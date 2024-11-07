Новий випуск журналу Forbes Ukraine: подвійний формат, 202 найбільші недержавні компанії України та 303 бізнес-лідери. Що в п’ятому номері

Forbes Ukraine випустив свій п’ятий номер , який вперше представлений у вигляді двох журналів. Перший – «традиційний» випуск з аналітикою та рейтингом 202 найбільших приватних українських компаній, другий – додаток «Хто є хто в українському бізнесі», що містить перелік та досьє на 303 CEO провідних компаній. Розповідаємо деталі

Подвійний формат: більше контенту за ті самі гроші

«Цього разу ми зробили два журнали: у першому ключова тема – 202 найбільші бізнеси, у другому – 303 керівники провідних компаній», – каже Борис Давиденко, головний редактор Forbes Україна. Це унікальний формат для українського видання, що дозволяє обʼєднати глибокий аналіз ринку з портретами лідерів, які стоять за успіхами компаній.

Вибір чисел 202 і 303 не випадковий. Війна змінює культурний код суспільства, надаючи нового значення словам, подіям, числам. З поваги до українських військових Forbes Україна не використовує числа 200 та 300 у медійних продуктах.

Що в основному випуску: рейтинг найбільших компаній України

«Традиційний» журнал включає рейтинг 202 найбільших недержавних компаній України, підготовлений редакцією Forbes. Це не примітивний перелік ТОВок, а результат великої аналітичної роботи команди видання – ґрунтовного аналізу даних за 2023 рік та навіть динаміки за першу половину 2024-го. Інтуїтивно зрозуміла карта українського бізнесу.

Також у випуску – рейтинг найкращих університетів, корисних для бізнесу. У рамках цього проєкту, реалізованого разом з платформою Work.ua, було визначено, які вищі навчальні заклади найкраще готують студентів для роботи у приватному секторі. «Освіта – це послуга, і попит на неї у більшості випадків визначає якість. Це все ми й порахували», – додає Борис Давиденко.

Як врятувати вищу освіту? Forbes Ukraine зібрав за одним столом ректора, проректора і голову наглядової ради, заступника міністра освіти та депутата з профільного комітету і запропонував знайти рішення.

Серед інших матеріалів першого журналу: рейтинг найбільших українських масмаркет-брендів одягу та дослідження польського (очевидного, але найскладнішого для українського бізнесу) та іспанського ринків. Також в номері стаття про те, як Україна стала вотчиною шахрайських кол-центрів і хто та що дозволяє схемі розгоститись в галузь, порівнянною за масштабами, наприклад, з фармою.

Особливий акцент – на персональних історіях, таких як розповідь про українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та Річарда Дейтса, інвестора в «зелену» енергетику України. Дейтс, який спеціалізується на інвестиціях у проблемні борги в найскладніших економіках світу, став найбільшим власником «зеленої» енергетики в Україні. У Ярослави Магучіх, головної легкоатлетки країни, оптимізму, щирості та любові набагато більше, ніж її спортивні 2 метри 10 сантиметрів. Її шлях у спорті та бізнесі – у фічері від команди Forbes Україна.

Також у номері: аналіз благодійної діяльності Віктора Пінчука, який витратив на це мінімум $200 млн, і оцінка ефективності його філантропії. На сторінках журналу дебютує військовий експерт Микола Бєлєсков із ґрунтовним матеріалом про діяльність Rheinmetall в Україні та за її межами.

«Хто є хто в українському бізнесі»

Другий журнал присвячений українським CEO: їхнім досягненням, кар’єрним шляхам і особистим інтересам. Денис Кацило, Марина Тупчієнко та Роман Бондар провели масштабне дослідження понад 500 СЕО, з яких 209 генеральних директорів пройшли детальне анкетування Forbes, ще більш як про 300 керівників Forbes зібрав дані на основі публічної інформації. На виході – 303 генеральні директори провідних компаній у 33 галузях української економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Це дослідження, за словами головного редактора Forbes Україна, є найбільшим дослідженням українського лідерства на цей час. «Випуск стане робочим інструментом для хедхантерів і HR-фахівців великих компаній. 168 сторінок HR-щастя», – каже Борис Давиденко.

Друге видання включає інформацію про освіту, досвід, хобі та навіть сімейний стан CEO провідних компаній, пропонуючи читачам можливість не лише дізнатися більше про бізнес-лідерів, а й зрозуміти, як їхній особистий досвід впливає на компанії, якими вони керують. Тепер команда Forbes знає, яке хобі Олега Попова, що керує групою СКМ Ріната Ахметова, та скільки освіт і дітей у найкращих СЕО країни. Двочастинний випуск журналу відображає ринок, акцентує на важливих суспільних процесах, розвитку підприємців та компаній. Це свіжий погляд на український бізнес через призму лідерства, що формує стійкість країни.