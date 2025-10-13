Куди рухається медичний ринок і яку візію сфери бачать її лідери?

У Києві 10 жовтня відбулась Forbes Health – перша медична конференція Forbes Ukraine. На сцені зібрались лідери найбільших приватних компаній у сфері здоровʼя – підприємці, топменеджери, лікарі
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Як покращити систему здоровʼя України?» – запитав у компаній Teva, «Добробут», «Сінево Україна» та VUSO редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін. Відповідь – партнерство з державою і формування культури, де здоровʼя – головна цінність. «Ми всі маємо на це працювати», – переконаний генеральний директор «Добробуту» Сергій Орел.
Одна з ключових інновацій МОЗ – CAR-T терапія, метод лікування деяких видів раку. Українські медики, серед яких команда дитячого онкогематолога Олександра Лисиці, навчались цій технології у США. Доступ до міжнародної експертизи, що парадоксальним чином відкрився з початком повномасштабного вторгнення, є необхідною передумовою для того, щоб вивести українську медицину на світовий рівень, вважає директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.
Український медичний ринок поки невеликий, оцінює співзасновник Helsi та lilo Самвел Акобян – близько 500 млрд грн. Але простору для проривів чимало: Акобян дивиться у бік протезування, роботи з медичними даними та мікробіому.
«ЮРіЯ-ФАРМ» експортує продукцію до понад 50 країн, але мислить себе не як експортера, а як компанію, що створює глобальну інфраструктуру для розбудови власного бізнесу. «У нас утворилась мультилокальна група – Італія, Україна, Узбекистан – де працюють різні бізнес-моделі», – розповів CEO компанії Дмитро Деркач. Ключ до успіху на гостро конкурентних ринках – це створювати цінність, потрібну всьому світу.
Знайти головну потребу ринку, захистити бізнес від війни, розвивати лікарів і виховувати нове покоління медиків – ці виклики називали керівники клінік Garvis, TOP CLINIC DENIS та Smart Medical Center.
Фінальна розмова Forbes Health – інтервʼю з медичним директором Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ Георгієм Маньковським, учнем видатних кардіологів Іллі Ємця та Пʼєра Левіса. Його головний урок простий: лікувати не картинку, а людину. «Пацієнт – завжди на першому місці», – підсумував він.
Генеральний партнер: Тева в Україні
Офіційний партнер: Sanofi
Генеральний медіапартнер: Starlight Media
Спонсор експозони: Граве Україна
Інформаційні партнери: DOC.UA
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.