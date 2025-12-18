«Предприниматель года 2025»: украинский бизнес задонатил более $3,7 млн для поддержки армии и гуманитарных инициатив

17 декабря Forbes Ukraine совместно с Usyk Foundation провели событие «Предприниматель года 2025». Во время благотворительного аукциона в рамках мероприятия представители и представительницы украинского бизнеса приобрели шесть лотов. В целом удалось собрать $3 750 000 на поддержку гуманитарных и оборонных инициатив. Взносы сделали Геннадий Буткевич, Артур Михно, Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

Сразу два лота были проданы по рекордной цене аукциона – по $1 млн каждый.

Первый из лотов – « Ringside Experience с Александром Усиком» – приобрел анонимный донор. Собранные средства пойдут на поддержку проекта «Жилье украинцам». Его цель – обеспечить домами украинские семьи, которые потеряли собственные из-за войны.

Лот позволит стать частью ближайшего боя Александра Усика и получить доступ к зоне арены – непосредственно возле ринга.

Первый из лотов – «Ringside Experience с Александром Усиком». На фото: Александр Усик и Тимур Мирошниченко. Фото: Антон Забельский

Второй лот – чемпионский пояс WBC Александра Усика – был также приобретен за $1 млн. Лот приобрел Геннадий Буткевич, основатель BGV Group Management. Средства от продажи будут направлены на лечение двухлетнего Матвея Никитюка, который болеет мышечной дистрофией Дюшена.

18 мая 2024 года, победив Тайсона Фьюри, Усик завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе и вошел в историю как обладатель всех четырех чемпионских поясов в хевивейте – самой престижной категории бокса.

Второй лот – чемпионский пояс WBC Александра Усика. На фото: Александр Усик и Тимур Мирошниченко. Фото: Антон Забельский

«Специнтеграция с Александром Усиком для вашего бренда» – это третий лот благотворительного аукциона. Его приобрели компания «Новая почта» и ее соучредители Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

Доноры получат возможность создать персонализированную коллаборацию между брендом и Усиком. Средства с лота будут направлены на поддержку проекта «Жилье украинцам».

На первом этапе инициатива предусматривает строительство четырех жилых домов, в которых постоянное жилье получат 64 украинские семьи с детьми из прифронтовых областей.

«Такие лоты превращают поддержку в реальные изменения. Для нас это не о квадратных метрах, это о возвращении людям достоинства и будущего», – отметила Ирина Рыбакова, директор по стратегическому развитию Usyk Foundation.

Третий лот благотворительного аукциона приобрели компания «Новая почта» и ее соучредители. На фото: Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Фото: Антон Забельский

Четвертый лот аукциона – «Звездный футбол» – приобрели за $350 000. Донат осуществил Геннадий Буткевич, основатель BGV Group Management. Средства будут направлены на поддержку 27-й артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского.

Лот предоставляет возможность сыграть футзальный матч вместе с самыми яркими звездами спорта, музыки и кино. В частности, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком, обладателем «Золотого мяча» Андреем Шевченко, актером Александром Рудинским, певцом Артемом Пивоваровым и звездой ФК «Динамо» Владимиром Бражко.

«Когда в одном месте собираются одни из самых ярких представителей своих сфер, это хорошая возможность собрать средства, что является сейчас самым важным. Это символизирует определенное единение», – считает Александр Рудинский.

Донат осуществил Геннадий Буткевич, основатель BGV Group Management. На фото: Геннадий Буткевич. Фото: Антон Забельский

Пятый лот – «культовая гитара Святослава Вакарчука». Она была приобретена за $350 000. Этот лот приобрел соучредитель Work.ua Артур Михно.

Средства пойдут на поддержку подразделений 12-й бригады и 1-го корпуса НГУ «Азов» разнотипными дронами.

Гитара Вакарчука, которая была продана на благотворительном аукционе Forbes Ukraine, – это не просто инструмент, а часть истории Украины, которая объединила целую страну. Музыка «Океана Эльзы» звучала во время революций, поддерживала в самые тяжелые периоды и объединяла людей в залах и на улицах.

«На реализованные средства мы сможем закупить много различных типов БпЛА, которые будут помогать бойцам уничтожать врага и приближать победу!» – поделился Святослав Паламар (Калина), подполковник, заместитель командира бригады «Азов».

«Культовая гитара Святослава Вакарчука» – шестой лот благотворительного аукциона. На фото: Артур Михно. Фото: Антон Забельский

За $400 000 был приобретен последний шестой лот – «День в Ватикане» – приобрел анонимный донор. Лот позволит провести особый день в сердце Католической церкви и включает аудиенцию у Святейшего Отца Папы Льва XIV.

Средства будут направлены на поддержку Патриаршего фонда «Мудрое дело» и реализацию ключевых проектов: обеспечение продовольственными наборами прифронтовых общин; организацию горячих обедов для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, людей, прикованных к постели, а также других наиболее уязвимых групп в ответ на энергетический кризис и экономические вызовы; а также развитие Центра исцеления ран, который предоставляет гуманитарную помощь, психологическую реабилитацию и духовное сопровождение.

Forbes Ukraine и Usyk Foundation искренне благодарны участникам и донорам за поддержку Украины и участие в реализации инициативы. Эта солидарность украинского бизнеса является важной составляющей общего результата.

Официальные партнеры: сеть мультимаркетов «Аврора», Bolt, Sense Bank, Ajax Systems, «Новая почта»

Спонсор: LEX by Nemiroff