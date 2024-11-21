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15 украинских брендов одежды
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Forbes Digital

15 украинских брендов одежды

12 хв читання

Украинские бренды одежды растут, несмотря на возвращение Zara и H&M. Кто из отечественных производителей продает больше всех?

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Украинцы чаще выбирают украинское. По крайней мере, когда речь идет об отечественной одежде. Forbes впервые определил топ-15 известных брендов – теперь мы можем с цифрами говорить о потребительском патриотизме.

Топ-15 производителей за первое полугодие 2024-го нарастили в среднем продажи на 40%. Рост произошел, несмотря на прогнозы скептиков, мол, вернется Zara и H&M – и украинские бренды потеряют позиции, которые завоевали за время, пока международные гиганты держали магазины закрытыми из-за войны. H&M возобновил работу в конце 2023-го, а Zara в апреле этого года – катастрофы не произошло.

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