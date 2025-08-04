Пространство интеллекта: Forbes University объединит бизнес и образование в августе 2025 года

В Киеве 27 августа состоится Forbes University – первая конференция от Forbes для лидеров, заботящихся о долгосрочном росте на основе развития человеческого капитала.

На одной сцене – лидеры бизнеса, реформаторы высшего образования и инноваторы из EdTech. Искусственный интеллект, демографические вызовы, послевоенная трансформация – жить по-старому уже не получится.

Среди ключевых тем:

Как меняет роль преподавателя искусственный интеллект и формирует новую логику обучения?

Способны ли университеты изменять свои организационные модели и эффективно использовать частные инвестиции?

Как университеты создают продукты, в которых нуждается бизнес?

Что делают руководители университетов, чтобы сделать программы привлекательными для лучших студентов, а студентов – интересными для лучших работодателей?

Готова ли образовательная система к запросу от ветеранов?

В центре внимания – взаимная ценность партнерства бизнеса и образования. Компании не просто инвестируют в университеты – они формируют собственные экосистемы, влияют на содержание программ, создают возможности для стажировок и исследований. В ответ бизнес получает доступ к подготовленным кадрам, актуальным знаниям и сотрудничеству с молодыми инноваторами. Это модель созависимости, которая выгодна обеим сторонам и ключевая для долгосрочного роста.

Эта модель уже внедрена ведущими образовательными и бизнес-лидерами. Среди спикеров и участников форума: Ярослав Притула, первый проректор УКУ; Наталья Шаховская, ректор «Львовской политехники»; Лидия Билас, основательница сети образовательных проектов MRIYDIY; Ирина Вольницкая, президент SET University; Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики; Василий Карпуша, ректор СумГУ; Петр Чернышев, глава наблюдательного совета Киевского авиационного института; Бен Нельсон, основатель Minerva University, и другие.

Присоединяйтесь, чтобы увидеть, как трансформируется образование в действии – через кейсы, партнерства и реальные проекты. Билеты можно приобрести по ссылке.