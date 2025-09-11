Нова формула інвестування в нерухомість: Анна Гусейнова, засновниця Dominanta Corporation про управління портфелем

Інвестори в нерухомість сьогодні думають не лише про те, що купити, а й про те, як цим керувати. Ринок нерухомості Одеси відчуває ці зміни щодня: зростає запит на сервіс, довіру, гнучкі фінансові моделі. Однією з компаній, які відповідають на цей запит системно, є Dominanta real estate agency. Її засновниця Анна Гусейнова розповідає, як трансформуються інвестиційні стратегії, чому Одеса залишається привабливою для інвестування та як будувати бізнес на довірі.

Нові можливості для півдня

Як ви оцінюєте зміни на ринку нерухомості Одеси та півдня України за останні три роки?

Ринок саме Одеси за ці три роки суттєво не змінювався, на відміну від західних регіонів, де було значне пожвавлення. Але й не просів. У 2022–2023 роках будували одиниці, але вже цього року бачимо відновлення активності, нові проєкти, зростання попиту.

Ціни зросли лише на первинному ринку на 14% за перші пів року 2025-го. Змінився підхід покупців: раніше основною метою було власне житло, зараз на перший план виходять інвестиційна привабливість і потенціал дохідності. Це логічно: місто компактне, біля моря, з гарною інфраструктурою, населенням близько мільйона осіб. Одеса залишається комфортною для життя й цікавою для інвесторів, які міркують стратегічно.

Які ключові тенденції ви спостерігаєте сьогодні?

Перш за все це переорієнтація попиту: якщо раніше купували переважно для життя, то зараз – із прицілом на дохідність, як я вже сказала. Зростає інтерес до курортної та інвестиційної нерухомості, зокрема апартаментів біля моря.

Покупці стали вимогливішими: обирають сервісні проєкти із закритими територіями та інфраструктурою «під ключ»: від дитячих клубів до салонів і кавʼярень. Зросла популярність житла з ремонтом. Наприклад, ми зараз запускаємо проєкт із повністю мебльованими квартирами.

Через відсутність іпотеки, яку мають інші країни, в Одесі активно розвиваються альтернативні фінансові моделі з першим внеском у 30–40% і розтермінуванням до введення в експлуатацію.

Чому, на вашу думку, попри війну Одеса залишається привабливою для інвесторів?

Завдяки унікальному розташуванню, м’якому клімату, близькості до моря та комфортному, компактному міському середовищу. Іноземці з Індії чи арабських країн приїжджають сюди саме за цим – у них немає такої зелені й температурного балансу.

До війни ринок нерухомості Одеси посідав перше-друге місце за обсягами продажів, а дохідність від котловану до зданого обʼєкта складала 35%, за нашими даними. Сьогодні ринок – мов стиснута пружина, з потенціалом до ривка: собівартість уже зросла, а ціни – ще ні. Тут купують інвестори з Харкова, Миколаєва, Донеччини, Молдови – хтось для оренди, хтось як «дачу біля моря».

Від агентства до міжнародної корпорації

Як Dominanta підтримує локальний девелопмент?

Ми працюємо на ринку Одеси понад 15 років й були одними з перших, хто почав будувати системну співпрацю з девелоперами: від ексклюзивних відділів продажів до маркетингового супроводу.

У 2025-му ми вже не вперше провели Realty Summit, щоб обʼєднати забудовників, рієлторів та інвесторів і разом сформувати бачення розвитку. Одеса залишається фокусом, але ми також виходимо на західноукраїнські ринки, зокрема беремо в ексклюзивний продаж містечко таунхаусів у Славському.

Впроваджуємо сучасні фінансові моделі: розтермінування з мінімальними щомісячними платежами під час будівництва, індивідуальну реструктуризацію або перекредитування.

Велику увагу приділяємо освіті. Кожен новий співробітник проходить навчання: від баз розуміння продажів до укладання сервісних угод. Ми прагнемо, щоб у професію приходили підготовлені фахівці, які володіють знаннями про ROI – показник рентабельності інвестицій, який відображає співвідношення між отриманим прибутком і вкладеними інвестиціями, капіталізацію, клієнтський сервіс, і вміють працювати з інвесторами на рівні очікувань сучасного ринку.

Команда Dominanta Corporation Фото предоставлено пресс-службой

Що стало головним імпульсом для повернення Realty Summit у 2025 році?

Ми бачили, що девелопери не зупинилися, продовжували запускати проєкти, шукати рішення, адаптуватися. Виникла потреба зібрати їх знову разом для відкритого діалогу. Ми прагнули створити майданчик, де можна обговорити спільні виклики, поділитися інсайтами, презентувати дієві інструменти.

Одеса – місто з великим потенціалом, для нас було важливо не лише згуртувати локальних гравців, а й залучити міжнародних партнерів, посилюючи інтерес до регіону як інвестиційного напряму.

Як ви оцінюєте результати заходу?

Нам вдалося зібрати понад 500 учасників з усієї країни та стати майданчиком для об’єднання локальних і міжнародних гравців ринку.

Ми представили активні проєкти Одеси, презентували нові формати взаємодії й отримали потужний зворотний зв’язок.

Результатом стали нові партнерства, домовленості про ексклюзивні проєкти, а також ідея інвест-туру для одеської аудиторії. Угоди ще попереду, але фундамент для них уже закладено.

