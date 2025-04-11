У Києві 10 квітня відбувся перший будівельний форум Forbes Development 2025. Подія зібрала тих, хто творить архітектуру українського успіху: будівельників, девелоперів, архітекторів, промисловців, фінансистів та урядовців. На ній учасники обговорювали свій досвід, ідеї та ділилися баченням розвитку українських міст. Розповідаємо деталі.

У трьох тематичних блоках обговорень виступило більше 30 спікерів, серед яких: Норман Фостер, президент Norman Foster Foundation, засновник і виконавчий голова Foster + Partners; Олег Дроздов, архітектор, засновник архітектурного бюро «Дроздов та партнери»; Ігор Ніконов, засновник KAN Development; Андрій Журжій, засновник Inzhur; Ганна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буду», голова комітету Конфедерації будівельників України з питань девелопменту; Валерія Коломієць, директорка з природоохоронної діяльності та ініціатив з відновлення України, WWF-Ukraine.

На форумі обговорили, як вийти на траєкторію сталого зростання у сфері будівництва, відновлення житла, інфраструктури та міських просторів. Було проведено дискусії на тему трансформації міст у комфортні для життя середовища та потенціалу відбудови як драйвера економічного зростання.

«Міста формують нас, а ми формуємо міста», – сказав Норман Фостер засновник і виконавчий голова Foster + Partners. Він розповів про секрети успіху міст, які поєднують історичну спадщину із сучасними технологіями та зеленими інноваціями.

Норман Фостер, президент Norman Foster Foundation, засновник і виконавчий голова Foster + Partners

Представники міжнародних фінансових інституцій поділилися новими механізмами підтримки, які мають сприяти реформуванню ринку та забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. «Житло – це спосіб держави сказати людям, що вони важливі», – зазначила Олена Волошина, голова IFC в Україні.

Спікери дискусії «Житло – це про життя. Як закласти фундамент для швидкого розвитку»

Заступник голови Державного агентства відновлення Юрій Сверба наголосив, що механізми публічно-приватного партнерства потребують суттєвого перегляду. Голова ДІАМ Олександр Новицький підкреслив важливість діалогу між громадою, бізнесом і державою: «Ми можемо бути єдиним голосом за спільноту, але маємо шукати компроміс і об’єднуватися на всіх рівнях».

Олександр Новицький, голова Державної інспекції архітектури та містобудування України; Юрій Сверба, заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України; Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine

Девелопери наголосили: реалізації проєктів ревіталізації історичної спадщини заважає надмірне регулювання та слабка взаємодія між владою, бізнесом і громадою. СЕО AVR Development Юліан Чаплінський підкреслив: «Цегляна кладка може бути так само вартісним активом, як і ділянка». А засновник Inzhur Андрій Журжій закликав до партнерства: «Місто і бізнес повинні мати спільну мету – зробити проєкт, яким можна пишатися, а не протидіяти один одному».

Спікери дискусії «Ревіталізація історичної території: що працює, а що – ні»

Дмитро Васильєв, засновник і СЕО компанії «Архіматика», Олег Дроздов, засновник архітектурного бюро «Дроздов та партнери», та Микола Каблука, засновник Expolight, обговорили, як стратегічне планування, участь громади та продумані правила забудови допоможуть українським містам розкрити потенціал. «Нам не вистачає правил, зрозумілих і прозорих для всіх, які б стали частиною політичної позиції керуючих органів», – зазначив Васильєв.

Микола Каблука, засновник Expolight; Олег Дроздов, засновник та головний архітектор бюро «Дроздов та партнери»; Дмитро Васильєв, засновник і СЕО компанії «Архіматика»; Сергій Дідковський, директор з розвитку Наукового парку адитивних технологій в КПІ

Форум Forbes Development 2025 зібрав понад 250 гостей і став платформою для відкритого діалогу, обміну досвідом і формування спільного бачення майбутнього інфраструктури України.

Генеральний партнер: UA Developers.

Офіційні партнери: Ajax Systems, Bosphorus Development, Avalon, Укрексімбанк, City One Development.