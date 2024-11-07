Новий випуск журналу Forbes Ukraine: подвійний формат, 202 найбільші недержавні компанії України та 303 бізнес-лідери. Що в п’ятому номері

Forbes Ukraine випустив свій п’ятий номер, який вперше представлений у вигляді двох журналів. Перший – «традиційний» випуск з аналітикою та рейтингом 202 найбільших приватних українських компаній, другий – додаток «Хто є хто в українському бізнесі», що містить перелік та досьє на 303 CEO провідних компаній. Розповідаємо деталі
Подвійний формат: більше контенту за ті самі гроші
«Цього разу ми зробили два журнали: у першому ключова тема – 202 найбільші бізнеси, у другому – 303 керівники провідних компаній», – каже Борис Давиденко, головний редактор Forbes Україна. Це унікальний формат для українського видання, що дозволяє обʼєднати глибокий аналіз ринку з портретами лідерів, які стоять за успіхами компаній.
Вибір чисел 202 і 303 не випадковий. Війна змінює культурний код суспільства, надаючи нового значення словам, подіям, числам. З поваги до українських військових Forbes Україна не використовує числа 200 та 300 у медійних продуктах.
Що в основному випуску: рейтинг найбільших компаній України
«Традиційний» журнал включає рейтинг 202 найбільших недержавних компаній України, підготовлений редакцією Forbes. Це не примітивний перелік ТОВок, а результат великої аналітичної роботи команди видання – ґрунтовного аналізу даних за 2023 рік та навіть динаміки за першу половину 2024-го. Інтуїтивно зрозуміла карта українського бізнесу.
Також у випуску – рейтинг найкращих університетів, корисних для бізнесу. У рамках цього проєкту, реалізованого разом з платформою Work.ua, було визначено, які вищі навчальні заклади найкраще готують студентів для роботи у приватному секторі. «Освіта – це послуга, і попит на неї у більшості випадків визначає якість. Це все ми й порахували», – додає Борис Давиденко.
Як врятувати вищу освіту? Forbes Ukraine зібрав за одним столом ректора, проректора і голову наглядової ради, заступника міністра освіти та депутата з профільного комітету і запропонував знайти рішення.
Серед інших матеріалів першого журналу: рейтинг найбільших українських масмаркет-брендів одягу та дослідження польського (очевидного, але найскладнішого для українського бізнесу) та іспанського ринків. Також в номері стаття про те, як Україна стала вотчиною шахрайських кол-центрів і хто та що дозволяє схемі розгоститись в галузь, порівнянною за масштабами, наприклад, з фармою.
Особливий акцент – на персональних історіях, таких як розповідь про українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та Річарда Дейтса, інвестора в «зелену» енергетику України. Дейтс, який спеціалізується на інвестиціях у проблемні борги в найскладніших економіках світу, став найбільшим власником «зеленої» енергетики в Україні. У Ярослави Магучіх, головної легкоатлетки країни, оптимізму, щирості та любові набагато більше, ніж її спортивні 2 метри 10 сантиметрів. Її шлях у спорті та бізнесі – у фічері від команди Forbes Україна.
Також у номері: аналіз благодійної діяльності Віктора Пінчука, який витратив на це мінімум $200 млн, і оцінка ефективності його філантропії. На сторінках журналу дебютує військовий експерт Микола Бєлєсков із ґрунтовним матеріалом про діяльність Rheinmetall в Україні та за її межами.
«Хто є хто в українському бізнесі»
Другий журнал присвячений українським CEO: їхнім досягненням, кар’єрним шляхам і особистим інтересам. Денис Кацило, Марина Тупчієнко та Роман Бондар провели масштабне дослідження понад 500 СЕО, з яких 209 генеральних директорів пройшли детальне анкетування Forbes, ще більш як про 300 керівників Forbes зібрав дані на основі публічної інформації. На виході – 303 генеральні директори провідних компаній у 33 галузях української економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.
Це дослідження, за словами головного редактора Forbes Україна, є найбільшим дослідженням українського лідерства на цей час. «Випуск стане робочим інструментом для хедхантерів і HR-фахівців великих компаній. 168 сторінок HR-щастя», – каже Борис Давиденко.
Друге видання включає інформацію про освіту, досвід, хобі та навіть сімейний стан CEO провідних компаній, пропонуючи читачам можливість не лише дізнатися більше про бізнес-лідерів, а й зрозуміти, як їхній особистий досвід впливає на компанії, якими вони керують. Тепер команда Forbes знає, яке хобі Олега Попова, що керує групою СКМ Ріната Ахметова, та скільки освіт і дітей у найкращих СЕО країни. Двочастинний випуск журналу відображає ринок, акцентує на важливих суспільних процесах, розвитку підприємців та компаній. Це свіжий погляд на український бізнес через призму лідерства, що формує стійкість країни.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.