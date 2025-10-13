Куди рухається медичний ринок і яку візію сфери бачать її лідери?

У Києві 10 жовтня відбулась Forbes Health – перша медична конференція Forbes Ukraine. На сцені зібрались лідери найбільших приватних компаній у сфері здоровʼя – підприємці, топменеджери, лікарі

«Як покращити систему здоровʼя України?» – запитав у компаній Teva, «Добробут», «Сінево Україна» та VUSO редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін. Відповідь – партнерство з державою і формування культури, де здоровʼя – головна цінність. «Ми всі маємо на це працювати», – переконаний генеральний директор «Добробуту» Сергій Орел.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Андрій Артюхов, CEO VUSO; Микола Скавронський, заступник гендиректора «Сінево Україна»; Дмитро Спіцин, СЕО Тева в Україні, Сергій Орел, генеральний директор медичної мережі «Добробут»

Одна з ключових інновацій МОЗ – CAR-T терапія, метод лікування деяких видів раку. Українські медики, серед яких команда дитячого онкогематолога Олександра Лисиці, навчались цій технології у США. Доступ до міжнародної експертизи, що парадоксальним чином відкрився з початком повномасштабного вторгнення, є необхідною передумовою для того, щоб вивести українську медицину на світовий рівень, вважає директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ

Український медичний ринок поки невеликий, оцінює співзасновник Helsi та lilo Самвел Акобян – близько 500 млрд грн. Але простору для проривів чимало: Акобян дивиться у бік протезування, роботи з медичними даними та мікробіому.

Борис Давиденко, головний редактор Forbes Ukraine; Самвел Акобян, співзасновник та CEO lilo, співзасновник Helsi

«ЮРіЯ-ФАРМ» експортує продукцію до понад 50 країн, але мислить себе не як експортера, а як компанію, що створює глобальну інфраструктуру для розбудови власного бізнесу. «У нас утворилась мультилокальна група – Італія, Україна, Узбекистан – де працюють різні бізнес-моделі», – розповів CEO компанії Дмитро Деркач. Ключ до успіху на гостро конкурентних ринках – це створювати цінність, потрібну всьому світу.

Дмитро Деркач, CEO «ЮРіЯ-ФАРМ»

Знайти головну потребу ринку, захистити бізнес від війни, розвивати лікарів і виховувати нове покоління медиків – ці виклики називали керівники клінік Garvis, TOP CLINIC DENIS та Smart Medical Center.

Андрій Сліпуха, B2B-директор Helsi; Віталій Березницький, керівний партнер мережі Garvis; Олена Єщенко, CEO та співвласниця Smart Medical Center та Smart Klinika; Денис Татаркін, співвласник та директор TOP CLINIC DENIS

Фінальна розмова Forbes Health – інтервʼю з медичним директором Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ Георгієм Маньковським, учнем видатних кардіологів Іллі Ємця та Пʼєра Левіса. Його головний урок простий: лікувати не картинку, а людину. «Пацієнт – завжди на першому місці», – підсумував він.

Георгій Маньковський, медичний директор Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України; Тома Міроненко, редакторка Forbes Ukraine

Генеральний партнер: Тева в Україні

Офіційний партнер: Sanofi

Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Спонсор експозони: Граве Україна

Інформаційні партнери: DOC.UA