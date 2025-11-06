«Без стабільних правил гри інвестиції будуть дуже обмежені», – Чак Валескіні, Enwell Energy, про те, чому іноземний капітал обережний з Україною

Стан енергетики під час війни став тестом на здатність України зберігати економічну стійкість і довіру інвесторів. Газ залишається в українських родовищах, і це ресурс стратегічної безпеки, який може працювати вже зараз. Але непередбачуваність регуляторного середовища гальмує відновлення й інвестиції в усі галузі економіки України. Про те, як змінити цю ситуацію, Forbes BrandVoice поговорив із Чаком Валескіні, незалежним головою ради директорів Enwell Energy

Про Enwell Energy Британська Enwell Energy понад 25 років працює в Україні. У першому півріччі 2025-го зазнала $1,4 млн чистого збитку через зупинення ліцензій на розробку нафтогазових родовищ на Полтавщині та Харківщині. Середньодобовий видобуток скоротився майже у вісім разів, а дохід компанії впав на 86%, до $3,4 млн. Водночас Enwell утримує всю українську команду та підтримує виробниче обладнання, витративши $1,1 млн на ці потреби. Через блокування ліцензій компанія ініціювала арбітраж проти України в ICSID (Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів – ред.), вимагаючи компенсації збитків і відновлення прав на видобуток. Ситуація з Enwell відображає ширшу проблему: регуляторна невизначеність і політичні ризики суттєво впливають на інвестиційну привабливість українського газового ринку. Дані надано пресслужбою Enwell Energy

Як би ви описали стан газовидобутку в Україні після завданих ворогом руйнувань?

Війна триває майже чотири роки, і єдине слово, яким можна це описати, – спустошення. Внаслідок російських обстрілів фактично знищено близько половини потужностей України з видобутку газу, якого потребує українська промисловість, щоб продовжувати працювати. Ситуація дуже складна.

Але варто пам’ятати: скільки б обстрілів не відбулося і якої б шкоди не було завдано, газ і нафта залишаються в родовищах і все ще готові служити українцям. За належних умов ми можемо повернутися до роботи й усе відновити.

Які наслідки призупинення роботи приватних газових родовищ для енергетичної безпеки країни?

Наближається опалювальний сезон, і втрачені обсяги газу доводиться компенсовувати за рахунок імпортних поставок. Надто тривожно, що в умовах війни внутрішній видобуток значно скоротився, що автоматично підвищує залежність України від дорогого імпортного ресурсу.

Регуляторна невизначеність і процедурні затримки, що блокують роботу родовищ, перетворюють питання енергопостачання на питання національної безпеки. У критичних умовах кожен кубометр внутрішнього газу стає стратегічним ресурсом, а не лише економічним активом.

Чак Валескіні, незалежний голова ради директорів Enwell Energy

Яку частину імпорту можна було б замістити українським газом, якби всі родовища відновили роботу?

Хоча точні обсяги видобутку за іншими зупиненими ліцензіями невідомі, можна оцінити потенціал Enwell: відновивши видобуток зараз, компанія могла б забезпечити в опалювальний період ще 70 млн кубометрів газу, 10 000 т конденсату, 7000 т нафти та 5500 т скрапленого газу.

Це не масштаби ExxonMobil, але в нинішніх умовах кожен кубометр і кожен барель мають критичне значення. Важливо, що ці ресурси вже знаходяться в Україні і після завершення ремонту інфраструктури їх можна буде оперативно направляти на потреби промисловості.

Імпортозаміщення ж потребує часу: переговори, узгодження цін, налагодження логістики. Тому ключовий висновок – значну частину імпортного газу можна було б замістити внутрішнім ресурсом, який уже готовий до використання.

Чи має відновлення газовидобутку бути серед головних пріоритетів уряду під час війни?

Безумовно. Промисловість, особливо газова, не може зупинятися. Це водночас стратегічне й економічне питання. Усі оператори, які можуть і хочуть працювати, мають розглядатися як стратегічні партнери держави: вони допомагають у воєнних питаннях, сплачують податки, забезпечують робочі місця, що надзвичайно важливо у такі важкі часи.

Що потрібно змінити, щоб компанії могли швидше відновити роботу та залучити інвестиції для відбудови потужностей?

Компанії рівня Enwell Energy мають значний досвід роботи. Ми добре вміємо працювати в умовах ризиків безпеки чи складного навколишнього середовища, ми це робили у багатьох країнах.

Єдине, що ми не можемо контролювати, – стабільність політичного та регуляторного середовища. Це те, чого ми потребуємо від держави. Нестабільність створює невизначеність, скорочує інвестиції й гальмує розвиток.

Тобто регуляторна та політична непердбачуваність – найбільша проблема зараз?

