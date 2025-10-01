Forbes Agro 2025: как агросектор сохраняет устойчивость и ищет новые рынки

Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка; Андрей Моисеенко, член правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса; Сергей Костров, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Південний»

Законопроект о введении 10% пошлины на экспорт сои и рапса стал одной из острейших тем последних месяцев. По мнению Дмитрия Скорнякова, СЕО HarvEast и Любомира Чебана, СЕО «Трайгон-Экспорт», эта инициатива поддерживает перерабатывающую отрасль за счет фермеров. «Если законопроект останется в таком виде, мы не будем сеять сою вообще», – предупредил Скорняков. Любомир Чебан добавил, что эти правки не создают добавленную стоимость, хотя могли бы иметь смысл, «если бы деньги от пошлины были направлены на поддержку фермеров на прифронтовых территориях».

Дмитрий Скорняков, СЕО «HarvEast»; Любомир Чебан, СЕО «Трайгон-Экспорт»

«Аграрный сектор будет драйвером экономики следующие 10-20 лет», – считает Алекс Лисситса, глава совета директоров ИМК. Чтобы это произошло, крупные компании («Астарта», Continental Farmers Group, ИМК) уже работают над своей производительностью: инвестируют в логистику для устойчивой работы на прифронтовых территориях, поддерживают развитие общин, создают новые бизнес-направления, а также ищут новые ниши и рынки сбыта, руководствуясь не трендами, а потенциалом.

Андрей Мойсеенко, член правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса подчеркнул: «Агропромышленный комплекс стал стратегическим направлением для Укрэксимбанка. Сегодня на него приходится 37% кредитного портфеля частного сектора, и это только базовое производство и переработка без учета трейдеров. Банк финансирует как крупные, так и средние предприятия, а фермерам и малому бизнесу предлагает государственную программу «5-7-9%» и портфельные госгарантии».

Алекс Лисситса, глава совета директоров ИМК; Анна Лебединец, ассоциированный директор, старший банкир ЕБРР; Вячеслав Чук, директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарты»; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group

«Украина может обеспечить стратегическую автономию ЕС в области продовольствия», – считает заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП. Для этого Украине нужно не только быть надежным партнером, но и твердо отстаивать свои интересы в переговорах по поводу сроков имплементации европейских политик.

Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП

Производительность – это достижение максимального результата минимальными ресурсами, в частности через превращение всего доступного времени в полезное. По словам Яны Романенко («Нибулон») и Ивана Бойко («Западный Буг»), это возможно сделать через работу со стратегией, командой, процессами и вознаграждениями.

Татьяна Сухнацкая, партнер рекрутинговой компании AgriPersonnel; Иван Бойко, начальник отдела управления эффективностью «Западный Буг»; Яна Романенко, директор по персоналу «Нибулон»

