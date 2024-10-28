Зарплата на вимогу. Як працює новий на українському ринку сервіс, що вирішує кадрові проблеми великих компаній. Кейс FlexiPay в партнерстві з Visa

Із початком повномасштабної війни Україна втратила 5,5 млн працездатного населення, свідчать дані Конфедерації роботодавців України у 2023 році. 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, йдеться в дослідженні Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) від 2024 року. Серед причин кризи персоналу – виїзд «білих» і «синіх комірців» за кордон, говорили опитані Forbes Ukraine ритейлери у лютому 2024-го. На кадрові проблеми скаржилися і представники бізнесу, яких опитав СЕО стартапу FlexiPay Ярослав Каплан, перш ніж запускати сервіс, що дає можливість працівнику зняти вже зароблені кошти, не чекаючи дня зарплати.

«Людина із зарплатнею в 15 000–20 000 грн часто стикається з тим, що їй не вистачає коштів у моменті. І тоді працівник йде позичати в мікрокредитну організацію», – пояснює Ярослав Каплан. Його думку підтверджує і статистика: 54% українців не мають жодних заощаджень, свідчать дані Work.ua за 2022 рік. А за 2023 рік в Україні видали мікропозик на загальну суму в понад 40 млрд грн, йдеться у звіті Opendatabot. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022-му.

Зарплата на вимогу – це HR-інструмент, що допомагає швидше наймати і довше утримувати працівників на посадах, резюмує Ярослав Каплан. Першими корпоративними клієнтами його сервісу стали мережа мультимаркетів «Аврора» та компанія Lactalis, що випускає сирно-молочну продукцію під брендами President, Lactel, «Шостка» тощо. Forbes Brand Voice розповідає про новий на українському ринку сервіс, його вигоди і особливості впровадження.

Що таке зарплата на вимогу та як це працює у світі

Концепція «зарплати на вимогу» (англ. Earned Wage Access або EWA) зʼявилась у США на початку 2010-х. Це рішення на перетині HR і FinTech, яке дає змогу працівникам отримати частину фактично зароблених грошей раніше, ніж настане зарплатний день. І відбувається це моментально: не потрібно писати ніяких заяв у бухгалтерію. Через додаток доступні кошти відразу виводяться на банківську картку.

Подібні сервіси працюють у понад 40 країнах. Зарплата на вимогу у світі вже стала індустріальним стандартом для «синіх комірців», говорить Каплан. Її запровадили такі компанії, як Walmart, McDonald’s, Amazon, FedEx, Starbucks, Gap, Hilton, Ralph Lauren та інші.

Це рішення дає змогу закривати вакансії на 52% швидше, адже на пропозиції з вказанням «зарплати на вимогу» відгукуються вдвічі частіше, свідчать дані американського сервісу Dailypay. Також знижується плинність кадрів на 45%, а продуктивність зростає на 49%, згідно з інформацією цього ж сервісу.

Як працює сервіс FlexiPay Сервіс FlexiPay розробили в стартап-студії української ІТ-компанії Jooble – Jooble Venture Lab. Роботу над проєктом почали у вересні 2023 року. І майже одразу залучили юридичного партнера – компанію Juscutum, яка розробила правову архітектуру, за якою все має працювати згідно з українським законодавством. Роботодавець вносить частину свого зарплатного фонду на спеціальний депозитний рахунок фінансового партнера FlexiPay, з якого проводяться всі операції з видачі коштів для працівника. Один із постулатів, який у FlexiPay взяли за основу, – не додавати клопоту бухгалтеру. Обмін даними між сервісом та обліковою системою роботодавця відбувається автоматично. «Ми отримуємо дані про працівників, а роботодавцю надсилаємо інформацію про те, хто, скільки і коли взяв грошей. Таким чином бухгалтер може легко врахувати видані раніше кошти та виплатити залишок у зарплатний день», – пояснює Ярослав Каплан. Для працівника механізм дуже простий – встановити застосунок, авторизуватися в ньому (поки що можна лише через «Дію», але в роботі авторизація через BankID) і, коли потрібно, отримати зарплату на вимогу, не сплачуючи за це жодних комісій. Роботодавець може встановлювати обмеження: мінімальна сума, яку можна зняти за один раз, кількість таких операцій на місяць (зазвичай, одна–дві), а також відсоток від заробітної плати, який доступний працівнику. Як і більшість Earned Wage Access сервісів у світі, FlexiPay бере з роботодавця фіксовану комісію за кожну транзакцію. Вона складає 50 грн за одне зняття коштів працівником. Процес підключення послуги для компанії в середньому займає два тижні, при чому більшість часу – документальні питання. З технічної точки зору підключити FlexiPay можна за 48 годин. Читать больше Свернуть