Так, без сумнівів. Ми маємо все необхідне, щоб допомогти Україні розвʼязати енергетичні проблеми: кошти, висококваліфіковану команду, організаційний потенціал.

Як нестабільність і непередбачуваність політики впливають на довіру інвесторів і вартість активів міжнародних компаній?

Політична та регуляторна невизначеність суттєво підриває довіру інвесторів. Попри численні можливості у нафтогазовому секторі, увага глобального капіталу дедалі більше зосереджується на зелених енергетичних рішеннях і менш ризикових нафтогазових проєктах, а конкуренція за інвестиції зростає. Будь-які ознаки непередбачуваності відлякують потенційних партнерів і змушують їх шукати більш передбачувані можливості.

Це стосується не лише добувної галузі. Досвідчені міжнародні інвестори оцінюють стабільність політичного та регуляторного середовища як ключовий фактор у будь-якому секторі – від нафти і газу до харчової промисловості. Коли ризики невизначені, капітал перерозподіляється на користь інших ринків.

Чи можна сказати, що призупинення ліцензій знецінює активи і відлякує інвесторів?

Безумовно. Світ цікавиться Україною, у неї багато друзів. Але коли інвестори бачать, що, наприклад, ліцензії Enwell Energy призупинено, одразу виникає запитання: «Чому?». І часто ніхто не має часу вислухати всю історію. Інвестори просто рухаються далі. Це серйозно шкодить здатності залучати капітал.

Як прояснення державної політики могло б змінити ситуацію?

Чітка та передбачувана державна політика може змінити баланс буквально за одну ніч. Український уряд має позитивну репутацію на міжнародній арені, і якщо питання, подібні до ситуації з Enwell, вирішуватимуться в межах прозорих і логічних регуляторних процедур, сприйняття України серед інвесторів швидко покращиться. Це стане сигналом, що уряд діє послідовно та передбачувано, особливо в умовах війни, і це є ключовим фактором для побудови довіри капіталу.

Enwell Energy подала позов до міжнародного арбітражу проти України. Що призвело до цього рішення й чого ви сподіваєтеся досягти?

Це неприємна тема, але уникнути її не вдалося. Ми вичерпали всі можливості мирного врегулювання і зараз захищаємо інтереси наших інвесторів.

Наша мета – відновити стабільне та передбачуване регуляторне середовище, у якому компанія працювала раніше.

Щодо виконання рішень міжнародних арбітражів: на жаль, нерідко Україна їх ігнорує, що створює небезпечний прецедент і негативно впливає на репутацію країни серед інвесторів. Я обережно оптимістичний, що цього разу уряд виконає рішення, і це стане сигналом для всіх учасників ринку про серйозність регуляторної системи.

Які кроки уряд міг би зробити вже зараз, щоб відновити довіру інвесторів?

Українське бізнес-законодавство насправді досить стале. Найпростіший і найефективніший шлях – просто дотримуватися верховенства права та власного законодавства, яке гарантує захист інвесторів. Потрібно дозволити компаніям, які сумлінно виконують свої обов’язки й платять податки, працювати згідно із законом.

Чи потрібна державна стратегія для всіх галузей, щоб залучати міжнародних інвесторів?

Так, особливо міжнародних. Ця війна закінчиться, і Україна потребуватиме масштабної відбудови. Це вимагатиме величезного фінансування – як державного, так і приватного.

Я вірю, що приватний капітал зможе зробити це ефективніше – швидше, у більших обсягах і з тривалішою перспективою, ніж державні кошти. Тому відновлення довіри інвесторів зараз є не менш важливим, ніж співпраця з урядами-донорами.

Якою ви бачите роль енергетичного сектору у відновленні економіки України після війни?

Вона буде ключовою. Енергія – основа всього бізнесу. Заводи не працюють без тепла, харчова промисловість – без енергії, електрика потрібна для всього.

Набагато ефективніше забезпечувати країну власними ресурсами, ніж постійно домовлятися про імпорт.

Ми готові допомагати й бачимо свою роль у майбутньому України як постачальника енергії, роботодавця і платника податків.

Яке головне послання ви хотіли б адресувати українському уряду від імені міжнародного бізнесу, який готовий інвестувати, попри війну?

Головне – зменшити непередбачуваність. Без стабільних правил гри інвестиції будуть дуже обмежені. Уряд має не лише говорити, а й показувати готовність бути партнером для бізнесу, створити зрозумілу регуляторну систему та впровадити реформи, які дозволять компаніям успішно працювати і виконувати роль відповідального корпоративного громадянина. Чекати до кінця війни – помилка: стабільні правила гри потрібні вже зараз, щоб бізнес міг повернутися до роботи й підтримувати країну в ці важкі часи.