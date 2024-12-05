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14 университетов, полезных для бизнеса
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Forbes Digital

14 университетов, полезных для бизнеса

7 хв читання

Forbes Ukraine и Work.ua впервые презентуют рейтинг наилучших университетов для студентов, стремящихся сделать карьеру в бизнесе

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Украинский рынок труда – сплошной феномен. Уровень безработицы в 2024-м – 14–18%, свидетельствуют оценки НБУ и правительства. В то же время бизнес жалуется на нехватку персонала. Нехватка квалифицированных кадров – вторая после войны причина, мешающая увеличивать производство, говорится в опросе бизнеса от НБУ в ІІІ квартале 2024 года. Проблема кроется в нескольких плоскостях: демография, миграция, мобилизация и отсутствие компетенций.

Высшее образование является основой для компетенции. Без конвейера «качественных» выпускников заведений высшего образования мечты о расцвете украинской экономики будут оставаться мечтами.

Forbes Ukraine подошел к оценке качества образования в университетах прагматично. Образование – услуга, а чем более качественный продукт, тем выше его спрос – его абитуриенты.

Спрос и конкуренцию со стороны абитуриентов демонстрирует средний балл поступающих на соответствующую специальность. Мы отобрали для оценки три направления, которые поставляют больше кадров для частных компаний: экономика, IТ и производственные технологии.

Чтобы оценить отношение работодателей, сайт поиска работы Work.ua по просьбе Forbes опросил эйчаров более 2000 компаний о влиянии места образования выпускника на его шансы при первом трудоустройстве.

На выходе – рейтинг 21 университета (по семь по трем направлениям), куда поступают наиболее подготовленные абитуриенты и чьих выпускников охотнее всего трудоустраивают украинские компании.

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