має вплив і може ділитися досвідом або ресурсами з іншими.

У кожного бізнесу, незалежно від масштабу, є свої болі. Саме тому наша мета – створити платформу, яка концентрує комунікацію між бізнесами різного масштабу та допомагає їм ефективно долати операційні виклики.

Також ми плануємо інтегрувати таку платформу в наші застосунки, як сервіс бізнес-комунікації для підприємців-початків і великих компаній, що дозволить підприємцям-початківцям напряму виходити на великі компанії, доносити свої запити та максимально спрощувати взаємодію у всіх сферах співпраці. В Україні наразі немає такого майданчика.

Торік ви запустили застосунок ASVIO Business. Скільки компаній уже скористалося цим інструментом?

Якщо для ФОПів онлайн-онбординг уже давно став стандартом, то для юридичних осіб управління бізнесом через застосунок відкриває новий рівень фінансового сервісу. ASVIO Business інтегровано з фул-функціональною платформою Garantiya.com, де компанія може пройти онлайн-ідентифікацію і вже далі через застосунок відкрити рахунки, оформити кредити та гарантії, провести будь-які активні операції, включно із зовнішньоекономічною діяльністю, а також замовити еквайринг, у тому числі tap-to-phone – прийом платежів через мобільний телефон без термінала. Тобто клієнт може отримати будь-які банківські послуги без відвідування відділення.

За 10 місяців цим інструментом скористалося понад 1500 компаній.

Платформа ASVIO Business об’єднує всі застосунки та вебформи, а також інтегрується з офлайн-мережею банку, що дозволяє підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів.

Про розвиток офлайн-мережі

Ви плануєте відкрити 100 фізичних відділень. Як це поєднується зі стратегією цифрового банку?

Офлайн-мережа потрібна, адже люди все одно приходять у відділення, які працюють за будь-яких умов, особливо під час відключень електроенергії.

Крім того, офлайн допомагає підвищити впізнаваність банку. В деяких регіонах України нас ще мало знають. Відділення працюють як канал комунікації з клієнтами – більш ефективний і природний, ніж масштабна реклама. Для клієнтів фізична присутність банку – це невербальна комунікація про довіру, безпеку та надійність, Людям важливо знати, що є місце, куди вони можуть прийти й отримати «живу» консультацію від менеджера, а не від цифрового помічника. Знати – не завжди дорівнює користуватися. Ми ретельно обираємо місця для нових відділень: аналізуємо регіон, потенційний бізнес і попит, тільки після цього ухвалюємо рішення. Зараз придивляємося до західних регіонів України: Рівного, Хмельницького, Чернівців та Луцька.

Наш підхід – поєднувати цифрову інноваційність і фізичну надійність. Ми розвиваємо мобайл і цифрові сервіси, підсилюючи їх фізичною присутністю в офлайн-каналах.

Синергія онлайну та офлайну зміцнює довіру клієнтів і підвищує впізнаваність АСВІО Банку.

Як ви формуєте команду під таку модель бізнесу?

У нас згуртована, сильна команда, яка вміє втілювати ідеї у реальні продукти. До того ж ми активно зростаємо: якщо у 2022-му у банку працювало трохи менше 100 співробітників, то зараз їх понад 500.

Є поширена думка, що більша автоматизація скорочує команду, але досвід показує протилежне. Щоб правильно налаштувати автоматизацію, потрібно залучити більше фахівців. Тому спочатку ми збільшуємо команду та налагоджуємо процеси, запускаємо автоматизацію і вже після цього переводимо людей на нові проєкти.

Чи відчуваєте наразі дефіцит кадрів?

Безумовно, знайти кваліфікованих фахівців зараз практично неможливо. Проблема полягає не лише в масовій міграції, війні, дефіциті знань, а й у бажанні людей навчатися: багато хто не готовий постійно розвиватися.

Аби частково заповнити цю прогалину, ми співпрацюємо з вишами. Але навіть так залучити молодь із відповідальним ставленням до роботи та готовністю до реального світу непросто: з понад 100 кандидатів, які прийшли до нас на співбесіду, лише троє виявилися справді цілеспрямованими, з активною життєвою позицією.

Про банкінг майбутнього

Ви ставите ефективність вище за масовість. Як це впливає на розробку продуктів банку?

Ми рухаємося швидше за інших. Якщо подивитися на нашу роботу з 2022 року до сьогодні, видно, як команда реалізувала максимум можливого на банківському ринку.

Євген Шуліка, голова правління АСВІО Банку.

Паралельно ми побудували нову екосистему банку, запустили три мобільні застосунки, впровадили CRM, електронний архів і повністю оцифрували внутрішні процеси. У класичному офлайні та сегменті МСБ ми демонструємо стабільне зростання і прибутковість. Водночас є напрями з високою конкуренцією, які наразі збиткові, але вони створюють основу для конкурентних переваг і майбутнього зростання.

Що для вас означає «відділення банку майбутнього»? Яким воно має бути?

Через пʼять років традиційні банківські відділення працюватимуть переважно з бізнесом, адже масовий роздріб повністю переміститься в онлайн. Відділення для бізнесу стануть багатофункціональними бізнес-хабами з коворкінгами та переговорними кімнатами. Це особливо актуально зараз, коли український бізнес дедалі активніше інтегрується в європейський простір, де частина процесів досі потребує «живого» спілкування та залишається «на папері». Тож, на мою думку, відділення майбутнього – це не каса й не операційне вікно, а стратегічний майданчик для діалогу й укладання партнерств, де народжуються нові бізнеси й укладаються угоди, які рухають економіку вперед.

