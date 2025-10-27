Итоги конференции «Энергия бизнеса»: как компании трансформируют энергетику

В Киеве 24 октября состоялось мероприятие «Энергия бизнеса» – ежегодный форум о развитии энергетики для ведущих игроков отрасли, инвесторов и регуляторов. На сцене собрались лидеры крупнейших государственных и частных компаний в сфере энергетики.

Событие собрало более 300 гостей и 30 спикеров. Мы искали ответы, насколько компании готовы к зиме 2025–2026 годов? Хватит ли запаса прочности у новых игроков и бизнес-моделей? Как выстроить эффективные долгосрочные партнерства?

«Мы должны готовиться к любому сценарию», – сказал Сергей Коваленко, СЕО YASNO.

Сергей Коваленко, СЕО YASNO

Четвертая военная зима будет не менее сложной, чем предыдущие, однако Украина лучше готова к ней организационно и благодаря инвестициям в новую генерацию и восстановление. Александр Писарук, глава правления Raiffeisen Bank, и Наталья Бойко, заместитель главы наблюдательного совета «Нафтогаза», считают, что ключом к долгосрочной устойчивости являются прямые иностранные инвестиции и усовершенствование регулирования для привлечения частного капитала в энергетику.

Елена Павленко, президент аналитического центра DiXi Group; Сергей Коваленко, СЕО YASNO; Наталья Бойко, заместитель главы наблюдательного совета «Нафтогаза»; Александр Писарук, глава правления Raiffeisen Bank; Евгений Пятько, директор «Аскания Энерджи»

«Мы должны быть независимы в прямом и переносном смыслах этого слова», – сказал Владимир Петренко, основатель группы UPG. Компания осуществила быструю экспансию во время войны и вошла в тройку лидеров отрасли. Стратегия UPG – стать номером один в Украине.

Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine; Владимир Петренко, основатель группы UPG

Станислав Шум, CEO Top Lead, поделился наблюдением, что бизнес массово инвестирует в собственную энергонезависимость и энергоэффективность. 60% компаний занимаются собственной генерацией (преимущественно солнечной), что повлекло за собой неформальный «энергетический переход» и превратило 40% этих компаний в новых участников энергетического рынка.

Станислав Шум, CEO Top Lead

Рынок систем накопления энергии (BESS) в Украине переживает стремительное развитие, вызванное критической потребностью в балансировке энергосистемы. Для поддержания этого роста и привлечения инвестиций необходима прогнозируемая государственная политика. Таким мнением поделились Сергей Шакалов, СЕО Kness, Александр Алехин, руководитель украинского подразделения Huawei Digital Power, и Олег Соловей, заместитель СЕО ДТЭК ВИЭ.

Лариса Бондарева, заместитель главы правления Raiffeisen Bank; Сергей Шакалов, СЕО Kness; Александр Алехин, руководитель украинского подразделения Huawei Digital Power; Олег Соловей, заместитель СЕО ДТЭК ВИЭ

Что мешает привлечению иностранных инвестиций? По мнению Андрея Геруса, главы комитета ВРУ по вопросам энергетики, Игоря Тынного, основателя «Гидроэнергоинвест-Акванова», и Михаила Бубнова, СЕО Schneider Electric в Украине, чрезмерное, неэффективное влияние государства (государственный сектор, нерыночное ценообразование, ручное регулирование), что создает высокие риски и заставляет бизнес работать вопреки, а не благодаря государственной политике.

Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине; Михаил Бубнов, СЕО Schneider Electric; Игорь Тынный, основатель энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова»; Андрей Герус, глава комитета ВРУ по вопросам энергетики

Генеральный спонсор: Райффайзен Банк

Генеральный партнер: ДТЭК

Официальные партнеры: UPG, Enwell Energy, «Huawei Украина»

Партнер экспозоны: LogicPower

Генеральный медиапартнер: Starlight Media

Партнер внимания: Megapolis+