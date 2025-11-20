Ювелірні вироби як інвестиція: краса, що зберігає цінність

Діаманти та кольорові камені можуть бути не лише прикрасою, а й надійним активом, якщо підходити до купівлі з розумом. Ірина Омельченко, CEO мережі ювелірних бутиків il Cammeo, понад 10 років працює у люкс-сегменті в Україні.

В інтерв’ю вона ділиться практичними порадами, як обирати камені та вироби, що зберігатимуть цінність протягом років і допоможуть примножити капітал.

Про Ірину Омельченко Ірина Омельченко – СЕО та головна гемологиня мережі ювелірних бутиків il Cammeo. Вона має профільну освіту та сертифікати провідних міжнародних інститутів – HRD Antwerp (Бельгія), SSEF і Gübelin Gem Lab (Швейцарія). HRD Antwerp – один із найвідоміших європейських навчальних центрів у сфері гемології та сертифікації діамантів і коштовного каміння. Швейцарський SSEF (Schweizerische Stiftung für Edelstein-Forschung) – незалежна лабораторія, заснована у 1972 році, що спеціалізується на дослідженні діамантів, кольорових каменів і перлів. Gübelin Gem Lab у Люцерні – лабораторія з більш ніж столітньою історією, відома своєю академією та експертизою у сфері дорогоцінного каміння. Як керівниця il Cammeo, Ірина Омельченко відповідає за стратегічний розвиток бренду, формує асортимент і визначає стандарти якості.

Як правильно вибирати прикраси? Чи є якийсь алгоритм дій?

Цінність прикраси – у спокої, який вона дає. Добре підібраний камінь – як маленький «сейф», який людина носить із собою: сьогодні це прикраса, а завтра – частина капіталу.

Я раджу починати не з бренду чи ціни, а з уважного погляду на 4С – чотири головні критерії оцінки діамантів:

Carat (маса) Color (колір) Clarity (чистота) Cut (якість огранювання)

Саме огранювання часто недооцінюють, хоча воно визначає, як камінь відбиває світло й «грає». Спочатку потрібно проконсультуватися з гемологом і зробити огляд, потім запросити сертифікат і лише після цього оцінювати прикрасу з погляду краси. Так імпульсивна покупка перетворюється на інвестицію з довговічною цінністю.

Чи дійсно дорогоцінні камені та метали завжди в ціні?

Прикраси – це реальна, фізична цінність: золото не окиснюється, а рідкісні камені зберігають свою цінність навіть за зміни модних трендів.

Водночас ринкова ціна таких активів може змінюватися залежно від зовнішніх факторів: у жовтні 2025 року золото подорожчало до історичних максимумів – понад $4200–4300 за унцію – через геополітичну напругу та попит на «тиху гавань» для капіталу.

Ринок очікував на рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо відсоткових ставок. Коли ФРС планує їх знижувати, інвестори зазвичай переходять у матеріальні активи, такі як золото, шукаючи захист.

Для контрасту – крипторинок у ті ж самі дні також різко просів: біткоїн впав до $104 000–107 000, а разом із ним і більшість альткоїнів.

Це наочно показує: за часів нестабільності інвестори віддають перевагу матеріальним активам, а не ризиковим.

За яких умов купівля ювелірних виробів може стати дійсно вдалою інвестицією?

Не будь-яка каблучка з вітрини стає носієм вартості. Ось кілька критеріїв, на які варто звертати увагу:

Перше – якість і рідкість, адже камінь має залишатися цінним через 5–10 років. Для діаманта важливі 4C, про які я говорила вище, плюс симетрія та полірування. Для рубінів, сапфірів і смарагдів головне – походження, обробка та колір. Ідеальні відтінки: для сапфіру – насичений синій (Royal Blue – королівський синій), для смарагда – насичений зелений (Royal Green – королівський зелений), для рубіна – насичений червоний (Pigeon Blood – голубина кров). Камінь без штучних втручань цінується більше. Друге – справжність. Сертифікат важливий, але це не 100-відсоткова гарантія безпеки. Найважливіше – думка гемолога. У діамантів на рундисті, тонкому ободі між верхом і низом каменя, лазером наносять номер, який збігається з номером у сертифікаті. Гемолог перевіряє, чи камінь відповідає документу і чи варто його купувати, допомагає підібрати оптимальне поєднання розміру і якості та враховує розташування внутрішніх включень, які впливають на вигляд каменя. Кольорові камені складніші: на рундисті немає номера сертифіката, а сам він фіксує лише колір і факт обробки, майже не деталізуючи включення. Тому тут важливіший живий огляд гемолога з макрозйомкою та перевіркою втручань. Третє – ліквідність. Це можливість продати прикрасу через аукціон, програму зворотного викупу бренду (buy-back) або через пул профільних дилерів.

