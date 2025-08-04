Простір інтелекту: Forbes University об’єднає бізнес та освіту в серпні 2025 року

У Києві 27 серпня відбудеться Forbes University – перша конференція від Forbes для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.
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На одній сцені лідери бізнесу, реформатори вищої освіти та інноватори з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.
Серед ключових тем:
- Як змінює роль викладача штучний інтелект і формує нову логіку навчання?
- Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?
- Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?
- Що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?
- Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?
У центрі уваги – взаємна цінність партнерства бізнесу й освіти. Компанії не просто інвестують в університети – вони формують власні освітні екосистеми, впливають на зміст програм, створюють можливості для стажувань і досліджень. У відповідь бізнес отримує доступ до підготовлених кадрів, до актуальних знань і до співпраці з молодими інноваторами. Це модель співзалежності, яка вигідна обом сторонам – і ключова для довгострокового зростання.
Цю модель вже впроваджують провідні освітні та бізнес-лідери. Серед спікерів і учасників форуму: Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка «Львівської політехніки»; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Київського авіаційного інституту; Бен Нельсон, засновник Minerva University, та інші.
Долучайтеся, щоб побачити, як трансформується освіта в дії – через кейси, партнерства та реальні проєкти. Квитки можна придбати за посиланням.
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