Куда движется медицинский рынок и каково видение сферы у ее лидеров?

В Киеве 10 октября прошла Forbes Health – первая медицинская конференция Forbes Ukraine. На сцене собрались лидеры крупнейших частных компаний в сфере здоровья – предприниматели, топ-менеджеры, врачи

«Как улучшить систему здоровья Украины?» – спросил у компаний Teva, «Добробут», «Синево Украина» и VUSO редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин. Ответ – партнерство с государством и формирование культуры, где здоровье – главная ценность. «Мы все должны на это работать», – убежден генеральный директор «Добробута» Сергей Орел.

Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine; Андрей Артюхов, CEO VUSO; Николай Скавронский, заместитель гендиректора «Синево Украина»; Дмитрий Спицын, СЕО Тева в Украине, Сергей Орел, генеральный директор медицинской сети «Добробут»

Одна из ключевых инноваций Минздрава – CAR-T терапия, метод лечения некоторых видов рака. Украинские медики, среди которых команда детского онкогематолога Александра Лисицы, обучались этой технологии в США. Доступ к международной экспертизе, парадоксальным образом открывшийся с началом полномасштабного вторжения, является необходимым условием для того, чтобы вывести украинскую медицину на мировой уровень, считает директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка.

Василий Стрелка, директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава

Украинский медицинский рынок пока невелик, оценивает соучредитель Helsi и lilo Самвел Акобян – около 500 млрд грн. Но пространства для прорывов немало: Акобян смотрит в сторону протезирования, работы с медицинскими данными и микробиома.

Борис Давыденко, главный редактор Forbes Ukraine; Самвел Акобян, соучредитель и CEO lilo, соучредитель Helsi

«ЮРИЯ-ФАРМ» экспортирует продукцию более чем в 50 стран, но мыслит себя не как экспортер, а как компания, создающая глобальную инфраструктуру для развития собственного бизнеса. «У нас образовалась мультилокальная группа – Италия, Украина, Узбекистан – где работают различные бизнес-модели», – рассказал CEO компании Дмитрий Деркач. Ключ к успеху на остроконкурентных рынках – создавать ценность, необходимую всему миру.

Дмитрий Деркач, CEO «ЮРИЯ-ФАРМ»

Найти главную потребность рынка, защитить бизнес от войны, развивать врачей и воспитывать новое поколение медиков – эти вызовы называли руководители клиник Garvis, TOP CLINIC DENIS и Smart Medical Center.

Андрей Слипуха, B2B-директор Helsi; Виталий Березницкий, управляющий партнер сети Garvis; Елена Ещенко, CEO и совладелец Smart Medical Center и Smart Klinika; Денис Татаркин, совладелец и директор TOP CLINIC DENIS

Финальная беседа Forbes Health – интервью с медицинским директором Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Георгием Маньковским, учеником выдающихся кардиологов Ильи Емца и Пьера Левиса. Его главный урок прост: лечить не картинку, а человека. «Пациент – всегда на первом месте», – подытожил он.

Георгий Маньковский, медицинский директор Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины; Тома Мироненко, редактор Forbes Ukraine

