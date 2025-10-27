Підсумки конференції «Енергія бізнесу»: як компанії трансформують енергетику

У Києві 24 жовтня відбувся захід «Енергія бізнесу» – щорічний форум про розвиток енергетики для провідних гравців галузі, інвесторів та регуляторів. На сцені зібралися лідери найбільших державних і приватних компаній у сфері енергетики.

Подія зібрала понад 300 гостей і 30 спікерів. Ми шукали відповіді, наскільки компанії готові до зими 2025–2026 років? Чи вистачить запасу міцності у нових гравців і бізнес-моделей? Як побудувати ефективні довгострокові партнерства?

«Ми повинні готуватися до будь-якого сценарію», – сказав Сергій Коваленко, СЕО YASNO.

Сергій Коваленко, СЕО YASNO

Четверта воєнна зима буде не менш складною, ніж попередні, проте Україна краще готова до неї організаційно та завдяки інвестиціям у нову генерацію й відновлення. Олександр Писарук, голова правління Raiffeisen Bank, та Наталія Бойко, заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу», вважають, що ключем до довгострокової стійкості є прямі іноземні інвестиції та вдосконалення регулювання для залучення приватного капіталу в енергетику.

Олена Павленко, президентка аналітичного центру DiXi Group; Сергій Коваленко, СЕО YASNO; Наталія Бойко, заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»; Олександр Писарук, голова правління Raiffeisen Bank; Євген Пятько, директор «Асканія Енерджі»

«Ми мусимо бути незалежними в прямому і переносному сенсах цього слова», – сказав Володимир Петренко, засновник групи UPG. Компанія здійснила швидку експансію під час війни та увійшла в трійку лідерів галузі. Стратегія UPG – стати номером один в Україні.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Володимир Петренко, засновник групи UPG

Станіслав Шум, CEO Top Lead, поділився спостереженням, що бізнес масово інвестує у власну енергонезалежність та енергоефективність. 60% компаній займаються власною генерацією (переважно сонячною), що спричинило неформальний «енергетичний перехід» і перетворило 40% цих компаній на нових учасників енергетичного ринку.

Станіслав Шум, CEO Top Lead

Ринок систем накопичення енергії (BESS) в Україні переживає стрімкий розвиток, спричинений критичною потребою у балансуванні енергосистеми. Для підтримки цього зростання та залучення інвестицій необхідна прогнозована державна політика. Такою думкою поділилися Сергій Шакалов, СЕО Kness, Олександр Альохін, керівник українського підрозділу Huawei Digital Power, та Олег Соловей, заступник СЕО ДТЕК ВДЕ.

Лариса Бондарєва, заступниця голови правління Raiffeisen Bank; Сергій Шакалов, СЕО Kness; Олександр Альохін, керівник українського підрозділу Huawei Digital Power; Олег Соловей, заступник СЕО ДТЕК ВДЕ

Що заважає залученню іноземних інвестицій? На думку Андрія Геруса, голови комітету ВРУ з питань енергетики, Ігоря Тинного, засновника «Гідроенергоінвест-Акванова», та Михайла Бубнова, СЕО Schneider Electric в Україні, надмірний, неефективний вплив держави (державний сектор, неринкове ціноутворення, ручне регулювання), що створює високі ризики та змушує бізнес працювати всупереч, а не завдяки державній політиці.

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні; Михайло Бубнов, СЕО Schneider Electric; Ігор Тинний, засновник енергетичного холдингу «Гідроенергоінвест-Акванова»; Андрій Герус, голова комітету ВРУ з питань енергетики

