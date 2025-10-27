Підсумки конференції «Енергія бізнесу»: як компанії трансформують енергетику

У Києві 24 жовтня відбувся захід «Енергія бізнесу» – щорічний форум про розвиток енергетики для провідних гравців галузі, інвесторів та регуляторів. На сцені зібралися лідери найбільших державних і приватних компаній у сфері енергетики.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Подія зібрала понад 300 гостей і 30 спікерів. Ми шукали відповіді, наскільки компанії готові до зими 2025–2026 років? Чи вистачить запасу міцності у нових гравців і бізнес-моделей? Як побудувати ефективні довгострокові партнерства?
«Ми повинні готуватися до будь-якого сценарію», – сказав Сергій Коваленко, СЕО YASNO.
Четверта воєнна зима буде не менш складною, ніж попередні, проте Україна краще готова до неї організаційно та завдяки інвестиціям у нову генерацію й відновлення. Олександр Писарук, голова правління Raiffeisen Bank, та Наталія Бойко, заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу», вважають, що ключем до довгострокової стійкості є прямі іноземні інвестиції та вдосконалення регулювання для залучення приватного капіталу в енергетику.
«Ми мусимо бути незалежними в прямому і переносному сенсах цього слова», – сказав Володимир Петренко, засновник групи UPG. Компанія здійснила швидку експансію під час війни та увійшла в трійку лідерів галузі. Стратегія UPG – стати номером один в Україні.
Станіслав Шум, CEO Top Lead, поділився спостереженням, що бізнес масово інвестує у власну енергонезалежність та енергоефективність. 60% компаній займаються власною генерацією (переважно сонячною), що спричинило неформальний «енергетичний перехід» і перетворило 40% цих компаній на нових учасників енергетичного ринку.
Ринок систем накопичення енергії (BESS) в Україні переживає стрімкий розвиток, спричинений критичною потребою у балансуванні енергосистеми. Для підтримки цього зростання та залучення інвестицій необхідна прогнозована державна політика. Такою думкою поділилися Сергій Шакалов, СЕО Kness, Олександр Альохін, керівник українського підрозділу Huawei Digital Power, та Олег Соловей, заступник СЕО ДТЕК ВДЕ.
Що заважає залученню іноземних інвестицій? На думку Андрія Геруса, голови комітету ВРУ з питань енергетики, Ігоря Тинного, засновника «Гідроенергоінвест-Акванова», та Михайла Бубнова, СЕО Schneider Electric в Україні, надмірний, неефективний вплив держави (державний сектор, неринкове ціноутворення, ручне регулювання), що створює високі ризики та змушує бізнес працювати всупереч, а не завдяки державній політиці.
Генеральний спонсор: Райффайзен Банк
Генеральний партнер: ДТЕК
Офіційні партнери: UPG, Enwell Energy, «Huawei Україна»
Партнер експозони: LogicPower
Генеральний медіапартнер: Starlight Media
Партнер уваги: Megapolis+
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.