15 українських брендів одягу

Українські бренди одягу зростають попри повернення Zara і H&M. Хто з вітчизняних виробників продає найбільше?
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Українці частіше обирають українське. Принаймні коли йдеться про вітчизняний одяг. Forbes уперше визначив 15 найбільших брендів – тепер ми можемо з цифрами говорити про споживацький патріотизм.
15 топвиробників за перше півріччя 2024-го наростили в середньому продажі на 40%. Зростання відбулося попри прогнози скептиків, мовляв, повернеться Zara та H&M – і українські бренди втратять позиції, які завоювали за час, поки міжнародні гіганти тримали магазини зачиненими через війну. H&M відновив роботу в кінці 2023-го, а Zara у квітні цього року – катастрофи не сталося.