Коли всі три умови виконано, прикраса «живе» разом із вами і зберігає цінність.

Як правильно «читати» коштовне каміння, тим паче у часи штучного інтелекту?

Я раджу дивитися на каміння так, як сомельє на вино: уважно, з повагою до деталей.

У діаманта головне – це огранювання: якщо пропорції ідеальні, він світиться зсередини навіть за м’якого освітлення. У кольорових каменів передусім важливий відтінок: сапфір не повинен віддавати сірим чи фіолетовим, рубін – коричневим, а смарагд уходити в «скляний» тон.

І головне правило нашого часу – не просіть штучний інтелект чи камеру телефону оцінювати каміння.

Алгоритм може пояснити теорію, але не побачить включень, тріщин чи слідів обробки. Тільки гемолог із лупою чи мікроскопом здатен побачити справжню якість. Саме це і відрізняє просто красиву прикрасу від справжнього активу.

Сьогодні набирають популярності вирощені діаманти. Чому ви не радите купувати їх як інвестиційний актив?

Вирощені діаманти стали гучним трендом – великий розмір за менші гроші, мільйони переглядів у TikTok. Але як інвестиція цей тренд не працює. Продати такі камені складно: у 2025 році оптові ціни на лабораторні діаманти зменшувалися щокварталу – зокрема -6,7% у другому кварталі і -9% у третьому. Деякі великі компанії, як-от De Beers, узагалі згортають програми з вирощеними діамантами.

Висновок простий: якщо ви купуєте прикрасу як інвестицію, варто обирати природні камені з рідкісними характеристиками та повним супроводом. Гемологи легко відрізняють вирощений діамант – за типовими лініями росту чи «порожнім» блиском. Сертифікати на LGD чесно вказують на їхнє походження, але це і нагадує, що у таких каменів інша економіка, інша ліквідність і коротший інвестиційний горизонт.

Як і де можна продати камені, метали або ювелірні вироби, куплені як інвестицію?

Про можливий «вихід» треба думати ще під час придбання. До аукціонів, наприклад, потрібно довше готуватися, але вони дають доступ до глобальної аудиторії і формують орієнтири для цін на діаманти найвищої якості.

Варіант продажу через програму зворотного викупу брендом прикрас, або buy-back, – швидко і зручно, якщо політика бренду прозора, але доведеться сплатити певний відсоток комісії.

У сегменті вторинного викупу беззаперечний пріоритет мають сам дорогоцінний камінь і його якість – саме вони формують реальну цінність активу. Також враховується акт огляду, макрозйомка, відео під поляризованим світлом, сертифікат, ланцюг власності та інші супровідні матеріали.

Які переваги інвестицій у дорогоцінне каміння в Україні?

Насамперед мобільність та автономність. Коштовності не залежать від стану будинку або локального ринку нерухомості; їх можна застрахувати, перевезти або передати іншим. Для наших реалій це часто вирішальний аргумент.

Це також і диверсифікація ризиків.

Вартість каміння постійно зростає чи бувають просідання?

Таке буває, і це нормально. Ринок працює не як ескалатор, а як сходи: є підйоми й короткі паузи. Навіть золото, яке зараз на історичних піках, має фази перепочинку, тільки його «дихання» коротше, ніж у більшості ризикових активів.

Кольорові камені топкласу – з мінімальними втручаннями та підтвердженим походженням – зберігають вартість завдяки рідкісності, тоді як масові камені коливаються значно сильніше.

Що вигідніше купувати – окремі камені, зливки чи вироби?

Для діаманта інвест-класу зручно мати камінь у «запаяному» боксі з номером на рундисті – це спрощує майбутній перепродаж. Для кольорових каменів краще обирати вироби, де дизайн підкреслює камінь, а не змагається з ним. Золото найзручніше тримати у вигляді зливків або монет з високою впізнаваністю.

Ідеально мати мікс залежно від горизонту інвестиції: один «геройський» камінь, кілька «щоденних» виробів із правильними параметрами та частка золота.

Не варто поспішати з вибором діаманта і тим паче робити ставку лише на низьку ціну. На ринку дорогоцінного каміння занижена вартість часто свідчить про непрозорі характеристики, сумнівне походження або недооцінені ризики.

Придбання діаманта – це радше інвестиційне рішення, ніж емоційна покупка. Тому важливо мати фахову оцінку: незалежний гемолог здатний надати об’єктивні дані про якість каменя, зняти інформаційні ризики та допомогти обрати варіант, що зберігатиме ліквідність і потенціал вартості у довгостроковій перспективі.