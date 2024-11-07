Новый выпуск журнала Forbes Ukraine: двойной формат, 202 крупнейших негосударственных компании Украины и 303 бизнес-лидера. Что в пятом номере

Forbes Ukraine выпустил свой пятый номер , впервые представленный в виде двух журналов. Первый – «традиционный» выпуск с аналитикой и рейтингом 202 крупнейших частных украинских компаний, второй – приложение «Кто есть кто в украинском бизнесе», содержащее перечень и досье на 303 CEO ведущих компаний. Рассказываем детали

Двойной формат: больше контента за те же деньги

«На этот раз мы сделали два журнала: в первом ключевая тема – 202 крупнейших бизнеса, во втором – 303 руководителя ведущих компаний», – говорит Борис Давыденко, главный редактор Forbes Украина. Это уникальный формат для украинского издания, позволяющий объединить глубокий анализ рынка с портретами лидеров, стоящих за успехами компаний.

Выбор чисел 202 и 303 не случаен. Война изменяет культурный код общества, придавая новое значение словам, событиям, числам. Из уважения к украинским военным Forbes Украина не использует числа 200 и 300 в медийных продуктах.

Что в основном выпуске: рейтинг крупнейших компаний Украины

«Традиционный» журнал включает рейтинг 202 крупнейших негосударственных компаний Украины, подготовленный редакцией Forbes. Это не примитивный перечень ООО, а результат большой аналитической работы команды издания – основательного анализа данных за 2023 год и даже динамики за первую половину 2024-го. Интуитивно понятная карта украинского бизнеса.

Также в выпуске рейтинг лучших университетов, полезных для бизнеса. В рамках этого проекта, реализованного вместе с платформой Work.ua, было определено, какие высшие учебные заведения лучше готовят студентов для работы в частном секторе. «Образование – это услуга, и спрос на нее в большинстве случаев определяет качество. Это все мы и подсчитали», – добавляет Борис Давиденко.

Как спасти высшее образование? Forbes Ukraine собрал за столом ректора, проректора и главу наблюдательного совета, заместителя министра образования и депутата из профильного комитета и предложил найти решение.

Среди других материалов первого журнала: рейтинг крупнейших украинских массмаркет-брендов одежды и исследования польского (очевидного, но наиболее сложного для украинского бизнеса) и испанского рынков. Также в номере статья о том, как Украина стала вотчиной мошеннических колл-центров и кто и что позволяет схеме разгоститься в отрасль, сравнимую по масштабам, например, с фармой.

Особый акцент – на персональных историях, таких как рассказ об украинской легкоатлетке Ярославе Магучих и Ричарде Дейтсе, инвесторе в «зеленую» энергетику Украины. Дейтс, специализирующийся на инвестициях в проблемные долги в сложных экономиках мира, стал крупнейшим владельцем «зеленой» энергетики в Украине. У Ярославы Магучих, главной легкоатлетки страны, оптимизма, искренности и любви гораздо больше, чем ее спортивные 2 метра 10 сантиметров. Ее путь в спорте и бизнесе – в фичере от команды Forbes Украина.

Также в номере: анализ благотворительной деятельности Виктора Пинчука, потратившего на это минимум $200 млн, и оценка эффективности его филантропии. На страницах журнала дебютирует военный эксперт Николай Белесков с основательным материалом о деятельности Rheinmetall в Украине и за ее пределами.

«Кто есть кто в украинском бизнесе»

Второй журнал посвящен украинским CEO: их достижениям, карьерным путям и личным интересам. Денис Кацило, Марина Тупчиенко и Роман Бондарь провели масштабное исследование более 500 СЕО, из которых 209 генеральных директоров прошли детальное анкетирование Forbes, еще более чем о 300 руководителях Forbes собрал данные на основе публичной информации. На выходе – 303 генеральных директора ведущих компаний в 33 отраслях украинской экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Это исследование, по словам главного редактора Forbes Украина, является крупнейшим исследованием украинского лидерства в настоящее время. «Выпуск станет рабочим инструментом для хедхантеров и HR-специалистов крупных компаний. 168 страниц HR-счастья», – говорит Борис Давыденко.

Второе издание включает информацию об образовании, опыте, хобби и даже семейном положении CEO ведущих компаний, предлагая читателям возможность не только узнать больше о бизнес-лидерах, но и понять, как их личный опыт влияет на управляемые ими компании. Теперь команда Forbes знает, какое хобби у Олега Попова, руководящего группой СКМ Рината Ахметова, и сколько образований и детей у лучших СЕО страны. Двухчастный выпуск журнала отражает рынок, акцентирует внимание на важных общественных процессах, развитии предпринимателей и компаний. Это свежий взгляд на украинский бизнес через призму лидерства, формирующего устойчивость страны.