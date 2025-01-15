25 самых перспективных стартапов

Forbes Ukraine в третий раз отобрал 25 наиболее перспективных технологических стартапов Украины. Это компании, имеющие неплохие шансы стать единорогами до 2030 года. По крайней мере, так считают члены жюри. Кто попал в список?

«2024-й – год суммирования венчурной зимы и переоценки ценностей в венчурном капитале», – говорит в интервью Forbes Ukraine Виктория Тигипко, основатель фонда TA Ventures. Почти за три года спада в глобальном венчуре вкусы инвесторов радикально изменились: теперь «секси» не масштабирование любой ценой, а здоровая юнит-экономика, устойчивый рост и фокус на доходности. Кризис отфильтровал стартапы, говорит Тигипко.

Большое исключение – ИИ-стартапы. Для них «зима» закончилась два года назад с релизом ChatGPT и началом ИИ-революции. За девять месяцев 2024 года венчурные фонды влили в связанные с искусственным интеллектом компании по всему миру более $53 млрд, свидетельствуют отчеты CB Insights. В третьем квартале были закрыты рекордные 1245 сделок.

Для контраста: все венчурное финансирование просело за этот же квартал на 10% и откатилось к показателям 2016–2017 годов.

Третий список перспективных стартапов от Forbes Ukraine на пересечении двух глобальных трендов: более 40% финалистов – это ИИ-стартапы, у большинства других – действенная бизнес-модель. В этом году в первом лонглисте было 485 известных компаний, на голосование жюри отправились 94 претендента. Оно выбрало 25 финалистов.