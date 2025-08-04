Простір інтелекту: Forbes University об’єднає бізнес та освіту в серпні 2025 року

У Києві 27 серпня відбудеться Forbes University – перша конференція від Forbes для лідерів, які дбають про довгострокове зростання на основі розвитку людського капіталу.

На одній сцені лідери бізнесу, реформатори вищої освіти та інноватори з EdTech. Штучний інтелект, демографічні виклики, післявоєнна трансформація – жити по-старому вже не вийде.

Серед ключових тем:

Як змінює роль викладача штучний інтелект і формує нову логіку навчання?

Чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?

Як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?

Що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?

Чи готова освітня система до запиту від ветеранів?

У центрі уваги – взаємна цінність партнерства бізнесу й освіти. Компанії не просто інвестують в університети – вони формують власні освітні екосистеми, впливають на зміст програм, створюють можливості для стажувань і досліджень. У відповідь бізнес отримує доступ до підготовлених кадрів, до актуальних знань і до співпраці з молодими інноваторами. Це модель співзалежності, яка вигідна обом сторонам – і ключова для довгострокового зростання.

Цю модель вже впроваджують провідні освітні та бізнес-лідери. Серед спікерів і учасників форуму: Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка «Львівської політехніки»; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Київського авіаційного інституту; Бен Нельсон, засновник Minerva University, та інші.

Долучайтеся, щоб побачити, як трансформується освіта в дії – через кейси, партнерства та реальні проєкти. Квитки можна придбати за посиланням.