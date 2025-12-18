«Підприємець року 2025»: український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив

17 грудня Forbes Ukraine спільно з Usyk Foundation провели подію «Підприємець року 2025». Під час благодійного аукціону в межах заходу представники та представниці українського бізнесу придбали шість лотів. Загалом вдалося зібрати $3 750 000 на підтримку гуманітарних та оборонних ініціатив. Внески зробили Геннадій Буткевич, Артур Міхно, Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк.

Одразу два лоти було продано за рекордною ціною аукціону – по $1 млн кожен.

Перший з лотів – «Ringside Experience з Олександром Усиком» – придбав анонімний донор. Зібрані кошти підуть на підтримку проєкту «Житло українцям». Його мета – забезпечити домівками українські родини, які втратили власні через війну.

Лот дозволить стати частиною найближчого бою Олександра Усика та отримати доступ до зони арени – безпосередньо біля рингу.

Перший із лотів – «Ringside Experience з Олександром Усиком». На фото: Олександр Усик і Тімур Мірошниченко. Фото: Антон Забєльський

Другий лот – чемпіонський пояс WBC Олександра Усика – було також придбано за $1 млн. Лот придбав Геннадій Буткевич, засновник BGV Group Management. Кошти від продажу будуть спрямовані на лікування дворічного Матвія Нікітюка, який хворіє на м’язову дистрофію Дюшена.

18 травня 2024 року, перемігши Тайсона Ф’юрі, Усик виборов титул чемпіона світу в надважкій вазі й увійшов до історії як володар усіх чотирьох чемпіонських поясів у хевівейті – найпрестижнішій категорії боксу.

Другий лот – чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. На фото: Олександр Усик і Тімур Мірошниченко. Фото: Антон Забєльський

«Спецінтеграція з Олександром Усиком для вашого бренду» – це третій лот благодійного аукціону. Його придбали компанія «Нова пошта» та її співзасновники Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк.

Донори отримають можливість створити персоналізовану колаборацію між брендом та Усиком. Кошти з лоту будуть спрямовані на підтримку проєкту «Житло українцям».

На першому етапі ініціатива передбачає будівництво чотирьох житлових будинків, у яких постійне житло отримають 64 українські родини з дітьми з прифронтових областей.

«Такі лоти перетворюють підтримку на реальні зміни. Для нас це не про квадратні метри, це про повернення людям гідності та майбутнього», – зазначила Ірина Рибакова, директорка зі стратегічного розвитку Usyk Foundation.

Третій лот благодійного аукціону придбали компанія «Нова пошта» та її співзасновники. На фото: Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. Фото: Антон Забєльський

Четвертий лот аукціону – «Зірковий футбол» – придбали за $350 000. Донат здійснив Геннадій Буткевич, засновник BGV Group Management. Кошти буде спрямовано на підтримку 27-ї артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського.

Лот надає можливість зіграти футзальний матч разом із найяскравішими зірками спорту, музики та кіно. Зокрема, абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, володарем «Золотого мʼяча» Андрієм Шевченком, актором Олександром Рудинським, співаком Артемом Пивоваровим та зіркою ФК «Динамо» Володимиром Бражком.

«Коли в одному місці збираються одні з найяскравіших представників своїх сфер, це гарна можливість зібрати кошти, що є зараз найважливішим. Це символізує певне єднання», – вважає Олександр Рудинський.

Донат здійснив Геннадій Буткевич, засновник BGV Group Management. На фото: Геннадій Буткевич. Фото: Антон Забєльський

Пʼятий лот – «культова гітара Святослава Вакарчука». Його було придбано за $350 000. Цей лот придбав співзасновник Work.ua Артур Міхно.

Кошти підуть на підтримку підрозділів 12-ї бригади та 1-го корпусу НГУ «Азов» різнотипними дронами.

Гітара Вакарчука, яку було продано на благодійному аукціоні Forbes Ukraine, – це не просто інструмент, а частина історії України, яка об’єднала цілу країну. Музика «Океану Ельзи» звучала під час революцій, підтримувала в найважчі періоди та об’єднувала людей у залах і на вулицях.

«На реалізовані кошти ми зможемо закупити багато різноманітних типів БпЛА, що будуть допомагати бійцям знищувати ворога та наближати перемогу!» – поділився Святослав Паламар (Калина), підполковник, заступник командира бригади «Азов».

«Культова гітара Святослава Вакарчука» – шостий лот благодійного аукціону. На фото: Артур Міхно. Фото: Антон Забєльський

За $400 000 було придбано останній шостий лот – «День у Ватикані» – придбав анонімний донор. Лот дозволить провести особливий день у серці Католицької церкви та включає аудієнцію у Святішого Отця Папи Лева XIV.

Кошти буде спрямовано на підтримку Патріаршої фундації «Мудра справа» та реалізацію ключових проєктів: забезпечення продовольчими наборами прифронтових громад; організацію гарячих обідів для внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, людей, прикутих до ліжка, а також інших найбільш вразливих груп у відповідь на енергетичну кризу та економічні виклики; а також розвиток Центру зцілення ран, який надає гуманітарну допомогу, психологічну реабілітацію та духовний супровід.

Forbes Ukraine та Usyk Foundation щиро вдячні учасникам і донорам за підтримку України та участь у реалізації ініціативи. Ця солідарність українського бізнесу є важливою складовою спільного результату.

