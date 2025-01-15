25 найперспективніших стартапів

Forbes Ukraine втретє відібрав 25 найперспективніших технологічних стартапів України. Це компанії, які мають непогані шанси стати єдинорогами до 2030-го. Принаймні так вважають члени журі. Хто потрапив у список?

«2024-й – рік підсумовування венчурної зими й переоцінки цінностей у венчурному капіталі», – каже в інтерв’ю Forbes Ukraine Вікторія Тігіпко, засновниця фонду TA Ventures. Майже за три роки спаду у глобальному венчурі смаки інвесторів радикально змінилися: тепер «сексі» не масштабування за будь-яку ціну, а здорова юніт-економіка, стійке зростання й фокус на прибутковості. Криза відфільтрувала стартапи, каже Тігіпко.

Великий виняток – ШІ-стартапи. Для них «зима» закінчилася два роки тому, з релізом ChatGPT і початком ШІ-революції. За девʼять місяців 2024-го венчурні фонди влили у пов’язані із штучним інтелектом компанії по всьому світу понад $53 млрд, свідчать звіти CB Insights. У третьому кварталі було закрито рекордні 1245 угод.

Для контрасту: усе венчурне фінансування просіло за цей самий квартал на 10% й відкотилося до показників 2016–2017 років.

Третій список перспективних стартапів від Forbes Ukraine на перетині двох глобальних трендів: понад 40% фіналістів, це ШІ-стартапи, у більшості інших дієва бізнес-модель. Цьогоріч у першому лонглісті було 485 відомих компаній, на голосування журі вирушили 94 претенденти. Вони обрали 25 фіналістів.