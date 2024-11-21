15 українських брендів одягу

Українці частіше обирають українське. Принаймні коли йдеться про вітчизняний одяг. Forbes уперше визначив 15 найбільших брендів – тепер ми можемо з цифрами говорити про споживацький патріотизм.

15 топвиробників за перше півріччя 2024-го наростили в середньому продажі на 40%. Зростання відбулося попри прогнози скептиків, мовляв, повернеться Zara та H&M – і українські бренди втратять позиції, які завоювали за час, поки міжнародні гіганти тримали магазини зачиненими через війну. H&M відновив роботу в кінці 2023-го, а Zara у квітні цього року – катастрофи не сталося.