14 університетів, корисних для бізнесу

Forbes Ukraine та Work.ua вперше презентують рейтинг університетів, що є найкращими для студентів, які прагнуть зробити карʼєру в бізнесі

Український ринок праці – суцільний парадокс. Рівень безробіття у 2024‐му – 14–18%, свідчать оцінки НБУ та уряду. Водночас бізнес скаржиться на брак персоналу. Нестача кваліфікованих кадрів – друга після війни причина, що заважає збільшувати виробництво, йдеться в опитуванні бізнесу від НБУ в ІІІ кварталі 2024 року. Проблема криється у кількох площинах: демографія, міграція, мобілізація та брак компетенцій.

Вища освіта є базою для компетенції. Без конвеєра «якісних» випускників закладів вищої освіти (ЗВО) мрії про розквіт української економіки залишатимуться мріями.

Forbes Ukraine підійшов до оцінки якості освіти в університетах прагматично. Освіта – послуга, а що якісніший продукт, то вищий на нього попит. Його формують дві сторони – абітурієнти та роботодавці.

Попит і конкуренцію з боку абітурієнтів демонструє середній бал тих, хто вступає на відповідну спеціальність. Ми відібрали для оцінювання три напрями, які постачають найбільше кадрів для приватних компаній: економіка, ІТ та виробничі технології.

Щоб оцінити ставлення роботодавців, сайт пошуку роботи Work.ua на прохання Forbes опитав ейчарів понад 2000 компаній щодо впливу місця освіти випускника на його шанси за першого працевлаштування.

На виході – рейтинг 21 університету (по сім за трьома напрямами), куди вступають найбільш підготовлені абітурієнти та чиїх випускників найохочіше працевлаштовують українські компанії.