Realty Summit у 2025

Розкажіть, як Dominanta трансформувалася з агентства в міжнародну корпорацію?

Трансформація розпочалася з внутрішнього запиту масштабувати досвід, який ми накопичили як одна з найбільших агенцій на півдні України. Побачили, що можемо більше, ніж просто супроводжувати продажі.

Після візиту на Expo-2020 в Еміратах ми почали глибше вивчати міжнародні ринки й уже в 2022-му відкрили компанію за кордоном.

Зараз наша команда працює з девелоперами в різних країнах, формує інвестиційні портфелі, впроваджує аналітику, сервіс і управлінські стандарти. Ми вибудовуємо модель довгострокової вартості як для інвестора, так і для ринку загалом. Це й стало основою нашої трансформації в міжнародну структуру.

Які напрями сьогодні у Dominanta Corporation?

Сьогодні у Dominanta кілька ключових напрямів: класичне брокерство, участь у девелопменті, формування та супровід інвестиційних портфелів, освітня платформа для рієлторів. Також плануємо запуск франшизи. Її потрібно адаптувати під локальні ринки, вивчити законодавчу базу та зрозуміти нюанси.

Незабаром плануємо відкриття першого офісу в Іспанії. Крім того, ми працюємо над власним продуктом для інвесторів, який включатиме аналітику, цифровий кабінет, сервісну підтримку та можливість керувати своїм портфелем у кількох країнах. Це комплексна інфраструктура, яка поєднує експертизу, сервіс і масштабування.

Цифрові рішення, освіта, інклюзивні інвестиції

Що для вас означає інноваційність у сфері нерухомості?

Це філософія доступності, зручності та сервісу. Ми впроваджуємо інструменти, які спрощують інвестування, проживання й сам процес придбання: людина не має роками відкладати, щоб купити одну квартиру, а може гнучко керувати своїм портфелем, зокрема й за кордоном. Це нова якість ринку і можливості, які він відкриває для інвестора.

Розкажіть про освітню платформу. Як вона працює й як впливає на якість ринку?

Освітня платформа охоплює повний цикл підготовки фахівця: від розуміння процесу продажу до укладання сервісних угод. Вона доступна й для рієлторів з інших агенцій – вони можуть пройти аудит своєї професійності, побачити слабкі місця й отримати інструменти для зростання.

Ми також навчаємо роботі з міжнародною нерухомістю, бо це важлива частина ринку. Через освіту ми формуємо нову професійну культуру, де рієлтор не просто «знаходить квартиру», а веде клієнта комплексно та на високому рівні сервісу.

Співзасновники Dominanta Анна Гусейнова та Артур Коробчинський

Ви допомагаєте клієнтам формувати інвестиційні портфелі. В чому особливості вашого підходу до їх формування?

Кожен інвестпортфель формується під конкретного клієнта з урахуванням його цілей, горизонту планування, ставлення до ризику. Вибору обʼєкта передує глибока аналітика, перевірка кожного обʼєкта й забудовника.

З 20 девелоперів ми залишаємо максимум трьох, чию якість і репутацію можемо гарантувати. Я особисто тестую багато обʼєктів: живу в комплексі, перевіряю сервіс, дохідність. Після інвестування клієнт регулярно отримує звіти, бачить реальні цифри й може адаптувати стратегію. Так ми створюємо інструменти для зростання капіталу.

Які глобальні тренди в інвестиціях у нерухомість ви вважаєте визначальними на найближчі роки?

Інвестори дедалі частіше працюють з цифровими інструментами: хочуть бачити дохідність у реальному часі, контролювати активи через застосунок. На перший план виходять фінансова модель і результат. Багато інвесторів переходять від разових угод до системного управління портфелем. Зростає запит на міжнародну диверсифікацію, коли інвестор розглядає кілька країн одночасно. Якщо раніше інвестували лише капіталізовані гравці, то сьогодні активно входить середній клас зі €100 000–200 000.

Що для вас означає довіра клієнтів і як її вибудовує Dominanta?

Довіра – це головна валюта в нашому бізнесі. Вона формується роками й може зникнути за секунду. Ми будуємо її на абсолютній чесності: якщо бачимо, що проєкт не відповідає цілям клієнта, прямо про це говоримо. Буває, радимо не інвестувати взагалі.

У Dominanta немає агресивного продажу: ми даємо час подумати, порівняти. Я особисто веду ключових клієнтів і залишаюся на зв’язку після угоди. Є звіти, аналітика, підтримка. Коли клієнт повертається з наступним проєктом або радить нас своїм друзям, це і є справжня довіра. Ми не працюємо на одну угоду, а будуємо стосунки на роки.

Які ваші плани щодо розвитку на найближчі 3–5 років?

Крім цифрових сервісів, сервісної аналітики та міжнародної присутності, ми активно працюємо над двома масштабними напрямами.

Перший – партнерська екосистема: ми об’єднуємо навколо Dominanta гравців у різних країнах, які розділяють наші цінності, підходи до якості та клієнтського досвіду.

Другий – розширення доступу до інвестицій через пайові формати, спільні портфелі та демократичні цифрові продукти, ми хочемо зробити цей ринок відкритішим для ширшої аудиторії. Також плануємо масштабувати освітню платформу, щоб нею могли користуватися агенти по всій країні.