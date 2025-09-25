Фінансове плече для бізнесу: як Done створює альтернативу банківському кредитуванню

У середині 2000-х Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов були друзями: проводили час разом, ходили в гості, але навіть не підозрювали, що їхнє знайомство згодом переросте у спільний бізнес. Антон став юристом у великому агрохолдингу, а Дмитро – консультантом із логістики та продажів, організовуючи поставки з фабрик у Китаї до складів в Україні.

У 2016-му вони зустрілися знову – вже з новою метою: спростити малому та середньому бізнесу роботу з імпортом. Спершу заснували компанію, що допомагала підприємцям розвʼязувати завдання в міжнародній мультимодальній логістиці. А у 2024-му створили продукт фінансування Done, у якому логістика та грошові потоки працюють як єдина система. Як Done інтегрує торгові та фінансові рішення в одному продукті й створює альтернативу банківському кредитуванню для імпорту?

Ідея створення

Ідея фінансування імпорту виникла з реальних проблем малого та середнього бізнесу. «Як логістичний оператор ми привозили товари клієнтам, і вони просили: добре було б, аби ви ще профінансували закупівлю та поставку», – згадує Антон Скоробогатов про передумови створення продукту Done.

Щоб відповісти на цей запит, Дмитро Ривкін придбав фінансову компанію SCF і почав залучати зовнішні кошти для фінансування торговельних угод. Попит виявився високим: банки рідко кредитують без застави, вимагають прозорої звітності й довго розглядають заявки.

Повномасштабна війна лише загострила проблему, зробивши швидкий доступ до ліквідності критичним. Тоді й сформувалася бізнес-модель, що об’єднала логістику та фінансування в єдину систему без зайвої бюрократії. У ній Ривкін відповідає за фінансову архітектуру, а Скоробогатов – за торгові та логістичні операції.

Так з’явився Done – продукт, який фінансує імпорт з Китаю, Гонконгу, Європи і Туреччини. Над ним працюють понад 150 фахівців: логісти, брокери, юристи, IT-спеціалісти та фінансисти.

Про бізнес-модель

Операційна модель побудована так: спеціалісти Done закуповують товар для клієнта, відповідають за логістику, страхування та зберігання. А фінансовий партнер SCF забезпечує ліквідність, необхідну для оплати рахунка на фабриці. Клієнт погашає зобов’язання вже під час отримання товару.

Антон Скоробогатов, власник торгової компанії Done Це перший продукт, де гроші – не окрема послуга, а частина постачання. Вони вбудовані в маршрут від фабрики до складу клієнта. Тепер не потрібно думати, як оплатити рахунок на фабриці в Китаї або де взяти валюту. Клієнт каже нам, що йому, наприклад, потрібен контейнер сонячних панелей з Китаю, і ми все влаштовуємо. Читать больше Свернуть

Done не надає гроші «на руки», а фінансує конкретний товар, рух якого можна відстежувати в реальному часі. «Класичне фінансування – це ризик, а фінансувати через товар – цілком прозоро», – наголошує Дмитро Ривкін.

Зокрема, Done профінансував закупку побутової техніки для дистриб’ютора ТМ «Інтерлюкс» на суму понад $530 000. «Ця співпраця розпочалася після того, як китайська фабрика змінила умови постачання – вимагала повну передоплату та перестала страхувати вантажі, – згадує Антон Скоробогатов. – Завдяки нам клієнт зміг не тільки налагодити стабільний ланцюг постачання, а ще й додатково привезти 27 контейнерів».

Середній чек угоди – понад $68 000, кажуть у компанії. Найчастіше імпортують інструменти, сонячні панелі, медичне обладнання, кондиціонери, опалювальні системи, побутову техніку, системи освітлення та будівельні матеріали. «Часто співпраця з клієнтом перетворюється на довгострокове партнерство. І в цьому наша найбільша цінність», – говорить Дмитро Ривкін.

Не схожі на банк

Кредитний скоринг у Done побудований за іншим принципом, ніж у банках. Клієнту не потрібно заповнювати анкети, збирати численні документи чи передавати майно у заставу, доводячи свою надійність. Аналіз платоспроможності проводять за внутрішніми алгоритмами компанії.

«Заставою в нашій моделі виступає сам товар, рух якого ми відстежуємо, – пояснює Антон Скоробогатов. – Завдяки контролю логістики ми формуємо власну кредитну історію клієнта: бачимо його дисципліну в угодах, які товари він імпортує в Україну, як швидко вони обертаються. Ми оцінюємо ритмічність платежів, сегмент і обіговість товару».

Це дозволяє побудувати ефективну кредитну модель без активної участі клієнта, що спрощує вхід у систему, знижує ризики для компанії й дає змогу запускати фінансування швидко та прозоро, підкреслює Антон.

Інфографіка «Етапи співпраці з Done»

Переваги для клієнтів

Ключова перевага продукту фінансування Done – економія часу. «Клієнту не потрібно шукати ліквідність, проходити валютний контроль чи розв'язувати митні питання, бо всі ці процеси ми беремо на себе», – запевняють підприємці. Друга перевага – гнучкість. Товар можна забирати частинами, сплачувати поетапно, масштабувати обсяги без ризику. «Клієнт не мусить викупати весь контейнер одразу. Це знижує навантаження на бізнес і дає йому простір для маневру», – пояснює Антон Скоробогатов. Третій ефект – можливість зростання бізнесу. За словами партнерів, у середньому оборот клієнта збільшується на 30–50% уже за перші пів року співпраці. Причина – у зникненні хронічної проблеми нестачі обігових коштів. «Один із наших клієнтів, дистрибʼютор ТМ «Інтерлюкс» завдяки фінансуванню зміг розширити модельний ряд побутової техніки: кількість моделей холодильників зросла з 10 до 15. Уже за п’ять місяців його компанія підняла виторг на 25–30%», – наводить приклад Антон Скоробогатов. Четвертий аспект – прозорість і доступність. Продукт Done працює без застав, а рішення ухвалюються не за кредитною історією, а на основі фактичної співпраці в межах постачання. «Якщо клієнт зростає тільки на власних ресурсах, він ризикує втратити момент. Але якщо ми вчасно підставимо фінансове плече, він може стати лідером у своїй ніші», – додає Дмитро Ривкін.

Майбутнє Done

У 2025 році фінансовий партнер Done – компанія SCF – провела емісію корпоративних облігацій на 180 млн грн.

Дмитро Ривкін, фінансовий партнер продукту Done Це перший випуск облігацій, орієнтований на реальні поставки та прозору логістику, де до того ж можна відстежити виконання зобов’язань. Кожен інвестор може придбати облігації SCF. Вони захищають від коливань валютного курсу, адже дохід і номінальна вартість індексуються. Читать больше Свернуть

Команда Done активно нарощує присутність в Україні, відкриває нові товарні напрями та готується до перших угод у Східній Європі. Один із ключових кроків у 2026-му – запуск Кабінету клієнта, технологічного інструменту, який дозволить підприємцям управляти всім циклом постачання: подавати заявки, обирати формат фінансування, відстежувати статус вантажу та контролювати строки.

«Малий та середній бізнес готовий до розвитку, але класичне кредитування для нього все ще малодоступне. Done у цьому контексті – комплексний продукт, що поєднує логістику та фінанси, – коментує Антон Скоробогатов. – Для нас це спосіб підтримати відновлення економіки України, надаючи підприємцям інструменти, які дозволяють рухатися вперед навіть в умовах невизначеності».