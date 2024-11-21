Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

15 українських брендів одягу
Категорія
Рейтинги
Дата

Forbes Digital

15 українських брендів одягу

12 хв читання

Українські бренди одягу зростають попри повернення Zara і H&M. Хто з вітчизняних виробників продає найбільше?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Українці частіше обирають українське. Принаймні коли йдеться про вітчизняний одяг. Forbes уперше визначив 15 найбільших брендів – тепер ми можемо з цифрами говорити про споживацький патріотизм.

15 топвиробників за перше півріччя 2024-го наростили в середньому продажі на 40%. Зростання відбулося попри прогнози скептиків, мовляв, повернеться Zara та H&M – і українські бренди втратять позиції, які завоювали за час, поки міжнародні гіганти тримали магазини зачиненими через війну. H&M відновив роботу в кінці 2023-го, а Zara у квітні цього року – катастрофи не сталося.       

Інші рейтинги
Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні