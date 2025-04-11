В Киеве 10 апреля состоялся первый строительный форум Forbes Development 2025. Событие собрало тех, кто создает архитектуру украинского успеха: строителей, девелоперов, архитекторов, промышленников, финансистов и чиновников. На нем участники обсуждали свой опыт, идеи и делились видением развития украинских городов. Рассказываем подробности.

В трех тематических блоках обсуждений выступило более 30 спикеров, среди которых Норман Фостер, президент Norman Foster Foundation, основатель и исполнительный председатель Foster + Partners; Олег Дроздов, архитектор, основатель архитектурного бюро «Дроздов и партнеры»; Игорь Никонов, основатель KAN Development; Андрей Журжий, основатель Inzhur; Анна Лаевская, коммерческий директор «Интергал-Буда», глава комитета Конфедерации строителей Украины по девелопменту; Валерия Коломиец, директор по природоохранной деятельности и инициативам по восстановлению Украины, WWF-Ukraine.

На форуме обсудили, как выйти на траекторию устойчивого роста в сфере строительства, восстановления жилья, инфраструктуры и городских пространств. Были проведены дискуссии на тему трансформации городов в комфортную для жизни среду и потенциала восстановления как драйвера экономического роста.

«Города формируют нас, а мы формируем города», – сказал Норман Фостер основатель и исполнительный председатель Foster + Partners. Он рассказал о секретах успеха городов, которые объединяют историческое наследие с современными технологиями и зелеными инновациями.

Норман Фостер, президент Norman Foster Foundation, основатель и исполнительный председатель Foster + Partners

Представители международных финансовых институтов поделились новыми механизмами поддержки, которые должны способствовать реформированию рынка и обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. «Жилье – это способ государства сказать людям, что они важны», – отметила Елена Волошина, глава IFC в Украине.

Спикеры дискуссии «Жилье – это о жизни. Как заложить фундамент для быстрого развития»

Заместитель главы Государственного агентства восстановления Юрий Сверба подчеркнул, что механизмы публично-частного партнерства нуждаются в существенном пересмотре. Глава ГИАГ Александр Новицкий подчеркнул важность диалога между обществом, бизнесом и государством: «Мы можем быть единым голосом за сообщество, но должны искать компромисс и объединяться на всех уровнях».

Александр Новицкий, глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины; Юрий Сверба, заместитель главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины; Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine

Девелоперы подчеркнули, что реализации проектов ревитализации исторического наследия мешает чрезмерное регулирование и слабое взаимодействие между властью, бизнесом и общиной. СЕО AVR Development Юлиан Чаплинский подчеркнул: «Кирпичная кладка может быть столь же стоимостным активом, как и участок». А основатель Inzhur Андрей Журжий призвал к партнерству: «Город и бизнес должны иметь общую цель – сделать проект, которым можно гордиться, а не противодействовать друг другу».

Спикеры дискуссии «Ревитализация исторической территории: что работает, а что – нет»

Дмитрий Васильев, основатель и СЕО компании «Архиматика», Олег Дроздов, основатель архитектурного бюро «Дроздов и партнеры», и Николай Каблука, основатель Expolight, обсудили, как стратегическое планирование, участие общины и продуманные правила застройки помогут украинским городам раскрыть потенциал. «Нам не хватает правил, понятных и прозрачных для всех, которые стали бы частью политической позиции руководящих органов», – отметил Васильев.

Николай Каблука, основатель Expolight; Олег Дроздов, основатель и главный архитектор бюро «Дроздов и партнеры»; Дмитрий Васильев, основатель и СЕО компании «Архиматика»; Сергей Дидковский, директор по развитию Научного парка аддитивных технологий в КПИ

Форум Forbes Development 2025 собрал более 250 гостей и стал платформой для открытого диалога, обмена опытом и формирования общего видения будущего инфраструктуры Украины.

Генеральный партнер: UA Developers.

Официальные партнеры: Ajax Systems, Bosphorus Development, Avalon, Укрэксимбанк, City One Development.