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202 крупнейшие частные компании Украины
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Forbes Digital

202 крупнейшие частные компании Украины

3 хв читання

Рейтинг самых крупных негосударственных компаний – фирменный продукт Forbes в десятках стран. Причина популярности – интуитивно понятная карта крупного бизнеса. А данные за несколько лет демонстрируют настоящих бизнес-победителей, которые умнее, дальновиднее, более адаптированы, чем коллеги.

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Если бы мы преследовали цель составить список бизнесов с выручкой более 1 млрд грн, то в нем бы в этом году было 1700 компаний, которые генерируют выручку 8,5 трлн грн. Доход свыше 2 млрд грн в Украине имеют лишь около 800 компаний. Однако нашим целевым показателем был топ-202, поэтому порог вхождения в рейтинг составил 4,7 млрд грн.

Почему 202 (двести два)

Война меняет культурный код обществ, маркирует своими смыслами действия, слова, числа. Из уважения ко всем живым и павшим украинским военным и их семьям мы не используем числа 200 и 300 в медийных продуктах.

Что нам сообщает список 202 крупнейших частных компаний Украины за второй и половину третьего года войны (мы собрали данные как за 2023-й, так и за первые шесть месяцев 2024-го)?

Суммарная выручка 202 крупнейших бизнесов в 2023-м достигла 3,7 трлн грн (эквивалент половины украинского ВВП). Количество сотрудников превышает 750 000. Это без преувеличения сословный позвоночник украинской экономики.

Медианный темп роста выручки всех топ-компаний в первом полугодии 2024 года составил 16% – на уровне прироста номинального ВВП. Это усреднение скрывает за собой головокружительные экстремумы. От остановки деятельности, как в «Укрнефтебурении», из-за отзыва лицензии или падения доходов на 99%, как в случае с табачным дистрибьютором «Тедис Украина», до «Атомсервиса», который нарастил обороты в 20 раз на поставках продовольствия в силовые структуры, или MS Capital Максима Шкиля, увеличившей выручку в 6,4 раза.

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