Forbes Agro 2025: як агросектор зберігає стійкість і шукає нові ринки

У Києві 26 вересня відбулася конференція Forbes Agro 2025 – подія для лідерів аграрного сектору, інвесторів, підприємців і державних управлінців. Учасники обговорювали нові бізнес-моделі, експортні можливості та технології, що трансформують агросектор. Розповідаємо деталі.

Євген Куліков, керівник напряму корпоративного бізнесу ПриватБанку; Андрій Мойсєєнко, член правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу; Сергій Костров, директор департаменту корпоративного бізнесу банку «Південний»

Законопроєкт про введення 10% мита на експорт сої та ріпаку став однією з найгостріших тем останніх місяців. На думку Дмитра Скорнякова, СЕО HarvEast, та Любомира Чебана, СЕО «Трайгон-Експорт», ця ініціатива підтримує переробну галузь за рахунок фермерів. «Якщо законопроєкт залишиться в такому вигляді, ми не сіятимемо сою взагалі», – попередив Скорняков. Любомир Чебан додав, що ці правки не створюють доданої вартості, хоча могли б мати сенс, «якби гроші від мита були направлені на підтримку фермерів на прифронтових територіях».

Дмитро Скорняков, СЕО «HarvEast»; Любомир Чебан, СЕО «Трайгон-Експорт»

«Аграрний сектор буде драйвером економіки наступні 10–20 років», – вважає Алекс Ліссітса, голова ради директорів ІМК. Щоб це сталося, великі компанії («Астарта», Continental Farmers Group, ІМК) уже працюють над своєю продуктивністю: інвестують у логістику для стійкої роботи на прифронтових територіях, підтримують розвиток громад, створюють нові бізнес-напрями, а також шукають нові ніші та ринки збуту, керуючись не трендами, а потенціалом.

Алекс Ліссітса, голова ради директорів ІМК; Анна Лебединець, асоційована директорка, старша банкірка ЄБРР; Вʼячеслав Чук, директор із комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти»; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group

«Україна може забезпечити стратегічну автономію ЄС у галузі продовольства», – вважає заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП. Для цього Україні потрібно не лише бути надійним партнером, а й твердо відстоювати свої інтереси в перемовинах щодо термінів імплементації європейських політик.

Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП

Продуктивність – це досягнення максимального результату мінімальними ресурсами, зокрема через перетворення всього доступного часу на корисний. За словами Яни Романенко («Нібулон») та Івана Бойка («Західний Буг»), це можливо зробити через роботу зі стратегією, командою, процесами та винагородами.

Тетяна Сухнацька, партнерка рекрутингової компанії AgriPersonnel; Іван Бойко, начальник відділу управління ефективністю «Західний Буг»; Яна Романенко, директорка з персоналу «Нібулон»

Генеральний партнер: Укрексімбанк

Офіційні партнери: MХП, Ajax, GORO Development, Банк «Південний»

Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Спонсор експозони: Nemiroff

Інформаційні партнери: AgroPortal, Latifundist