Вигода для всіх

Знайти на українському ринку першого клієнта, який готовий був впровадити у себе новий продукт, виявилося нелегким завданням. Ярослав Каплан ще до запуску FlexiPay дослідив ринок потенційних замовників і поговорив про доцільність зарплати на вимогу з HR-директорами понад 30 великих компаній. Серед них: WOG, Varus, «Ковальська», «Нібулон», «Баядера», «Фармак», «Фокстрот», «Овостар Юніон» та інші. Ідея сподобалась, але компанії хотіли бачити успішні кейси. Як вдалося переконати першопроходця?

Співвласники «Аврори» раз на квартал обирають один із магазинів мережі, для того щоб самостійно попрацювати там протягом дня. Каплан скористався цим, і саме в такий день «упіймав» Тараса Панасенка, співвласника і гендиректора компанії. Він розповів, що спілкується з HR-відділом «Аврори» і пропонує їм класний сервіс, який дасть можливість працівникам знімати кошти будь-коли, а це, в свою чергу, дасть змогу «Аврорі» наймати людей швидше і утримувати їх довше.

«Розповідаю, і бачу, що HR-метрики все ж не дуже чіпляють Тараса. І тут додаю, що працівникам «Аврори» не потрібно буде ні перед ким принижуватись, позичаючи гроші до зарплати, бо вони зможуть зняти свої власні. Це про гідність», – згадує Каплан. Останні слова переконали Тараса Панасенка.

Зараз проєкт «зарпата на вимогу» на стадії впровадження. Почати планують із 300 співробітників і поступово розширити його на всю компанію. Загалом в «Аврорі» працює понад 13 000 людей. У Lactalis же пілотний проєкт стартує одразу з усіх працівників, а це більше тисячі людей.

Втім «зарплата на вимогу» корисна не лише для роботодавців, а й для працівників. У випадку непередбачуваних витрат вони можуть отримати гроші протягом кількох секунд: коли прорвало трубу в квартирі, наводить Каплан приклад. Для цього потрібен лише смартфон із застосунком FlexiPay.

«Зарплата на вимогу» дає змогу уникнути накопичення боргів і зменшує стрес від фінансових проблем. Так, 56% працівників понад три години на тиждень на роботі обмірковують грошові труднощі, свідчать дані PwC. Це не лише відволікає їх від роботи і знижує продуктивність, але й погано впливає на самопочуття, стосунки з колегами і зрештою призводить до звільнення, говорить Ярослав Каплан.

84% працівників хочуть мати змогу користуватися заробленими коштами в період між виплатами, свідчать дані опитування, яке провела компанія Ask Your Target Market на замовлення Visa у 2019 році. В Україні компанія підтримує місцевих гравців як FlexiPay – завдяки партнерству з ними Visa розширює можливості держателів карток. Також сервіс «зарплати на вимогу» побудований на базі OCT-транзакцій Visa Direct (Original Credit Transaction – фінансова транзакція, в ході якої кошти надходять безпосередньо на відповідний рахунок одержувача).

Світлана Чирва віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові «Як світовий лідер у сфері цифрових платежів, Visa завжди прагне пропонувати найкращі та найзручніші способи оплати. Зарплата на вимогу – ефективний інструмент розрахунків зі співробітниками, який добре зарекомендував себе в рамках проєктів, які наша компанія реалізовувала в інших країнах спільно з партнерами. Україна є одним із регіональних лідерів за впровадженням платіжних технологій Visa, тож поява цього передового рішення на ринку була лише питанням часу. Ми раді, що, підтримавши FlexiPay, можемо докластися до подолання викликів, з якими стикаються українські працівники та роботодавці, таким чином інвестуючи у вищу продуктивність та краще майбутнє української економіки». Читать больше Свернуть

У планах у FlexiPay – удосконалення сервісу, розробка додаткового функціоналу, як-от когорти. Це дозволить ділити працівників на групи, і тим, які, скажімо, працюють у компанії довше, надавати кращі умови користування сервісом. Також у 2025-му збираються виходити на міжнародні ринки. У фокусі такі регіони, як Східна Європа, Латинська Америка і Південно-Східна Азія. З переваг – за кордоном уже працюють сервіси з оплати праці на вимогу, тож освічувати ринок не потрібно. Стратегія – бути там кращими за конкурентів.